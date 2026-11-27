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यूरोपियन तर्ज पर यूपी में पहली बार शुरू हो रहा बनारस बीएनाले, 31 दिसंबर तक शहर के 8 जगहों पर सजेगी संगीत और साहित्य की महफिल

यूरोप की तर्ज पर बनारस में पहली बार आज से शुरू हो रहा बनारस बीएनाले. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: संगीत साहित्य और आध्यात्मिक शहर बनारस में यूरोपीयन कल्चर के बीएनाले का आयोजन पहली बार आज से होने जा रहा है.

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के सहयोग से 27 नवंबर से 31 दिसंबर 2026 तक संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से पहले सीआईआई बनारस बिएनाले का आयोजन होगा. इसे जीवंत संस्कृति और निरंतरता को समर्पित विश्व के पहले आयोजन के रूप में परिकल्पित किया गया है.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सीआईआई बनारस बिएनाले शिक्षा जगत, उद्योग और संस्कृति के एक सार्थक संगम का प्रतिनिधित्व करता है.

इसके अतिरिक्त, अहिवासी वीथिका में देश भर के ख्यातिप्राप्त फोटोग्राफरों की कृतियों की एक भव्य प्रदर्शनी लगेगी, जबकि स्वतंत्रता भवन में बीएचयू के विद्यार्थी और प्रोफेसरों द्वारा निर्मित कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा.

दूसरी प्रदर्शनी ‘एक धागा, एक दुनिया: रेशम, ज़री और काशी का प्रकाश’ बनारसी ब्रोकेड की विश्व-प्रसिद्ध ज़री बुनाई कला का उत्सव मनाती है, जहाँ सदियों पुराने ऐतिहासिक वस्त्रों को शानदार समकालीन रचनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है.

मूर्तिकला और चित्रकला पर केंद्रित इस प्रदर्शनी में संग्रहालय के उत्कृष्ट लघुचित्रों (मिनिएचर पेंटिंग्स) को आधुनिक भारतीय महारथियों की कलाकृतियों के साथ, और कुछ प्राचीन मूर्तियों को समकालीन कलाकारों की विशाल मूर्तियों के साथ प्रदर्शित किया गया है.

यह अनूठा संगम भारतीय विचारधारा की मौलिक निरंतरता के साथ-साथ आधुनिक विचारों और रुझानों के प्रति उसकी स्वीकार्यता को दर्शाता है. इनमें से पहली प्रदर्शनी ‘लाइन्स इन द वॉटर’ है, जो बनारस को एक नदी-तट के शहर के रूप में रेखांकित करती है.

भारतीय कला और पुरावशेषों का अनमोल खजाना माना जाने वाला भारत कला भवन दो अन्य अनूठी प्रदर्शनियों की मेजबानी करने जा रहा है. इन प्रदर्शनियों में भारत की प्राचीन और पारंपरिक कला को समकालीन कलाकारों और कारीगरों की कृतियों के साथ प्रदर्शित किया जाएगा.

सदियों पुराना प्रतिष्ठित काशी हिंदू विश्वविद्यालय बिएनाले की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहेगा, जिसके अंतर्गत भारत कला भवन संग्रहालय, अहिवासी गैलरी और स्वतंत्रता भवन में विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में पुराने शहर की गलियों में हेरिटेज वॉक, सीआईआई बनारस फिल्म फेस्टिवल और सीआईआई वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन शामिल होंगे.

उन्होंने बताया कि यह आयोजन शहर के नमो घाट स्थित पेशवा हवेली में एक कार्यक्रम कारीगरी मंडपएक फूड स्ट्रीट, और ट्रायो बनारस, कबीर कैफे तथा बैकस्टेज सिबलिंग्स की प्रस्तुतियों के साथ-साथ क्रिएटर्स मंच का आयोजन किया जाएगा. जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को उजागर करने वाले सत्र और लाइव शो होंगे. यह आयोजन शहर के कुल 8 स्थानों पर होगा.

बिएनाले की शुरुआत बीएचयू के तीन स्थानों पर कला और वस्त्र प्रदर्शनियों के साथ होगी, ज्ञान प्रवाह द्वारा ‘कलामंडप’ और ‘द इंडिया स्टोरी: बनारस एडिट’ प्रस्तुत किया जाएगा.

