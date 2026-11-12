डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान का बड़ा कदम, शहीद पथ पर बनेगा 350 बेड का आधुनिक ट्रामा सेंटर
शहीद पथ के पास ट्रामा सेंटर बनने से पूर्वांचल के जिलों से आने वाले गंभीर मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 8:09 PM IST
लखनऊ: सड़क हादसों और गंभीर दुर्घटनाओं के मरीजों को बेहतर एवं त्वरित इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान बड़ा कदम उठाने जा रहा है. शहीद पथ के पास संस्थान के लिए 16603.34 वर्गमीटर भूमि खरीदने के प्रस्ताव को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दे दी है. इस जमीन पर 350 बेड क्षमता का अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जाएगा.
शहीद पथ के पास ट्रामा सेंटर बनने से बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर सहित पूर्वांचल के जिलों से आने वाले गंभीर मरीजों को आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी.
मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को संस्थान की 42वीं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक हुई. इसमें ट्रॉमा सेंटर के निर्माण के लिए शहीद पथ स्थित संस्थान परिसर के निकट लखनऊ विकास प्राधिकरण की जमीन खरीदने के प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया. ट्रॉमा सेंटर में गंभीर दुर्घटनाओं, सड़क हादसों और अन्य आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के लिए आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
बैठक में गोमती नगर स्थित संस्थान के मुख्य परिसर के पास प्रसार भारती की 3,176 वर्गमीटर भूमि खरीदने के प्रस्ताव को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी गई. इसके वित्तीय पहलुओं का परीक्षण कर अंतिम प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा.
लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा भी होगी विकसित:
संस्थान में अब लिवर, पैंक्रियाज और बाइलियरी ट्रैक्ट से जुड़ी जटिल बीमारियों के उपचार के लिए हेपेटो-पैंक्रियाटो-बिलियरी (एचपीबी) सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी. इसके साथ ही लिवर ट्रांसप्लांट की सुविधा विकसित करने की भी तैयारी है. इससे मरीजों को इन जटिल बीमारियों के इलाज के लिए दूसरे संस्थानों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
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