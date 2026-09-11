'क्रिएटिविटी' का कमाल : आदिवासी अंचल के सरकारी स्कूलों के 11 बच्चों का चयन, हैदराबाद में प्रेजेंट करेंगे अपना मॉडल
उदयपुर के बच्चों के 11 नवाचार हैदराबाद के वैश्विक मंच पर नजर आएंगे. पढ़िए कपिल पारीक की रिपोर्ट....
Published : September 11, 2026 at 7:48 PM IST
उदयपुर : दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी अंचल के सरकारी स्कूलों के बच्चे अब सिर्फ किताबों में विज्ञान पढ़ने के बजाय खुद तकनीक गढ़ रहे हैं. उदयपुर की रोबोटिक मेकर लैब में तैयार हो रहे इन बच्चों के मॉडल अब हैदराबाद के वैश्विक मंच तक पहुंचेंगे. 'ग्लोबल कूलेस्ट प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड' में 11 बच्चे कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, दिव्यांग सहायता और अंतरिक्ष तकनीक से जुड़े अपने नवाचार प्रस्तुत करेंगे.
प्रयोगशाला अधीक्षक प्रदीप जोशी ने बताया कि उदयपुर की इस लैब में तैयार किए गए मॉडलों में से 11 विद्यार्थियों का चयन 19 सितंबर 2026 को हैदराबाद के साइबर गार्डन्स कन्वेंशन सेंटर में होने वाले ग्लोबल कूलेस्ट प्रोजेक्ट्स अवॉर्ड के लिए हुआ है. रास्पबेरी पाई फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में देशभर से करीब 100 बच्चे अपने नवाचार प्रस्तुत करेंगे. राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों से चयनित ये विद्यार्थी अपने अभिभावकों और मार्गदर्शकों के साथ हैदराबाद जाएंगे.
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बच्चों ने तैयार किया AI टूल्स : ईटीवी भारत की टीम जब इस लैब में पहुंची तो यहां बच्चे AI से जुड़े उपकरण, रोबोट, सेंसर आधारित मॉडल और अलग-अलग तकनीकी प्रोजेक्ट तैयार करते नजर आए. छात्रा दीक्षा ने खेत की मिट्टी की जांच के लिए 3D प्रिंटिंग आधारित उपकरण तैयार किया है. यह मिट्टी का पीएच, नमी और NPK (नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम) जांचने के लिए बनाया गया है.
मोनिका का मॉडल अस्पताल से जुड़ी जरूरत पर आधारित है, जिसने स्मार्ट ड्रिप होल्डर तैयार किया है. ये ड्रिप खत्म होने से पहले स्वास्थ्यकर्मियों को संकेत देने के लिए बनाया गया है. इसी तरह छात्रा काव्या ने निर्माण कार्य में दूरी नापने के लिए कम लागत वाला स्मार्ट उपकरण बनाया है. इसका इस्तेमाल दूरी जल्दी और सटीक तरीके से नापने के लिए किया जा सकता है. भाव्या ने त्रि-आयामी (3D) प्रिंटिंग से रोबो डॉग तैयार किया है. मोबाइल ऐप से नियंत्रित होने वाला यह रोबोट चल सकता है, बैठ सकता है, खड़ा हो सकता है और हाथ हिलाने जैसी गतिविधियां कर सकता है.
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छात्रा ने बनाया अनूठा हेलमेट : लगातार हो रहे हादसों को लेकर छात्रा वंशिका ने एक अनूठा हेलमेट बनाया है. उनके अनुसार ये हेलमेट पहनने से पहले मोटरसाइकिल चालू ही नहीं होती है. अलग-अलग उपकरण जोड़ते हुए इसे तैयार किया गया है. अब हैदराबाद में होने वाली मीट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा. विवेक ने ईंधन की वास्तविक मात्रा पता करने के लिए इंटरनेट से जुड़े उपकरण आधारित प्रणाली तैयार की है. इसमें वाहन में मौजूद ईंधन की मात्रा उपकरण और मोबाइल पर देखने की व्यवस्था की गई है.
इन आदिवासी बच्चों ने दिखाया अपना हुनर : वंशिका का मॉडल पर्यावरण से जुड़ा है. उसने पर्यावरणीय डेटा स्टेशन तैयार किया है. यह तापमान, नमी और प्रकाश से जुड़ा डेटा करीब 5 किलोमीटर तक बिना सिम और इंटरनेट के भेजने के लिए बनाया गया है. हंसिका ने आवाज से संचालित स्मार्ट सहायक तैयार किया है. रास्पबेरी पाई आधारित यह प्रणाली उपयोगकर्ता की बात सुनकर सवालों के जवाब देने के लिए बनाई गई है.
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अंतरिक्ष के लिए बनाया विशेष रोवर : हर्षिता ने 6 पहियों वाला त्रि-आयामी प्रिंटेड अंतरिक्ष रोवर तैयार किया है. इसमें 6 दिशाओं में घूमने वाला कैमरा लगाया गया है, जिससे लाइव वीडियो और रिकॉर्डिंग की जा सकती है. इसे मोबाइल से नियंत्रित करने के साथ सौर पैनल को अलग-अलग सतहों के हिसाब से समायोजित किया जा सकता है. इसी तरह वीरेन का मॉडल संवाद की समस्या से जुड़ा है. उसने AI आधारित ऐसी प्रणाली तैयार की है, जिसमें कैमरे की मदद से हाथों के संकेत पहचानकर उन्हें शब्दों में बदलने की व्यवस्था है.
सरकारी स्कूलों से मेकर लैब तक : विद्यालय उद्यम एसोसिएशन के प्रबंध निदेशक कैलाश चंद्र रावल ने बताया कि विद्यालय उद्यम एसोसिएशन वर्ष 2021 से उदयपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों को तकनीक और नवाचार से जोड़ने का काम कर रहा है. संस्था 70 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में गतिविधियां संचालित कर रही है और 25 हजार से ज्यादा बच्चों को व्यवहारिक/STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) गतिविधियों से जोड़ा गया है. विज्ञान समिति, अशोक नगर के सहयोग से वर्ष 2025 में रोबोटिक मेकर लैब शुरू हुई.
यहां बच्चों को कोडिंग, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, त्रि-आयामी प्रिंटिंग, लेजर कटिंग, सौर तकनीक और पिको सैटेलाइट जैसी तकनीकों पर काम करने का अवसर मिलता है. मेकर लैब की स्थापना में विज्ञान समिति के प्रमुख डॉ. के. एल. कोठारी का सहयोग रहा, जबकि इसकी आधारशिला गुलाब चंद कटारिया ने रखी थी. संस्था के प्रबंध निदेशक कैलाश चंद्र रावल और विज्ञान समिति के पदाधिकारियों ने हैदराबाद जाने वाले विद्यार्थियों को विदाई दी. अब इन विद्यार्थियों के बनाए मॉडल लैब की चारदीवारी से निकलकर हैदराबाद के वैश्विक मंच पर पहुंचेंगे.