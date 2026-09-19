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चंडीगढ़ की तर्ज पर कानपुर जू में पहली बार दर्शक घूमेंगे भूलभुलैया, शेर-चीते की झलक संग गूंजेगी दहाड़

कुछ दिनों पहले पंचगनी की तर्ज पर मछलीघर को नए अंदाज में किया गया था शुरू, अब दिलों की धड़कनें बढ़ाएगी भूलभुलैया.

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कानपुर जू जल्द ही अपने पर्यटकों के लिए नई थीम पर ला रहा भूल भुलैया (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 11:18 AM IST

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कानपुर: जल्द ही अपने पर्यटकों के लिए कानपुर जू एक नया एडवेंचर लेकर आ रहा है. यहां अब एक खास भूलभुलैया भवन का निर्माण हो रहा है, जो चंडीगढ़ की तर्ज पर बनेगा और दर्शकों को जंगल में प्राकृतिक रोमांच का अनुभव कराएगा.

जू रेंज फॉरेस्ट आफिसर, फिरोज खान (Video Credit; ETV Bharat)

जैसे ही आप कानपुर जू परिसर के अंदर पहुंचकर प्रशासनिक भवन से आगे अस्पताल की ओर चलेंगे, तो जहां बाएं हाथ पर आपको सेल्फी प्वाइंट और झील में मगरमच्छ देखने को मिलता है. वहीं, दाएं हाथ पर रंग-बिरंगे पक्षियों के बाड़े आपका ध्यान खींचने लगते हैं.

इससे जरा सा आगे बढ़ने पर बायीं ओर शानदार और अद्भुत ढंग से बने वॉक इन एवियरी (जिसमें पक्षी खुले घूमते और दर्शक बाड़े में) से विशाल आकार वाले पक्षियों की चहचहाट आपको उनकी ओर खींचती है. अब इस बाड़े के सामने खाली पड़ी जमीन और हरे-भरे पौधों के बीच पहली बार भूलभुलैया भवन को बनाने की तैयारी हो गई है.

चंडीगढ़ की तर्ज पर बनने वाले इस शानदार भवन के अंदर जैसे ही दर्शक पहुंचेंगे, तो यहां उन्हें जंगल का प्राकृतिक रोमांच तो मिलेगा ही. साथ ही अचानक शेर, चीते, भालू समेत अन्य वन्यजीवों की आवाज के साथ वह अचानक से सामने आ जाएंगे. पीपीपी मॉडल पर इसका संचालन कराया जाएगा. कानपुर जू में आगामी 1 माह के अंदर ये भवन बनकर तैयार हो जाएगा.

इस पूरे मामले को लेकर जू रेंज फॉरेस्ट आफिसर फिरोज खान ने बताया कि दर्शकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए, लगातार नवाचार किया जा रहा है. कुछ दिनों पहले ही जू में पंचगनी की तर्ज पर मछलीघर बाड़े को नए अंदाज में शुरू कराया गया, जिसमें दर्शकों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. अब पहली बार यहां भूलभुलैया भवन बनाया जा रहा है, जो जल्दी ही शुरू होगा. इसका बजट लगभग 10 लाख रुपए तक निर्धारित है.

जू रेंज फॉरेस्ट आफिसर फिरोज खान ने बताया, भूलभुलैया की बनावट ऐसी है, जिसमें दर्शकों को लगेगा कि वह किस रास्ते से अंदर गए और कहां से बाहर आ गए? अंदर पहुंचने के बाद दर्शकों को लगेगा कि वह सब भूल गए हैं. ये एक बेहद रोमांचकारी अनुभव होता है. जब दर्शकों के सामने वन्यजीवों के कटआउट लेकर आएंगे तो भी वह बेहद खुश हो जाएंगे. इस भवन में कई वन्यजीवों की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी.

ये भी पढ़ें- शार्क के साथ सेल्फी, रंग-बिरंगी मछलियों को हाथों से खिलाया दाना, स्वतंत्रता दिवस पर कानपुर जू पहुंचे 6 हजार से अधिक पर्यटक

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