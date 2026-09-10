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रायबरेली MCF का कमाल; अब 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन सेट तैयार, रोजगार और स्थानीय व्यापार में उछाल

रायबरेली के लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री (MCF) ने 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन तैयार कर नया कीर्तिमान रचा है.

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सैकड़ों स्थानीय लोगों को मिला रोजगार. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
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रायबरेली: रायबरेली के लालगंज स्थित मॉडर्न कोच फैक्ट्री (MCF) ने इस बार 16 कोच वाली पूरी वंदे भारत ट्रेन सेट तैयार करने में सफलता हासिल की है. एमसीएफ अब केवल पारंपरिक एलएचबी (LHB) कोच बनाने वाली इकाई नहीं रही, बल्कि वंदे भारत के राष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्क का प्रमुख हिस्सा बन चुकी है.

यूपीए सरकार के दौरान रखी गई इस कारखाने की नींव को मौजूदा एनडीए सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है. वंदे भारत और अन्य रेलवे कोचों के लगातार बढ़ते उत्पादन से लालगंज और आसपास के इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं.

कारखाने ने कुल 2,126 कोचों का रिकॉर्ड उत्पादन किया. (Video Credit: ETV Bharat)

उत्पादन के मामले में टूटा पिछला रिकॉर्ड: पिछले 9 वर्षों में इस औद्योगिक क्षेत्र के आसपास नए होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल और कई जनसुविधाएं बढ़ी हैं. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधकों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 एमसीएफ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है. इस दौरान कारखाने ने कुल 2,126 कोचों का रिकॉर्ड उत्पादन किया, जो अब तक का सर्वाधिक वार्षिक आंकड़ा है. इसमें 2,087 एलएचबी कोच और 19 वंदे भारत कोच शामिल हैं, जबकि मार्च 2026 में पहली पूरी वंदे भारत रेक तैयार की गई थी.

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रिकॉर्ड 2126 कोच बनाकर छाया रायबरेली का मॉडर्न कोच कारखाना. (Photo Credit: ETV Bharat)

भविष्य का लक्ष्य और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार: रेलवे बोर्ड ने चालू वित्त वर्ष के लिए एमसीएफ को 2,482 कोचों के निर्माण का नया लक्ष्य सौंपा है, जिसमें 60 वंदे भारत कोच शामिल हैं. इस नई चुनौती को पूरा करने के लिए कारखाने में नए शेड, अत्याधुनिक टेस्टिंग सुविधाएं और लगभग 40 नई मशीनें स्थापित की गई हैं. उत्पादन के साथ-साथ यह संयंत्र कौशल विकास और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार देने में भी आगे रहा है. वर्तमान में यहाँ 141 अधिकारी, 2,224 नियमित कर्मचारी और करीब 3,162 ठेका कर्मी कार्यरत हैं.

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एलएचबी कोच से वंदे भारत तक का सफर. (Photo Credit: ETV Bharat)

फोर्ज्ड व्हील प्लांट और इन-हाउस निर्माण: कारखाने की विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 अप्रैल 2024 को ₹1,788 करोड़ की लागत से फोर्ज्ड व्हील प्लांट का अधिग्रहण किया गया. इस प्लांट की डिजाइन क्षमता प्रतिवर्ष एक लाख फोर्ज्ड व्हील्स और 70,000 फिनिश्ड व्हील्स तैयार करने की है. बाहरी आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए एफआरपी सीलिंग पैनल, साइड वॉल और सीटों का निर्माण अब इन-हाउस ही किया जा रहा है. पिछले पांच वर्षों में एमसीएफ में लगभग ₹2,460 करोड़ का भारी निवेश किया गया है, जिसमें से ₹98 करोड़ वंदे भारत इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुए.

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वंदे भारत निर्माण से बदला लालगंज का नज़ारा. (Photo Credit: ETV Bharat)

स्थानीय अर्थव्यवस्था और व्यापार में उछाल: कारखाने की वजह से रायबरेली और आसपास की कई छोटी-बड़ी वेंडर फैक्ट्रियों को पार्ट्स की सप्लाई का काम मिल रहा है. रेल कौशल विकास योजना और एक्ट अप्रेंटिस के तहत हजारों युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ा गया है. पास में बने गंगा एक्सप्रेस-वे के कारण ट्रांसपोर्ट व्यापारियों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और प्रॉपर्टी बाजार को भी बहुत फायदा पहुंचा है. परिसर में कैंटीन, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा सेवाओं के जरिए सैकड़ों स्थानीय निवासियों को रोजी-रोटी मिल रही है.

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