यूरोप की तर्ज पर बनारस में पहली बार आज से शुरू हो रहा बनारस बीएनाले. (ईटीवी भारत)

सीआईआई बनारस बिएनाले इस दृढ़ संकल्प को भी प्रकट करता है कि भारत की जीवित परंपराओं को बनाए रखने और उन्हें आगे बढ़ाने वाले कलाकारों और कारीगरों को प्रोत्साहित करने में भारतीय उद्योग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है.

इसका उद्देश्य केवल एक सांस्कृतिक उत्सव मनाना नहीं है, बल्कि कलाकारों और दर्शकों के बीच, अभ्यासकर्ताओं और संस्थाओं के बीच, परंपरा और समकालीन अभिव्यक्ति के बीच और भारत का संपूर्ण दुनिया के साथ संवाद स्थापित करना है.

इस बारे में आयोजन समिति के अध्यक्ष माधव सिंघनिया का कहना है कि दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक बनारस- कला, वस्त्र, शिल्प, संगीत, विद्वत्ता और रोज़मर्रा के सांस्कृतिक जीवन को समकालीन कलात्मक अभ्यास के साथ जोड़ता है; यह न केवल अतीत से मिली विरासत का अन्वेषण करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आज शहर की संस्कृति कैसे विकसित हो रही है. इसलिए यह बिएनाले शहर के संग्रहालयों, दीर्घाओं, विश्वविद्यालय परिसरों, घाटों और शिल्प समूहों में फैला हुआ है.

इसकी थीम काशी, लाइट: सिटी एज़ सेंसोरियम रखी गई है, जो बनारस को उस रूप में देखती है जिसे देखा, सुना, छुआ, याद किया और फिर से कल्पना की जा सकती है.

यह आयोजन विश्वविद्यालय की समृद्ध बौद्धिक विरासत को समकालीन रचनात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है.

उन्होंने कहा कि यह साझेदारी विद्यार्थी, कलाकारों, कारीगरों और सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच आपसी जुड़ाव को प्रोत्साहित करेगी, साथ ही ज्ञान के आदान-प्रदान और नवाचार के लिए एक सशक्त मंच भी उपलब्ध कराएगी.

इसके अतिरिक्त, उन्होंने बनारस की जीवंत परंपराओं को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी प्रासंगिकता बनाए रखने के महत्व पर भी विशेष प्रकाश डाला.

सीआईआई बनारस बिएनाले के चेयरमैन तथा जेके सीमेंट लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ माधव सिंघानिया ने आगामी बिएनाले की जीवंतता पर प्रकाश डालते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि विरासत को संरक्षण के दायरे से आगे बढ़कर देखा जाना चाहिए.

उन्होंने कहा कि कोई भी जीवंत संस्कृति तभी फलती-फूलती है, जब उसकी परंपराओं को व्यवहार में उतारा जाए, समुदाय उनसे जुड़ें, और युवा पीढ़ी उन्हें आगे बढ़ाने में अपना गौरव और मूल्य देखे.

उन्होंने सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखने में उद्योग जगत की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि ऐसे मंचों की आवश्यकता है जो समुदायों को नए दर्शकों से जोड़ें, आपसी सहयोग को बढ़ावा दें, संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करें और टिकाऊ मॉडल विकसित करें.

उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पूंजी केवल इस बात में निहित नहीं है कि हमने क्या सहेज कर रखा है, बल्कि इस बात में है कि आज भी किन परंपराओं का निरंतर अभ्यास हो रहा है और उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है. अपने सहयोग को औपचारिक रूप देने और अधिक मज़बूत करने के उद्देश्य से काशी हिंदू विश्वविद्यालय और भारतीय उद्योग परिसंघ के बीच 27 अगस्त 2026 को एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे.

इस साझेदारी का लक्ष्य शैक्षणिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को एक मंच पर लाना है. इसी के तहत विश्वविद्यालय परिसर में एक ‘सीआईआई ई2ईई करियर लाउंज भी स्थापित किया जाएगा, जो छात्रों और युवा प्रतिभाओं के लिए करियर के नए अवसर सृजित करेगा.

इसके अतिरिक्त, सीआईआई बनारस बिएनाले के माध्यम से शहर में कई स्थायी पहलों की भी शुरुआत की जाएगी, जिनमें ‘सीआईआई कारीगर विकास और डिज़ाइन केंद्र तथा ‘वाराणसी स्वस्थ बुनकर पहल’ प्रमुख रूप से शामिल हैं.

