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रांची में बनेगा मॉडल कॉरिडोर, अतिक्रमण हटाने और सौंदर्यीकरण के लिए चलेगा मेगा अभियान

रांची: शहर को जाम, अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात से राहत दिलाने के लिए रांची नगर निगम ने बड़े स्तर पर मॉडल कॉरिडोर विकसित करने की योजना शुरू कर दी है. शनिवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने निगम और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कांके रोड स्थित राम मंदिर से रातू रोड चौक, हरमू बाइपास, कैलाशपति मिश्र चौक, सिरमटोली, इंदिरा गांधी चौक, चुटिया होते हुए बहु बाजार तक विस्तृत निरीक्षण किया.

निरीक्षण के दौरान पूरे मार्ग को चरणबद्ध तरीके से मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की रणनीति तैयार की गई. निरीक्षण के दौरान सड़क किनारे अतिक्रमण, फुटपाथों की स्थिति, ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, सफाई, हरित क्षेत्र, रोड मीडियन, सार्वजनिक सुविधाओं, होर्डिंग और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की स्थिति का बिंदुवार आकलन किया गया. नगर आयुक्त ने संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए.

योजना के तहत जिन स्थानों पर फुटपाथ नहीं हैं, वहां नए फुटपाथ बनाए जाएंगे. वहीं, अतिक्रमण से घिरे फुटपाथों को खाली कराया जाएगा ताकि पैदल यात्रियों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके. मॉडल कॉरिडोर में स्थित सभी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के ट्रेड लाइसेंस की भी जांच होगी. बिना वैध लाइसेंस संचालित प्रतिष्ठानों और आवासीय भवनों में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

शहर के सौंदर्यीकरण के लिए रोड मीडियन पर आकर्षक बागवानी, खाली दीवारों पर पेंटिंग, झाड़ियों की नियमित कटाई और प्रमुख स्थानों पर ग्रीन पैच विकसित किए जाएंगे. इसके अलावा फुटपाथों से अवैध होर्डिंग और अन्य बाधाएं हटाई जाएंगी. कैलाशपति मिश्र चौक के समीप एक सार्वजनिक पार्क विकसित करने का भी प्रस्ताव तैयार किया जाएगा. सिरमटोली से बहु बाजार तक दोनों ओर पेवर ब्लॉक युक्त पाथवे, व्यवस्थित वेंडिंग जोन और रेलवे स्टेशन आने-जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशेष मेगा प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा. इस पूरे क्षेत्र के प्रभावी संचालन के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा.

नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि रांची नगर निगम इस पूरे कॉरिडोर को जाम मुक्त, अतिक्रमण मुक्त, स्वच्छ, हरित और सुव्यवस्थित मॉडल कॉरिडोर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. सभी विभागों के संयुक्त प्रयास से व्यापक स्तर पर मेगा अभियान चलाया जाएगा. हमारा उद्देश्य केवल सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित आवागमन और व्यवस्थित शहरी वातावरण उपलब्ध कराना है. यह मॉडल भविष्य में शहर के अन्य प्रमुख मार्गों के लिए भी उदाहरण बनेगा.