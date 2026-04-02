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आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली के बनाया रिकॉर्ड, बीते वित्तीय वर्ष में कोच उत्पादन का बनाया कीर्तिमान

आरेडिका ने वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक का सर्वाधिक कोच उत्पादन का बनाया रिकाॅर्ड, पिछले साल से 101 कोच ज्यादा बनाये.

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आरेडिका ने वित्त वर्ष 2025-26 में अभी तक का सर्वाधिक कोच उत्पादन का बनाया रिकाॅर्ड. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 1:43 PM IST

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रायबरेली: आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2126 कोचों का उत्पादन कर अभी तक का सर्वाधिक कोच उत्पादन का ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है. कोविड-19 के बाद आरेडिका पिछले वर्षों से लगातार कोच उत्पादन के नये आयाम स्थापित कर रहा है.

मुख्य जनसपंर्क अधिकारी आर एन तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आरेडिका ने 2025 कोच का उत्पादन किया था. इससे आगे बढ़ते हुए वर्ष 2025-26 में रिकाॅर्ड 2126 कोच का उत्पादन कर पिछले वर्ष से 5 प्रतिशत कोच ज्यादा उत्पादित किये.

उन्होंने बताया कि इस वर्ष के उत्पादित कोचों की मुख्य खासियत यह रही कि आरेडिका ने पहली बार ‘‘वंदेभारत‘‘ रेक का निर्माण पूरा कर लिया है. एक रेक टेस्टिंग स्टेज में है जिसे शीघ्र ही परिचालन के लिए क्षेत्रीय रेलवे को सौंपा जाएगा.

इन 2126 कोचों में विभिन्न प्रकार के कोच हैं, जिसमें वंदेभारत के कोच, मेमू के कोच, दीनदयालु के कोच, स्लीपर के कोच, 3 टीयर इकोनोमिक के कोच, वातानुकूलित 3 टीयर के कोच, जनरल चेयर कार, पावर कार कोच, 2 टीयर के कोच, दिव्यांगजनो के लिए कोच, तेजस के कोच, पार्सलवैन, एसी चेयरकार तथा अन्य कोचों का निर्माण किया गया है.

इस वित्तीय वर्ष में आरेडिका ने 2168 कोच सेट बोगी, 2205 कोच सेल असेम्बली तथा 2182 व्हील सेट का निर्माण किया जो अभी तक सर्वाधिक उत्पादन है.

आरेडिका ने वित्त वर्ष 2025-26 में 62938 व्हीलों का रिकाॅर्ड उत्पादन किया

आर एन तिवारी ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के सफर में अपने उत्कृष्ट उत्पादों एवं अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान देकर फोज्र्ड व्हीलों के निर्माण के संकल्प को सिद्धी तक पहुँचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आरेडिका एलएचवी एवं लोको व्हीलों का उत्पादन कर रहा है.

वित्तीय वर्ष 2025-26 में आरेडिका को 50000 फोर्ज्ड व्हीलों के उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था, जिसके सापेक्ष में 62938 पहियों की फोर्जिंग की गई जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से 54 प्रतिशत अधिक हैे, एवं 59161 फिनिशिड पहियों (क्वॉलिटी जांच में पास) का उत्पादन किया गया जो पिछले वर्ष से 77 प्रतिशत अधिक हैै. रेल मंत्रालय द्वारा फोर्ज्ड व्हील प्लाण्ट के अधिग्रहण के बाद पहियों के उत्पादन को लगातार बढ़ा रहा है.

आरेडिका को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 60000 व्हीलों के उत्पादन का लक्ष्य दिया गया है.

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आरेडिका के महाप्रबंधक विवेक खरे ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधान मुख्य विभागाध्यक्षों के नेतृत्व में टीम एमसीएफ के कोच उत्पादन के प्रति समर्पण की भावना से संभव हुआ है. उन्होंने सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और यूनियनों के प्रतिनिधियों, एवं संविदा कर्मचारियों को बधाई दी और आगे भी इसी तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित किया.

खरे ने कहा कि आने वाले वर्ष में आरेडिका रेलवे बोर्ड द्वारा दिये गये लक्ष्य को स्वीकार करने की ओर दृढ़संकल्पित रहेगा और आने वर्षों में भी नये कीर्तिमान स्थापित करेगा.

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