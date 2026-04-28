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वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए पटना में बन रहा आधुनिक कोचिंग कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्र जंक्शन की बदलेगी तस्वीर

पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स का हो रहा निर्माण ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना का पाटलिपुत्र जंक्शन आने वाले दिनों में एक बड़े और आधुनिक रेलवे हब के रूप में विकसित होने जा रहा है. रेल मंत्रालय की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पाटलिपुत्र स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया जा रहा है. 'मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा पाटलिपुत्र' : इसके साथ ही यहां वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए अत्याधुनिक पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी तेजी से चल रहा है. पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र का कहना है कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद पाटलिपुत्र स्टेशन, पटना जंक्शन के एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरेगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत काम : दरअसल, रेल मंत्रालय ने देशभर के प्रमुख स्टेशनों के दीर्घकालिक पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत स्टेशनों के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार कर चरणबद्ध तरीके से उसका कार्यान्वयन किया जा रहा है. दानापुर मंडल का पाटलिपुत्र स्टेशन भी इसी योजना के तहत चयनित महत्वपूर्ण स्टेशनों में शामिल है. उत्तर-दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल संपर्क : पटना जंक्शन पर लगातार बढ़ते दबाव को कम करने के लिए पाटलिपुत्र स्टेशन को एक वैकल्पिक और सशक्त स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है. पाटलिपुत्र स्टेशन न केवल राजधानी पटना के शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करता है, बल्कि यह उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण रेल संपर्क केंद्र भी है. ''यह स्टेशन दानापुर और सोनपुर मंडल के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे लंबी दूरी के यात्रियों के साथ-साथ रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को भी बड़ी सुविधा मिलती है. ऐतिहासिक रूप से भी पाटलिपुत्र जंक्शन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह प्राचीन पाटलिपुत्र यानी वर्तमान पटना की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा हुआ है.''- सरस्वती चंद्र, सीपीआरओ, पूर्व मध्य रेलवे पाटलिपुत्र जंक्शन (ETV Bharat)