झारखंड में मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 19 जिलों के 60 केंद्रों पर दिखा उत्साह
झारखंड के मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 के लिए प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई.
Published : March 28, 2026 at 7:03 PM IST
रांची:झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के तत्वावधान में राज्य के 82 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 में सत्र 2026–27 के नामांकन के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा शनिवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई. झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी JAC द्वारा आयोजित यह परीक्षा राज्य के 19 जिलों में बनाए गए 60 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजित की गई.
परीक्षा पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 1:00 बजे तक आयोजित की गई. परीक्षा शुरू होने से पहले ही सभी केंद्रों पर परीक्षार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया था. छात्रों में परीक्षा को लेकर उत्साह, अनुशासन और आत्मविश्वास साफ तौर पर देखने को मिला. कई केंद्रों पर अभिभावक भी अपने बच्चों के साथ पहुंचे और परीक्षा समाप्त होने तक बाहर प्रतीक्षा करते नजर आए.
कुल 100 अंकों की थी परीक्षा
यह प्रवेश परीक्षा कुल 100 अंकों की बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित थी. प्रश्नपत्र में अंग्रेजी और गणित से 30-30 अंक तथा सामाजिक विज्ञान से 40 अंकों के प्रश्न पूछे गए. परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर राज्य स्तर पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी. इसी मेरिट के आधार पर चयनित विद्यार्थियों को राज्य के विभिन्न मॉडल विद्यालयों में नामांकन का अवसर मिलेगा.
सभी परीक्षा केंद्रों पर थी व्यापक व्यवस्था
परीक्षा के सफल और सुव्यवस्थित संचालन के लिए सभी जिलों में व्यापक तैयारी की गई थी. जिला प्रशासन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, केंद्राधीक्षक और अन्य संबंधित कर्मियों ने मिलकर परीक्षा को निष्पक्ष और सुचारु रूप से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सभी केंद्रों पर सुरक्षा और निगरानी के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे, जिससे परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त रही.
मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक होती है पढ़ाई
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित मॉडल विद्यालय राज्य के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं. इन विद्यालयों में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अंतर्गत अंग्रेजी माध्यम से कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक पढ़ाई कराई जाती है. यहां आधुनिक शैक्षणिक सुविधाओं के साथ-साथ प्रतिस्पर्धी माहौल भी प्रदान किया जाता है, जिससे छात्र उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें.
परिषद ने अभिभावकों और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए मॉडल विद्यालयों में नामांकन के अवसर का लाभ उठाएं. परिषद का मानना है कि इस पहल के जरिए राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को बेहतर मंच मिलेगा और वे आने वाले समय में शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकेंगे.
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