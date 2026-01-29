लखनऊ में बंदरिया कहने पर मॉडल पत्नी ने किया सुसाइड, मजाक में पति ने कहा था, परिवार में चल रहा था हंसी-मजाक
तन्नु अपने करियर और लुक्स को लेकर बहुत गंभीर रहती थी. वह पति के मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकी.
Published : January 29, 2026 at 9:48 PM IST
लखनऊ : इंदिरानगर थाना क्षेत्र में एक मॉडल ने सुसाइड कर लिया. परिवार में हंसी-मजाक चल रहा था. इसी दौरान पति ने मजाक में पत्नी को बंदरिया कह दिया. इससे आहत होकर तन्नु सिंह ने जीवनलीला समाप्त कर ली. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
मॉडल तन्नु सिंह अपने पति राहुल सिंह के साथ इंदिरानगर में रहती थीं. तन्नु को मॉडलिंग का बेहद शौक था और वह अपने लुक्स को लेकर काफी संवेदनशील रहती थीं. तन्नु की बहन अंजली ने बताया, बुधवार शाम परिवार के सभी सदस्य सीतापुर में एक रिश्तेदार के यहां से खुशी-खुशी घर लौटे थे. घर पहुंचने के बाद सभी लोग बैठकर आपस में हंसी-मजाक कर रहे थे.
मजाक के ही दौरान जीजा राहुल ने तन्नु को बंदरिया कह दिया. यह बात तन्नु को इतनी चुभ गई कि वह तुरंत नाराज होकर अपने कमरे में चली गई. परिजनों को लगा कि वह थोड़ी देर में मान जाएगी, इसलिए किसी ने उसे टोकना मुनासिब नहीं समझा. करीब एक घंटे बाद जब खाने के लिए तन्नु को आवाज दी गई और कोई जवाब नहीं मिला, तो परिजनों ने कमरे में जाकर देखा.
अंजली ने बताया, तन्नु अपने करियर और लुक्स को लेकर बहुत गंभीर रहती थी. इसी संवेदनशीलता के कारण वह पति के मजाक को बर्दाश्त नहीं कर सकी और यह आत्मघाती कदम उठा लिया. इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया, शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद और मजाक से आहत होने का लग रहा है. शव को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है. पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है.
