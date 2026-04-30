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पक्षी प्रेमियों की अनूठी पहल: कुचामन में पक्षियों के दाना–पानी के लिए लगाया आधुनिक बर्ड फीडर स्टैंड

श्री कुचामन गौशाला बीड़ परिसर में एक आधुनिक बर्ड फीडर स्टैंड का निर्माण करवाया गया है.

Bird enthusiasts installing bird feeder stands
बर्ड फीडर स्टैंड लगाने वाले पक्षी प्रेमी (ETV Bharat Kuchaman City)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 30, 2026 at 7:30 PM IST

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कुचामन सिटी: डीडवाना–कुचामन जिले के कुचामन सिटी में कुचामन गौशाला बीहड़ क्षेत्र में अब एक आधुनिक बर्ड फीडर स्टैंड का निर्माण किया गया है, जिससे बेजुबान परिंदों को दाना, पानी और सुरक्षित आश्रय मिल सकेगा.

पक्षी प्रेमियों का कहना है कि गौशाला का शांत और प्राकृतिक वातावरण पक्षियों के लिए बेहद अनुकूल है. नए फीडर स्टैंड से न केवल पक्षियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी जीव दया और पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा मिलेगी. उनका संदेश है कि हर व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर बेजुबान पशु-पक्षियों की सेवा जरूर करनी चाहिए. पक्षी प्रेमी संदेश देते हैं कि हर व्यक्ति अगर दिन का थोड़ा समय भी बेजुबानों के लिए निकाले, दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है.

ऐसे की जा रही पक्षियों के लिए दाना–पानी की व्यवस्था (ETV Bharat Kuchaman City)

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श्री कुचामन गौशाला बीड़ परिसर में एक आधुनिक बर्ड फीडर स्टैंड का निर्माण करवाया गया है. जहां अब सैकड़ों पक्षी एक साथ सुरक्षित माहौल में दाना चुग सकेंगे. इसका शुभारंभ गौशाला के अध्यक्ष नंदकिशोर बिड़ला ने किया. उन्होंने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गौ सेवा के साथ-साथ पक्षी सेवा प्रकृति संतुलन के लिए बेहद जरूरी है. पक्षी प्रेमियों का मानना है कि पक्षी न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि हानिकारक कीटों को खत्म कर और बीजों के प्रसार में अहम भूमिका निभाते हैं.

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उन्होंने बताया कि कुचामन गौशाला बीहड़ क्षेत्र में यह सेवा कार्य वर्षों से लगातार जारी है. यहां हर दिन पक्षियों के लिए दाना और पानी की निस्वार्थ व्यवस्था की जाती है. समय के साथ यहां आने वाले पक्षियों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है, जो इस सेवा पर उनके विश्वास को दर्शाता है. आम नागरिक मिलकर यहां पक्षियों की सेवा करते हैं. इसकी शुरुआत कोरोना काल के दौरान महज दो-तीन लोगों ने की थी. धीरे-धीरे यह कारवां बढ़ता गया और आज एक बड़ा स्वरूप ले चुका है.

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BIRD LOVERS IN KUCHAMAN CITY
श्री कुचामन गौशाला बीड़
पक्षी प्रेमियों की अनूठी पहल
MODERN BIRD FEEDER STAND

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