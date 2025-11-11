ETV Bharat / state

मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत पर बड़ा खुलासा, राहुल बनकर कासिम दे रहा था धोखा

मृतक मॉडल की बहनों ने बताया कि खुशबू को बचपन से ही मॉडलिंग करने का बड़ा शौक था. वह अपने सपने को साकार करने का प्रयास करती रहती थी. दो साल पहले अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए भोपाल गई थी. वहां पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब और मॉडलिंग करती थी. उसका सपना साकार होते देख वह बहुत खुश थी. खुशबू की नौकरी से जो पैसा आता था उससे हमारा परिवार चलता था.

सागर जिले के मंडी बामोरा में रहने वाली 27 साल की खुशबू अहिरवार की भोपाल में संदिग्ध मौत हो गई थी. उसका बॉयफ्रेंड उसे अस्पताल में छोड़कर भाग गया था. वहीं, मॉडल के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं. पुलिस द्वारा पोस्टमॉर्टम की कार्रवाई के बाद खुशबू का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया. यहां परिजनों ने खुशबू बॉयफ्रेंड राहुल (असली नाम कासिम) पर खुशबू से मारपीट और अपनी पहचान छिपाने के आरोप लगाए हैं.

सागर : भोपाल में हुई मॉडल खुशबू अहिरवार की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इस मामले में आरोपी खुशबू का बॉयफ्रेंड कासिम गिरफ्तार हुआ जो राहुल बनकर लंबे समय तक उसे धोखा दे रहा था. वहीं, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में प्रेग्नेंसी कॉम्प्लिकेशन और गर्भाशय नली फटना मौत का कारण माना जा रहा है. इसी बीच खुशबू के परिवार ने आरोपी कासिम पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

पुलिस जांच में सामने आया कि खुशबू की पहचान विदिशा जिले के सिरोंज की रहने वाली एक मुस्लिम महिला से हुई थी. खुशबू उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी. आरोप हैं कि उसी महिला ने खुशबू की पहचान राहुल नाम के युवक से कराई थी, जो बाद में कासिम निकला.



जब राहुल निकला कासिम अहमद

जांच में यह भी सामने आया कि दीपावली से करीब दो सप्ताह पहले राहुल किसी अपराध की वजह से जेल चला गया था. जब खुशबू उससे मिलने के लिए पहुंची तो पता चला कि वह राहुल नहीं कासिम अहमद है. 8 दिन पहले ही कासिम जेल से छूटा था. इसके बाद खुशबू ने ये सारी बात अपने घरवालों को बताई और फिर कासिम से दूरी बनाने लगी.



राहुल की असली पहचान जानकर तनाव में थी मॉडल

मृतक की बहनों ने बताया कि जब से उसे पता चला कि राहुल असल में कासिम अहमद है तो वह बहुत तनाव में रहने लगी थी. इसके बाद वह लगभग 20 दिनों तक सिरोंज में रही थी. इसके बाद देवउठनी एकादशी पर वह मंडी बामोरा आई हुई थी. 4 नवंबर की शाम को खुशबू की बहनों ने उसे स्टेशन छोड़ा था.



कासिम अस्पताल छोड़कर भाग निकला था

मृतक की बहनों ने बताया कि खुशबू और कासिम अहमद इंदौर से भोपाल लौट रहे थे. घटना से कुछ घंटे पहले ही कासिम अहमद ने उसकी एक बहन को फोन कर बताया कि खुशबू को भोपाल की अस्पताल में छोड़ आया हूं. इसके बाद भोपाल पुलिस का फोन आया और इस घटना का पता चला. खुशबू के परिजनों का आरोप है कि उसके कंधे, गर्दन और सिर पर चोट के निशान थे. परिजनों ने आरोपी कासिम को ही उसी मौत का जिम्मेदार ठहराया है.

खुशबू ही परिवार का करती थी भरण पोषण

मृतक मॉडल की बहन ने बताया, '' वह हमारे पूरे परिवार का भरण पोषण करती थी. वह प्राइवेट नौकरी भी करती थी जिससे घर चलता था. खुशबू का बड़ा भाई भी जिसकी तीन साल पहले एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है. ऐसे में पूरे घर पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है.''

आगासौद थाना प्रभारी नितिन पाल ने इस मामले को लेकर कहा, '' भोपाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम के बाद डेड बॉडी गांव में आई हुई थी. वरिष्ठ अधिकारियों से जो भी निर्देश मिलेंगे उसका पालन किया जाएगा.''