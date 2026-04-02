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आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली के बनाया रिकॉर्ड, बीते वित्तीय वर्ष में कोच उत्पादन का बनाया कीर्तिमान

आरेडिका ने वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक का सर्वाधिक कोच उत्पादन का बनाया रिकाॅर्ड. ( ETV Bharat )

रायबरेली: आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2126 कोचों का उत्पादन कर अभी तक का सर्वाधिक कोच उत्पादन का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है. कोविड-19 के बाद आरेडिका पिछले वर्षों से लगातार कोच उत्पादन के नये आयाम स्थापित कर रहा है. मुख्य जनसपंर्क अधिकारी आर एन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरेडिका ने 2025 कोच का उत्पादन किया था. इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2025-26 में रिकाॅर्ड 2126 कोच का उत्पादन कर पिछले वर्ष से 5 प्रतिशत कोच ज्यादा उत्पादित किये. उन्होंने बताया कि इस वर्ष के उत्पादित कोचों की मुख्य खासियत यह रही कि आरेडिका ने पहली बार ‘‘वंदेभारत‘‘ रेक का निर्माण पूरा कर लिया है. एक रेक टेस्टिंग स्टेज में है जिसे शीघ्र ही परिचालन के लिए क्षेत्रीय रेलवे को सौंपा जाएगा. इन 2126 कोचों में विभिन्न प्रकार के कोच हैं, जिसमें वंदेभारत के कोच, मेमू के कोच, दीनदयालु के कोच, स्लीपर के कोच, 3 टीयर इकोनोमिक के कोच, वातानुकूलित 3 टीयर के कोच, जनरल चेयर कार, पावर कार कोच, 2 टीयर के कोच, दिव्यांगजनो के लिए कोच, तेजस के कोच, पार्सलवैन, एसी चेयरकार तथा अन्य कोचों का निर्माण किया गया है. इस वित्तीय वर्ष में आरेडिका ने 2168 कोच सेट बोगी, 2205 कोच सेल असेम्बली तथा 2182 व्हील सेट का निर्माण किया जो अभी तक सर्वाधिक उत्पादन है. आरेडिका ने वित्त वर्ष 2025-26 में 62938 व्हीलों का रिकाॅर्ड उत्पादन किया