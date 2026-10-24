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KGMU में DNA जांच की आधुनिक लैब का शुभारंभ, अज्ञात शवों और लापता लोगों की पहचान में मिलेगी मदद

KGMU में DNA जांच की आधुनिक लैब का शुभारंभ ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग के अंतर्गत डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रयोगशाला का उद्घाटन शनिवार को कुलपति पद्मश्री प्रो. डॉ. सोनिया नित्यानंद ने किया. उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अपनी तरह की पहली इस प्रयोगशाला से फॉरेंसिक जांच के साथ ही चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

KGMU में DNA जांच की आधुनिक लैब का शुभारंभ (Photo credit: ETV Bharat)

इस मौके पर फॉरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग पर आयोजित दो दिवसीय व्यावहारिक कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कुलपति प्रो. डॉ. सोनिया नित्यानंद ने प्रयोगशाला की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए डीएनए आधारित तकनीकों के चिकित्सा अनुसंधान में विस्तार पर जोर दिया. उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद काइमेरिज्म विश्लेषण (TEST) सहित आणविक निदान के विभिन्न क्षेत्रों में इनके उपयोग विकसित करने का सुझाव दिया.









फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. डॉ. अनूप कुमार वर्मा ने बताया कि डीएनए प्रोफाइलिंग आधुनिक फॉरेंसिक जांच का महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपकरण है. इसके जरिये अज्ञात शवों और लापता व्यक्तियों की पहचान, आपदा पीड़ितों की शिनाख्त, पितृत्व निर्धारण तथा अस्पतालों में नवजात शिशुओं की अदला-बदली जैसे मामलों की जांच में सहायता मिल सकती है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में प्रशिक्षित विशेषज्ञों की उपलब्धता वैज्ञानिक जांच की गुणवत्ता बढ़ाने और न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग देने में महत्वपूर्ण होगी.



केजीएमयू की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. अंशु प्रिया ने प्रयोगशाला की कार्ययोजना के बारे में बताया कि इसका प्रमुख उद्देश्य अनुसंधान एवं नवाचार, शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा एसटीआर आधारित आणविक निदान को बढ़ावा देना है. भविष्य में कैंसर में माइक्रोसैटेलाइट अस्थिरता परीक्षण, कुछ न्यूरोलॉजिकल विकारों के लिए रिपीट-एक्सपेंशन परीक्षण और सेल-लाइन ऑथेंटिकेशन जैसे क्षेत्रों में भी काम करने की संभावनाएं हैं.