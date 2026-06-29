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नन्हे-मुन्नों का फैशन शो - राजस्थानी पारम्परिक ड्रेस में किया रैम्प वॉक

इस फैशन शो के दौरान राजस्थानी पारम्परिक परिधान में सजे धजे युवक-युवतियों के साथ छोटे बच्चों ने रैम्प पर वॉक करते हुए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया. राजस्थानी पारम्परिक वेश भूषा में सजे-धजे और हाथों में तलवार व सिर पर साफा पहने हुए प्रतिभागियों ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा. इस फैशन शो में थार की प्रतिभाओं को देखने के लिए शहर के भगवान महावीर टाउन हॉल में दर्शकों की भीड़ उमड़ी.

बाड़मेर : थार की प्रतिभाओं को फैशन शो के क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उन्हें मंच प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार रात को बाड़मेर में थार फैशन वीक फैशन शो का भव्य आयोजन किया गया. बाड़मेर विधायक डॉ. प्रियंका चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की. उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की.

मॉडल नेहा आसवनी और धर्म सावलानी निर्णायक की भूमिका में रहे. आसवनी ने बताया कि बाड़मेर में पहली बार इतना बड़ा फैशन शो का आयोजन किया गया है. इसमे सबसे पहले ऑडिशन हुए, जिसमें 200 प्रतिभागियों का चयन किया गया. इसके बाद अलग-अलग राउंड आयोजित किए गए और 60 प्रतिभागी ग्रैंड फिनाले तक पहुंचे हैं. महिलाओं, युवाओं और बच्चों की अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई है, जिसके बाद ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया है. इससे चयनित होने वाली प्रतिभाओं को आगे और बड़ा मंच प्रदान करवाते हुए मॉडलिंग के क्षेत्र में इन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में हर संभव प्रयास किया जाएगा.

पारंपरिक परिधान में महिलाएं (ETV Bharat GFX)

इस फैशन शो कार्यक्रम की डारेक्टर निशा पालवानी ने बताया कि बाड़मेर में हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन फैशन और मॉडलिंग के क्षेत्र में अभी भी बहुत पीछे है. उन्होंने कहा कि थार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है बस जरूरत है, उन्हें आगे लाने और मंच प्रदान करने की. इसी सोच के साथ थार फैशन वीक शो का आयोजन हमारे वीके ग्रुप की ओर से किया गया है ताकि बाड़मेर की प्रतिभाएं आगे आ सकें. मीना ठाकवानी ने बताया कि बाड़मेर मे पहली बार फैशन का बड़ा कार्यक्रम हो रहा है. यहां के बच्चों और युवाओं को बड़ा मंच दिया जा रहा है, जो अपने आप सराहनीय कदम है.

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प्रतिभागी खुशी सेठिया का कहना है मॉडलिंग करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर कोई ऐसा मंच नही था और बाहर बड़ी सिटी में जा नही सकते हैं. बाड़मेर में थार फैशन वीक जो फैशन शो हुआ है, इससे हमें आगे आकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है. इसी प्रकार भाग्य श्री सोनी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए ताकि अपने इस क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिल सके. इस शो में भाग लिया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हमें अपनी राजस्थान पारम्परिक वेष धारण कर इस फैशन शो में भाग लिया और रैम्प वॉक किया. इस मंच के जरिए हमें अपनी पारम्परिक वेश भूषा को प्रमोट करने का भी मौका मिला है.