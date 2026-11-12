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डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का बड़ा कदम, शहीद पथ पर बनेगा 350 बेड का आधुनिक ट्रामा सेंटर

शहीद पथ पर बनेगा 350 बेड का आधुनिक ट्रामा सेंटर ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सड़क हादसों और गंभीर दुर्घटनाओं के मरीजों को बेहतर एवं त्वरित इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान बड़ा कदम उठाने जा रहा है. शहीद पथ के पास संस्थान के लिए 16603.34 वर्गमीटर भूमि खरीदने के प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दे दी है. इस जमीन पर 350 बेड क्षमता का अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा.