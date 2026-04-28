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वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए पटना में बन रहा आधुनिक कोचिंग कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्र जंक्शन की बदलेगी तस्वीर

भारतीय रेल हर दिन नए आयामों को प्राप्त कर रहा है. इसी कड़ी में बिहार में बड़े काम की शुरुआत हो चुकी है. पढ़ें खबर

PATLIPUTRA JUNCTION
पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स का हो रहा निर्माण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 28, 2026 at 3:04 PM IST

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पटना : बिहार की राजधानी पटना का पाटलिपुत्र जंक्शन आने वाले दिनों में एक बड़े और आधुनिक रेलवे हब के रूप में विकसित होने जा रहा है. रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पाटलिपुत्र स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है.

'मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा पाटलिपुत्र' : इसके साथ ही यहां वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए अत्याधुनिक पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी तेजी से चल रहा है. पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद पाटलिपुत्र स्टेशन, पटना जंक्शन के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काम : दरअसल, रेल मंत्रालय ने देशभर के प्रमुख स्टेशनों के दीर्घकालिक पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत स्टेशनों के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार कर चरणबद्ध तरीके से उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है. दानापुर मंडल का पाटलिपुत्र स्टेशन भी इसी योजना के तहत चयनित महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल है.

उत्तर-दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल संपर्क : पटना जंक्शन पर लगातार बढ़ते दबाव को कम करने के लिए पाटलिपुत्र स्टेशन को एक वैकल्पिक और सशक्त स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है. पाटलिपुत्र स्टेशन न केवल राजधानी पटना के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि यह उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क केंद्र भी है.

''यह स्टेशन दानापुर और सोनपुर मंडल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों के साथ-साथ रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलती है. ऐतिहासिक रूप से भी पाटलिपुत्र जंक्शन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह प्राचीन पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है.''- सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे

Patliputra Junction
पाटलिपुत्र जंक्शन (ETV Bharat)

परियोजना पर 49.30 करोड़ रुपये खर्च : रेलवे बोर्ड ने वर्ष 2024 में ही पाटलिपुत्र जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास के लिए शामिल किया था. इस योजना के तहत यात्रियों की सुविधाओं, सुरक्षा, पहुंच और स्टेशन के समग्र बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया जाएगा. वर्ष 2026-27 के लिए इस परियोजना पर 49.30 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस उन्नयन से स्टेशन की क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों को अधिक सुगम यात्रा अनुभव मिलेगा.

''वर्तमान में पाटलिपुत्र स्टेशन से लगभग 33 जोड़ी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें तथा 10 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें खुलती या गुजरती हैं. स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफॉर्म हैं, जहां प्रतिदिन लगभग 21734 यात्रियों की आवाजाही होती है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़ों के अनुसार यूटीएस के माध्यम से प्रतिदिन औसत आय 7.58 लाख रुपये और पीआरएस के माध्यम से प्रतिदिन औसत आय 31.26 लाख रुपये दर्ज की गई है. यह आंकड़े इस स्टेशन की बढ़ती उपयोगिता और महत्व को दर्शाते हैं.''- सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे

पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण : पाटलिपुत्र स्टेशन के पास ही पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी किया जा रहा है, जो विशेष रूप से वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. इस परियोजना की प्रारंभिक लागत 199.36 करोड़ रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 283.16 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. इस आधुनिक कोचिंग कॉम्प्लेक्स में एक प्रशासनिक भवन के साथ तीन स्टेबलिंग लाइन, एक पिट लाइन, एक वॉशिंग लाइन, दो वर्कशॉप लाइन और तीन इंस्पेक्शन बे लाइन का निर्माण किया जाएगा.

''अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पाटलिपुत्र स्टेशन के पुनर्विकास और कोचिंग कॉम्प्लेक्स के तैयार होने के बाद यह स्टेशन यात्रियों के लिए एक प्रमुख और आधुनिक जंक्शन के रूप में स्थापित होगा. इससे न केवल यात्रा सुविधाएं बेहतर होंगी, बल्कि पटना और आसपास के क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क को भी नई मजबूती मिलेगी. आने वाले समय में पाटलिपुत्र जंक्शन राजधानी के सबसे महत्वपूर्ण रेलवे केंद्रों में से एक बन सकता है.''- सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे

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