पौड़ी की पंचायतें बनी रोल मॉडल, अब राज्यभर में जनसहभागिता से बदलेगी तस्वीर

देहरादून: उत्तराखंड में वन पंचायतों को हरा-भरा करने और सूखते जल स्रोतों को नया जीवन देने के लिए अब जनसहभागिता के मॉडल पर जोर दिया जा रहा है. इसकी प्रेरणा पौड़ी जिले की उन वन पंचायतों से ली जा रही है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सामूहिक प्रयास से अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है. यही कारण है कि अब वन पंचायत विभाग इन पंचायतों को मॉडल मानते हुए राज्यभर में इसी तर्ज पर काम करने की तैयारी में है.

पौड़ी की पंचायतों ने बदली तस्वीर: गढ़वाल मंडल के पौड़ी गढ़वाल जिले की करीब छह वन पंचायतों ने जल संरक्षण, वनों के संवर्धन और जनजागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. इन पंचायतों में ग्रामीणों ने सिर्फ सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय खुद आगे बढ़कर श्रमदान, पौधारोपण और जल स्रोतों के संरक्षण का बीड़ा उठाया.

स्थिति यह है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत कभी सूख चुके थे, वे अब फिर से शीतल जलधाराओं के रूप में बहने लगे हैं. गांवों के आसपास का कम होता वन क्षेत्र धीरे-धीरे घने जंगल में तब्दील हो गया है. इससे न केवल पर्यावरण संतुलन बेहतर हुआ है, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका और पशुपालन को भी लाभ मिला है.

नैनी डांडा रेंज बना उदाहरण: इन प्रयासों का केंद्र नैनी डांडा रेंज की वन पंचायतें हैं, यहां साल 2012 से सुनियोजित तरीके से वनों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य शुरू किया गया था. पंचायत स्तर पर समितियां बनाई गईं, चराई पर नियंत्रण के नियम तय किए गए और अवैध कटान पर सख्ती बरती गई.

करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में घना वन विकसित किया गया है. पेड़ों की संख्या बढ़ने से वर्षा जल का बेहतर संचयन हुआ, जिससे भूजल स्तर में सुधार आया और कई प्राकृतिक स्रोत पुनर्जीवित हो गए. यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि यदि स्थानीय समुदाय जिम्मेदारी ले तो पर्यावरण संरक्षण के परिणाम तेजी से सामने आते हैं.

महिलाओं की अहम भूमिका: इन वन पंचायतों की सबसे बड़ी ताकत महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है. उत्तराखंड में वन और महिलाओं का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है. जल, जंगल और जमीन से सीधा जुड़ाव होने के कारण महिलाओं ने पौधारोपण, निगरानी और जल संरक्षण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई.