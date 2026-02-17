ETV Bharat / state

पौड़ी की पंचायतें बनी रोल मॉडल, अब राज्यभर में जनसहभागिता से बदलेगी तस्वीर

उत्तराखंड में पंचायतों को हरा-भरा करने और जल स्रोतो को नया जीवन देने के लिए जनसहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.

पौड़ी जनपद (Photo-ETV Bharat)
देहरादून: उत्तराखंड में वन पंचायतों को हरा-भरा करने और सूखते जल स्रोतों को नया जीवन देने के लिए अब जनसहभागिता के मॉडल पर जोर दिया जा रहा है. इसकी प्रेरणा पौड़ी जिले की उन वन पंचायतों से ली जा रही है, जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में सामूहिक प्रयास से अपने क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है. यही कारण है कि अब वन पंचायत विभाग इन पंचायतों को मॉडल मानते हुए राज्यभर में इसी तर्ज पर काम करने की तैयारी में है.

पौड़ी की पंचायतों ने बदली तस्वीर: गढ़वाल मंडल के पौड़ी गढ़वाल जिले की करीब छह वन पंचायतों ने जल संरक्षण, वनों के संवर्धन और जनजागरूकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है. इन पंचायतों में ग्रामीणों ने सिर्फ सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय खुद आगे बढ़कर श्रमदान, पौधारोपण और जल स्रोतों के संरक्षण का बीड़ा उठाया.

स्थिति यह है कि जो प्राकृतिक जल स्रोत कभी सूख चुके थे, वे अब फिर से शीतल जलधाराओं के रूप में बहने लगे हैं. गांवों के आसपास का कम होता वन क्षेत्र धीरे-धीरे घने जंगल में तब्दील हो गया है. इससे न केवल पर्यावरण संतुलन बेहतर हुआ है, बल्कि ग्रामीणों की आजीविका और पशुपालन को भी लाभ मिला है.

नैनी डांडा रेंज बना उदाहरण: इन प्रयासों का केंद्र नैनी डांडा रेंज की वन पंचायतें हैं, यहां साल 2012 से सुनियोजित तरीके से वनों के संरक्षण और संवर्धन का कार्य शुरू किया गया था. पंचायत स्तर पर समितियां बनाई गईं, चराई पर नियंत्रण के नियम तय किए गए और अवैध कटान पर सख्ती बरती गई.

करीब 10 हेक्टेयर क्षेत्र में घना वन विकसित किया गया है. पेड़ों की संख्या बढ़ने से वर्षा जल का बेहतर संचयन हुआ, जिससे भूजल स्तर में सुधार आया और कई प्राकृतिक स्रोत पुनर्जीवित हो गए. यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि यदि स्थानीय समुदाय जिम्मेदारी ले तो पर्यावरण संरक्षण के परिणाम तेजी से सामने आते हैं.

महिलाओं की अहम भूमिका: इन वन पंचायतों की सबसे बड़ी ताकत महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है. उत्तराखंड में वन और महिलाओं का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है. जल, जंगल और जमीन से सीधा जुड़ाव होने के कारण महिलाओं ने पौधारोपण, निगरानी और जल संरक्षण में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई.

ग्रामीण महिलाओं ने न केवल पेड़ों की सुरक्षा की, बल्कि नई पौध तैयार करने और उन्हें संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी निभाई. इससे वन पंचायतों में सामुदायिक स्वामित्व की भावना मजबूत हुई है.

राज्यभर में लागू होगा मॉडल: वन पंचायत विभाग अब पौड़ी की इन सफल पंचायतों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है. विभाग का मानना है कि यदि इसी तरह की जनसहभागिता अन्य जिलों में भी बढ़ाई जाए तो राज्य की हजारों वन पंचायतों की स्थिति सुधारी जा सकती है.

उत्तराखंड ने दुनिया को जनसहभागिता का मॉडल दिया है. राज्य में वर्तमान में 11,217 वन पंचायतें कार्यरत हैं. वर्ष 1930 में यहां सबसे पहले वन पंचायत का गठन हुआ था, जो सामुदायिक वन प्रबंधन की अनूठी परंपरा का उदाहरण है. जल संरक्षण और पौधारोपण को जनआंदोलन का रूप देने की जरूरत है. यदि हर पंचायत अपने क्षेत्र में छोटे-छोटे प्रयास भी शुरू करे तो इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव दिखेगा.
पराग मधुकर धकाते, सीसीएफ, वन पंचायत

वन्यजीवों को भी मिला सहारा: वन क्षेत्र के घना होने का असर वन्यजीवों पर भी पड़ा है. पहले जहां वन क्षेत्र घटने से वन्यजीवों का आवास प्रभावित हो रहा था, वहीं अब उन्हें सुरक्षित और प्राकृतिक वातावरण मिल रहा है. इससे मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है. घने जंगल और जल स्रोतों की उपलब्धता से जैव विविधता में सुधार हुआ है.

जनसहभागिता ही असली ताकत: पौड़ी की वन पंचायतों की सफलता यह साबित करती है कि योजनाओं से अधिक जरूरी लोगों की भागीदारी है. जब ग्रामीण खुद संरक्षण की जिम्मेदारी लेते हैं तो परिणाम स्थायी और प्रभावी होते हैं. अब वन पंचायत विभाग अन्य जिलों में भी बैठकों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए इस मॉडल को बढ़ावा देगा. पंचायत प्रतिनिधियों को पौड़ी की सफल पंचायतों का भ्रमण कराने की भी योजना बनाई जा रही है, ताकि वे प्रत्यक्ष रूप से बदलाव को देख सकें और अपने क्षेत्रों में लागू कर सकें.

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जल और जंगल जीवनरेखा हैं. ऐसे में पौड़ी की वन पंचायतों का यह मॉडल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह सामाजिक एकजुटता और सामुदायिक शक्ति का भी उदाहरण बनकर उभरा है. यदि इसी तरह जनसहभागिता को बढ़ावा मिलता रहा, तो आने वाले समय में राज्यभर की वन पंचायतें हरियाली और जल संरक्षण की नई मिसाल पेश कर सकती हैं.