सीआईआई बनारस बिएनाले 2026, जिसकी परिकल्पना भारत के पहले उद्योग-नेतृत्व वाले और शहर-व्यापी बिएनाले के रूप में की गई है, एक ऐसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्था के निर्माण की दिशा में दीर्घकालिक प्रयास की शुरुआत है जो भारत की जीवंत विरासत को वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श के केंद्र में रखती है.

उद्योग, सरकार, शिक्षा जगत, संग्रहालयों, कलाकारों और स्थानीय समुदायों को एक मंच पर लाकर यह आयोजन दर्शाता है कि संस्कृति किस प्रकार शिक्षा, नवाचार, पर्यटन, सामाजिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव के लिए एक सशक्त माध्यम बन सकती है.

अपने कलात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आगे बढ़ते हुए, यह बिएनाले ‘कारीगर विकास एवं डिज़ाइन केंद्र’, ‘मॉडल करियर सेंटर’, बीएचयू में एक समर्पित ‘एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट लाउंज’, और ‘वाराणसी स्वस्थ बुनकर पहल’ जैसी योजनाओं के माध्यम से एक स्थायी सामाजिक विरासत भी तैयार करेगा.

यूरोप की तर्ज पर बनारस में पहली बार आज से शुरू हो रहा बनारस बीएनाले. (ईटीवी भारत)

ये सभी पहल सामुदायिक विकास, कारीगरों की आजीविका और कौशल संवर्धन के प्रति बिएनाले की प्रतिबद्धता को और मज़बूत करती हैं.

अब जबकि बनारस विश्व भर के आगंतुकों का स्वागत करने के लिए तैयार है, यह बिएनाले मानवता के सबसे प्राचीन जीवंत शहरों में से एक की गरिमा के अनुरूप एक ऐसा मंच स्थापित करने की आकांक्षा रखता है जो एक ओर भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास का उत्सव मनाए और दूसरी ओर भविष्य के लिए नई संभावनाओं को आकार दे.

वहीं बनारस बिएनाले में नागरी प्रचारिणी सभा की तरफ से चार अनूठी प्रदर्शनियां तैयार की गई हैं. सभा के प्रधानमंत्री व्योमेश शुक्ल के संयोजन में शब्द, समय और कला के संबंधों को रेखांकित करती चार विशेष प्रदर्शनियों में हिंदी साहित्य इतिहास, ऐतिहासिक अभिलेखों, चित्रकला और समकालीन कला का अनूठा संगम है.

सभा के षडंग प्रदर्शनी कक्ष में आयोजित 'संशोधक, संवर्द्धक, संपादक' प्रदर्शनी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकीय योगदान पर केंद्रित है. इसमें प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला, मैथिलीशरण गुप्त, बंग महिला राजेंद्र बाला घोष, हीरा डोम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और माधवराव सप्रे की पांडुलिपियां, तस्वीरें, संपादकीय टिप्पणियां प्रदर्शित हैं.

दूसरी प्रदर्शनी 'सभा प्रसंग' में नागरी प्रचारिणी सभा के सवा सौ वर्षों से अधिक के इतिहास, महामना और आचार्य रामचंद्र शुक्ल से जुड़े प्रसंगों, हिंदी शब्दसागर, मनोरंजन पुस्तकमाला और संस्थापक बाबू श्यामसुंदर दास, रामनारायण मिश्र और शिवकुमार सिंह के ऐतिहासिक अभिलेखों को प्रदर्शित किया गया है. 'चित्रोक्ति' प्रदर्शनी 1933 में प्रकाशित द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ पर आधारित है.

इसमें अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, उस्ताद रामप्रसाद, सुधीररंजन खास्तगीर, शारदाचरण उकील, शैलेंद्र नाथ डे और रामगोपाल विजयवर्गीय की कलाकृतियां प्रदर्शित हैं. इसमें संपादक श्यामसुंदर दास और रायकृष्णदास के योगदान और भारत कला भवन से सभा के संबंधों को भी दर्शाया गया है.

चौथी प्रदर्शनी 'तिनका-तिनका' में समकालीन चित्रकार मनीष पुष्कले की तीन विशाल कृतियां प्रदर्शित हैं. 28 नवम्बर शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे.