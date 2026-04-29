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SMS अस्पताल का ENT विभाग हुआ अपग्रेड, 10 स्टेशनों की आधुनिक स्किल लैब और अत्याधुनिक कॉक्लियर इम्प्लांट ओटी की मिलेगी सुविधा

ईएनटी विभाग में अत्याधुनिक कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया गया है, जहां जटिल कान सर्जरी एवं श्रवण क्षमता बहाली से जुड़े ऑपरेशन किए जाएंगे.

SMS Hospital Jaipur
ENT विभाग की आधुनिक सुविधाओं को लोकार्पण करते मंत्री (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 9:07 PM IST

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जयपुर: कान, नाक और गले के रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है. सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल के नाक कान व गला विभाग में इलाज से जुड़ी आधुनिक सुविधाएं मरीजों को मिल सकेंगी. बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इलाज से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ किया.

मंत्री खींवसर ने कहा- यह मरीजों व विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण: इस अवसर पर मंत्री खींवसर ने कहा कि इस तरह के विकास कार्य न केवल मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराते हैं, बल्कि यूजी एवं पीजी विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा को भी सुदृढ़ बनाते हैं. उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार प्रदेश की आम जनता को उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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कॉक्लियर इम्प्लांट ओटी में होंगी जटिल सर्जरी : ENT विभागाध्यक्ष डॉ. पवन सिंघल ने विभाग में हुए सुधारों की जानकारी देते हुए बताया कि मरीजों की देखभाल, शिक्षण, स्टाफ सुदृढ़ीकरण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में प्रगति हुई है. उन्होंने बताया कि विभाग में अत्याधुनिक कॉक्लियर इम्प्लांट ऑपरेशन थिएटर स्थापित किया गया है, जहां जटिल कान सर्जरी एवं श्रवण क्षमता बहाली से जुड़े ऑपरेशन किए जाएंगे.

10 स्टेशनों वाली स्किल लैब और अन्य आधुनिक सुविधाएं : उन्होंने बताया कि 800 वर्ग फीट क्षेत्र में 10 स्टेशनों वाला आधुनिक स्किल लैब स्थापित किया गया है, जहां रेजिडेंट डॉक्टरों को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा. साथ ही वर्टिगो जैसे रोगों के उपचार के लिए न्यूरो-ऑटोलॉजी लैब भी विकसित की गई है.

ऑडियोलॉजी सेवाओं को मिली मजबूती : विभाग में ओपीडी और ओटी ब्लॉक का नवीनीकरण किया गया है तथा सियालोएंडोस्कोपी सेट सहित कई आधुनिक उपकरण जोड़े गए हैं. ऑडियोलॉजी सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए कक्ष, उन्नत मशीनें और 5 ऑडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की गई है. इसके अलावा 8 कक्षों वाला ऑडियोलॉजी विंग भी विकसित किया गया है. इस मौके पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. मृणाल जोशी सहित चिकित्सक और रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद रहे.

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