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जालौन कोतवाली में मॉडल मिशन शक्ति केंद्र शुरू, पुलिस सहायता और कानूनी परामर्श की मिलेगी सुविधा

जालौन कोतवाली में मॉडल मिशन शक्ति केंद्र शुरू ( Photo credit: ETV Bharat )

जालौन/बहराइच/कानपुर/हरदोई : महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर सोमवार को कोतवाली जालौन में मॉडल मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया. जिलाधिकारी समीर वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया. इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी और क्षेत्राधिकारी जालौन अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, काउंसलर्स, स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने भाग लिया.

उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी समीर वर्मा ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. कोतवाली में स्थापित मॉडल मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं और बालिकाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएगा. यहां पीड़ित महिलाओं को पुलिस सहायता के साथ कानूनी परामर्श और जरूरत पड़ने पर मानसिक सहयोग भी मिल सकेगा.





एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत ने बताया कि केंद्र में महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, सीसीटीवी कैमरे और बॉडी वॉर्न कैमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं की पहचान और उनके पते को गोपनीय रखा जाएगा, जिससे वे बिना किसी झिझक के अपनी समस्या पुलिस के सामने रख सकें.



उन्होंने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबरों के जरिए जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी जा रही है.

बहराइच में मिशन शक्ति केंद्र शुरू : कोतवाली देहात और रामगांव थाना में मंगलवार को आदर्श मिशन शक्ति केंद्र का एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव व सीओ हर्षिता तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया. इस केंद्र को थानों में बने कार्यालयों से अलग बनाया गया है. इसमें आने वाली महिलाओं व बालिकाओं की समस्याओं को सुनने के लिए महिला अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती की गई है. जिससे वह अपनी समस्या खुलकर बता सकें. वहीं यह केंद्र सभी सुविधाओं से लैस है. इस केंद्र में महिलाओं के आने पर पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था की गई. सीओ क्राइम व सह नोडल मिशन शक्ति हर्षिता तिवारी ने बताया कि यह केंद्र महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा. यहां आने वाली सभी महिलाएं अपनी बात खुलकर बता सकेंगी. पहले यह होता था कि थानों पर आने पर महिलाएं आस-पास पुरुषों के मौजूद होने के चलते अपनी समस्या नहीं कह पाती थीं, मगर अब वह आराम से अपनी बात कह सकेंगी.