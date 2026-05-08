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किसानों की आय बढ़ाने के लिए रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रयोग, सफल हुआ तो बदल सकती है लाखों किसानों की तकदीर

कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया, बगिया को किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा.

यूनिवर्सिटी कैंपस में तैयार की गई एवोकाडो की बगिया.
यूनिवर्सिटी कैंपस में तैयार की गई एवोकाडो की बगिया. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 9:50 PM IST

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बरेली : महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार एवोकाडो की आधुनिक बगिया तैयार की गई है. अगर यह प्रयोग सफल रहा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लाखों किसानों के लिए खेती का नया और बेहद लाभकारी विकल्प तैयार हो सकता है.

एवोकाडो एक विदेशी फल है, जिसे बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है. यह मूल रूप से मेक्सिको और मध्य व दक्षिण अमेरिका का फल है. वर्तमान में मेक्सिको दुनिया का सबसे बड़ा एवोकाडो उत्पादक देश माना जाता है. भारत में इसकी खेती अब तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत के पहाड़ी क्षेत्रों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के कूर्ग क्षेत्र, महाराष्ट्र और सिक्किम तक सीमित थी.

एवोकाडो फल से किसानों की हो सकती है अच्छी कमाई. (Video Credit; ETV Bharat)

एवोकाडो गर्म उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह बढ़ता है. इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जरूरी होती है. विश्वविद्यालय वैज्ञानिक तरीके से इसकी खेती पर काम कर रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश की जलवायु में इसकी संभावनाओं को परखा जा सके. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया, बगिया में ड्रिप इरिगेशन यानी बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया गया है.

विश्वविद्यालय का कृषि विभाग हास, फ्यूरटे और अर्को सुप्रीम जैसी उन्नत किस्मों पर शोध कर रहा है. इसके जरिए बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के किसानों को आधुनिक खेती की तकनीक सिखाने की योजना है. विश्वविद्यालय ने इसी सत्र से बीएससी ऑनर्स कृषि और एमएससी कृषि पाठ्यक्रम शुरू किए हैं. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित न रखकर आधुनिक और लाभकारी खेती का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है.

कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने बताया, बगिया को किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित की जाएगा. यहां किसानों को आधुनिक सिंचाई, पौध प्रबंधन और उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती की जानकारी दी जाएगी. विश्वविद्यालय परिसर में पॉलीहाउस और आधुनिक प्रयोगशालाएं भी बनाई जा रही हैं, ताकि विद्यार्थियों को स्मार्ट खेती और कृषि आधारित स्टार्टअप के लिए तैयार किया जा सके.

बाजार में एवोकाडो की कीमत 500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि उत्तर प्रदेश में इसकी खेती सफल होती है तो किसान पारंपरिक खेती की तुलना में कई गुना अधिक मुनाफा कमा सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से भी एवोकाडो को बेहद फायदेमंद माना जाता है. यह हृदय को स्वस्थ रखने, पाचन तंत्र मजबूत करने, वजन नियंत्रित करने और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक माना जाता है.

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