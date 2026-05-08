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किसानों की आय बढ़ाने के लिए रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का बड़ा प्रयोग, सफल हुआ तो बदल सकती है लाखों किसानों की तकदीर

यूनिवर्सिटी कैंपस में तैयार की गई एवोकाडो की बगिया. ( Photo Credit; ETV Bharat )