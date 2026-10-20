जालौन कोतवाली में मॉडल मिशन शक्ति केंद्र शुरू, पुलिस सहायता और कानूनी परामर्श की मिलेगी सुविधा
पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत ने बताया कि महिलाओं की पहचान और उनके पते को गोपनीय रखा जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 10:34 PM IST
जालौन/बहराइच/कानपुर/हरदोई : महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को लेकर सोमवार को कोतवाली जालौन में मॉडल मिशन शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया. जिलाधिकारी समीर वर्मा और पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत ने संयुक्त रूप से फीता काटकर केंद्र का शुभारंभ किया. इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ईशान सोनी और क्षेत्राधिकारी जालौन अजय कुमार सिंह भी मौजूद रहे. कार्यक्रम में स्कूली बच्चों, काउंसलर्स, स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने भाग लिया.
उद्घाटन के दौरान जिलाधिकारी समीर वर्मा ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. कोतवाली में स्थापित मॉडल मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं और बालिकाओं को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराएगा. यहां पीड़ित महिलाओं को पुलिस सहायता के साथ कानूनी परामर्श और जरूरत पड़ने पर मानसिक सहयोग भी मिल सकेगा.
पुलिस अधीक्षक सुरेश चन्द्र रावत ने बताया कि केंद्र में महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था, पेयजल, सीसीटीवी कैमरे और बॉडी वॉर्न कैमरे जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं की पहचान और उनके पते को गोपनीय रखा जाएगा, जिससे वे बिना किसी झिझक के अपनी समस्या पुलिस के सामने रख सकें.
उन्होंने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबरों के जरिए जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध कराने की जानकारी भी दी जा रही है.
बहराइच में मिशन शक्ति केंद्र शुरू : कोतवाली देहात और रामगांव थाना में मंगलवार को आदर्श मिशन शक्ति केंद्र का एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव व सीओ हर्षिता तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया. इस केंद्र को थानों में बने कार्यालयों से अलग बनाया गया है. इसमें आने वाली महिलाओं व बालिकाओं की समस्याओं को सुनने के लिए महिला अधिकारियों व कर्मियों की तैनाती की गई है. जिससे वह अपनी समस्या खुलकर बता सकें. वहीं यह केंद्र सभी सुविधाओं से लैस है. इस केंद्र में महिलाओं के आने पर पानी से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था की गई.
सीओ क्राइम व सह नोडल मिशन शक्ति हर्षिता तिवारी ने बताया कि यह केंद्र महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा. यहां आने वाली सभी महिलाएं अपनी बात खुलकर बता सकेंगी. पहले यह होता था कि थानों पर आने पर महिलाएं आस-पास पुरुषों के मौजूद होने के चलते अपनी समस्या नहीं कह पाती थीं, मगर अब वह आराम से अपनी बात कह सकेंगी.
एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन शक्ति 6.O के तहत मंगलवार को आदर्श मिशन शक्ति केंद्र की स्थापना कोतवाली देहात में की गई है. इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि मिशन शक्ति केंद्र तो सभी स्थानों पर पहले से ही स्थापित हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र में अगर कोई महिला आती है तो उसकी काउंसलिंग की जाए, उसके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो जिससे वो निसंकोच आकर यहां अपनी बात कह सके.
कानपुर में 'मिशन शक्ति केंद्र' की शुरुआत : शहर के बादशाहीनाका थाने में मंगलवार को मॉडल 'मिशन शक्ति केंद्र' की शुरुआत हुई. इस केंद्र के शुभारंभ के मौके पर आयोजित जागरूकता चौपाल में करीब 350 महिलाएं, छात्राएं और बच्चियां शामिल हुईं. उत्तर प्रदेश पुलिस की लघु फिल्म 'बढ़ते बच्चे' के जरिए किशोरियों को उनके शारीरिक-मानसिक बदलावों और ऑनलाइन-ऑफलाइन उत्पीड़न से खुद को बचाने के गुर सिखाए गए. साथ ही, उन्हें 'वीमेन पावर लाइन 1090' की ताकत से परिचित कराते हुए यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी हर शिकायत और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी.
हरदोई में मिशन शक्ति केंद्र का शुभारंभ : जिले में महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन और उनकी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से जिला पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में थाना कोतवाली शहर परिसर में 'मिशन शक्ति' फेस-6 के अंतर्गत एक डेडिकेटेड मॉडल मिशन शक्ति केंद्र का भव्य शुभारंभ किया गया. अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) पूर्वी सुबोध गौतम ने फीता काटकर इस केंद्र का औपचारिक उद्घाटन किया.
अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सुबोध गौतम ने बताया कि मिशन शक्ति फेस-6 के अंतर्गत कोतवाली शहर में डेडिकेटेड मॉडल मिशन शक्ति केंद्र का शुभारंभ किया गया है. इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की समस्याओं को सीधे महिलाओं द्वारा सुनकर उनका त्वरित निस्तारण करना है. इस केंद्र में काउंसलिंग रूम और बालमित्र केंद्र की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि महिलाएं और बच्चे सहज महसूस कर सकें. महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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