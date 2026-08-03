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5 करोड़ का मॉडर्न स्टैंड बना कचरा डंपिंग जोन, उद्घाटन के 10 साल बाद भी बसों का इंतजार

असामाजिक तत्वों का बड़ा जमावड़ा: जिस बस अड्डे को कटिहार की एक नई और आधुनिक पहचान बनना था, वह आज केवल एक डंपिंग यार्ड बनकर रह गया है. सुनसान और बदहाल स्थिति के कारण यह पूरा परिसर अब नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का एक सुरक्षित अड्डा बन चुका है. शाम ढलते ही सुरक्षा कारणों से यहां आम लोगों और राहगीरों का आना-जाना पूरी तरह से बंद हो जाता है.

सरकारी संपत्ति की बर्बादी: बस स्टैंड में लाखों रुपये की सरकारी लागत से बने भव्य टिकट काउंटर की लोहे की ग्रिलें अब पूरी तरह से टूट चुकी हैं. परिसर के कीमती दरवाजे और खिड़कियां रखरखाव के अभाव में दीमक की भेंट चढ़ गए हैं, शौचालय पूरी तरह अनुपयोगी हो चुके हैं. परिसर के चारों ओर उगी जंगली झाड़ियां और फैली गंदगी इस बस स्टैंड को धीरे-धीरे एक बड़े खंडहर में बदल रही हैं.

परिसर बना डंपिंग यार्ड: आज स्थिति यह है कि जिस परिसर में यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं विकसित की गई थीं, वहां नगर निगम द्वारा पूरे शहर का कचरा डंप किया जा रहा है. इस भव्य परिसर में रोजाना टनों कूड़ा लाकर फेंका जाता है, जिससे पूरे इलाके का दम घुट रहा है. जिस जगह पर बसों को खड़ा होना था, वहां आज कचरे के बड़े-बड़े पहाड़ खड़े दिखाई दे रहे हैं.

सपना रह गया अधूरा: साल 2016 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आधुनिक बस स्टैंड का ऑनलाइन उद्घाटन किया था. उस समय जिलावासियों को बड़ी उम्मीद थी कि यहां से बसों का नियमित संचालन जल्द शुरू होगा. हालांकि लंबा समय बीत जाने के बाद भी यहां से एक भी बस का संचालन शुरू नहीं हो सका. जनता का यह सपना आज भी अधूरा है.

करोड़ों की योजना: यह आधुनिक बस स्टैंड करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार हुआ था. इस महत्वाकांक्षी सरकारी परियोजना को पूरा करने के लिए शहर के एक प्रमुख हिस्से में करीब 10 एकड़ की बड़ी भूमि का अधिग्रहण किया गया था. प्रशासन का दावा था कि इस नए परिसर के शुरू होने से कटिहार वासियों को यात्रा के दौरान एक बेहतर और विश्वस्तरीय अनुभव मिल सकेगा.

कटिहार: बिहार के कटिहार में करोड़ों रुपये की सरकारी राशि की बर्बादी और प्रशासनिक उदासीनता का एक बड़ा मामला सामने आया है. शहर को भीषण जाम से मुक्ति दिलाने और यात्रियों को आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भव्य बस स्टैंड का निर्माण कराया गया था. हालांकि करोड़ों का यह बस स्टैंड आज सरकारी तंत्र की उपेक्षा के कारण कचरा डंपिंग जोन में तब्दील हो गया है.

तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)

स्थानीय निवासियों का बड़ा आरोप: स्थानीय निवासी त्रिभुवन कुशवाहा लंबे समय से इस बस स्टैंड को शुरू कराने की मांग उठा रहे हैं. उन्होंने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि वर्षों से यहां कचरा और मल-मूत्र फेंका जा रहा है जिससे आसपास का पानी दूषित हो रहा है और लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. हमने कई जिलाधिकारियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री से भी इसकी शिकायत की, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ.

इलाके का पानी दूषित (ETV Bharat)

"वर्षों से यहां कचरा और मल-मूत्र फेंका जा रहा है, हमारे इलाके का पानी इससे दूषित हो रहा है और लोग गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं. कई बार जिलाधिकारियों और तत्कालीन मुख्यमंत्री से शिकायत करके भी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ."- त्रिभुवन कुशवाहा, स्थानीय निवासी व सोशल एक्टिविस्ट

दूर -दूर तक लगा कचरे का ढेर (ETV Bharat)

बीमारियों का बढ़ा भारी संकट: कचरे के इस भारी अंबार के कारण आसपास के इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों का रोजाना का जीना पूरी तरह से दूभर हो चुका है. स्थानीय महिला काजल देवी ने अपने परिवार की परेशानी बताते हुए कहा कि कचरे की बदबू और मक्खियों के कारण अब घर में रहना मुश्किल हो गया है. हमारे बच्चों का स्वास्थ्य लगातार प्रभावित हो रहा है. गंदगी के कारण इलाके में संक्रामक रोग फैल रहे हैं.

घर में लगा मक्खियों का जमावड़ा (ETV Bharat)

कूड़ा फेंकना बंद करने की मांग: एक अन्य स्थानीय महिला शकुंतला देवी ने भी इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि बस स्टैंड के पास रहने वाले लोगों को हर दिन गंदगी और असहनीय दुर्गंध झेलनी पड़ती है. स्थानीय निवासियों की मांग है कि इस आवासीय क्षेत्र के पास कचरा डंप करना तत्काल प्रभाव से पूरी तरह बंद होना चाहिए.

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जिलाधिकारी का कड़ा निर्देश: पूरे मामले पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिया है. जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने मामले पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि बस स्टैंड परिसर में फेंके जा रहे कचरे के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है. उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त को भी निर्देश दिया गया है कि कचरे का जल्द से जल्द निष्पादन सुनिश्चित किया जाए.

परिवहन विभाग के पाले में गेंद: वहीं जिलाधिकारी ने बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू करने और बसों के संचालन के संबंध में कहा कि यह परिवहन विभाग का मामला है. उन्होंने कहा कि बसों के संचालन का यह पूरा विषय परिवहन विभाग के अधीन आता है. विभाग से जैसे ही आवश्यक दिशा-निर्देश और अनुमति प्राप्त होगी, वैसे ही जिला प्रशासन द्वारा आगे की जरूरी कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा.

"कचरे के त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है और नगर आयुक्त को भी निर्देश दिया गया है. बसों के संचालन का विषय परिवहन विभाग के अधीन है. विभाग से दिशा-निर्देश और अनुमति मिलते ही आगे की जरूरी कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा."- आशुतोष द्विवेदी, जिलाधिकारी



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