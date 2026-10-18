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शिवा शर्मा मर्डर केस: फरार मॉडल श्रद्धा दुबे ने डाली सरेंडर अर्जी!

नेपाल से लौटी श्रद्धा! ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: बहुचर्चित शिवा शर्मा हत्याकांड में फरार चल रही मुख्य आरोपी मॉडल श्रद्धा दुबे ने जिला अदालत में आत्मसमर्पण के लिए अर्जी दाखिल कर दी है. 9 अक्टूबर को अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से गिरकर हुई करोड़पति कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के बाद से ही श्रद्धा अपनी बहन रश्मि और साथी के साथ फरार चल रही है. पुलिस कमिश्नरेट द्वारा तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित करने और गैर-जमानती वारंट जारी करने के बाद श्रद्धा की ओर से यह कानूनी कदम उठाया गया है. इधर, पुलिस टीमें सरेंडर से पहले ही उसे गिरफ्तार करने की जुगत में लगी हैं.

मॉडल श्रद्धा दुबे का बड़ा कानूनी दांव (Photo Credit: ETV Bharat)

12 घंटे में 3 वीडियो जारी कर दी सफाई: जांच में सामने आया कि श्रद्धा लखनऊ से सीतापुर और बहराइच होते हुए नेपाल सीमा पार कर गई थी. नेपाल के महीम नगर बस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में श्रद्धा, उसकी बहन रश्मि और दोस्त दिखाई दिए थे. फरारी के दौरान श्रद्धा ने 12 घंटे में तीन वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किए. ताजा वीडियो में उसने दावा किया कि शिवा की हत्या नहीं हुई, बल्कि उसने आत्महत्या की थी. उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से शिवा को बालकनी से कूदते देखा था और डर तथा खराब तबीयत के कारण वह मौके से चली गई थी. श्रद्धा ने वीडियो में यह भी दावा किया कि घटना से पहले शिवा का फोन आया था, वह रो रहा था और देर रात बीएमडब्ल्यू कार से उससे मिलने पहुंचा था, जहां से दोनों कैफे और फिर अपार्टमेंट पहुंचे.

