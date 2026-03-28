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झारखंड में मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 19 जिलों के 60 केंद्रों पर दिखा उत्साह

रांची:झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तत्वावधान में राज्य के 82 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 में सत्र 2026–27 के नामांकन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JAC द्वारा आयोजित यह परीक्षा राज्य के 19 जिलों में बनाए गए 60 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजित की गई.

परीक्षा पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक आयोजित की गई. परीक्षा शुरू होने से पहले ही सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था. छात्रों में परीक्षा को लेकर उत्साह, अनुशासन और आत्मविश्वास साफ तौर पर देखने को मिला. कई केंद्रों पर अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ पहुंचे और परीक्षा समाप्त होने तक बाहर प्रतीक्षा करते नजर आए.

कुल 100 अंकों की थी परीक्षा

यह प्रवेश परीक्षा कुल 100 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित थी. प्रश्नपत्र में अंग्रेजी और गणित से 30-30 अंक तथा सामाजिक विज्ञान से 40 अंकों के प्रश्न पूछे गए. परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. इसी मेरिट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को राज्य के विभिन्न मॉडल विद्यालयों में नामांकन का अवसर मिलेगा.

मॉडल विद्यालय में उपस्थित छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

सभी परीक्षा केंद्रों पर थी व्यापक व्यवस्था

परीक्षा के सफल और सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी जिलों में व्यापक तैयारी की गई थी. जिला प्रशासन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक और अन्य संबंधित कर्मियों ने मिलकर परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, जिससे परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त रही.