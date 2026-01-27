ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव: रांची नगर निगम में भी बजा चुनावी बिगुल, करीब साढ़े 10 लाख मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग

झारखंड नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो गए है. रांची नगर निगम पर सबकी निगाहें टिकी हैं. जहां 10,27,723 मतदाना अपने मत का प्रयोग करेंगे.

Ranchi Municipal Corporation elections
प्रेस वार्ता के दौरान रांची के उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 7:19 PM IST

3 Min Read
रांची: नगर निकाय चुनावों की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं. झारखंड में 48 नगर निगम क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट रांची नगर निगम की है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं. रांची नगर निगम क्षेत्र में 53 वार्ड हैं जहां पार्षद चुनाव होंगे. इसके अलावा, मेयर पद के लिए भी चुनाव होगा. डिप्टी मेयर का चुनाव निर्वाचित वार्ड पार्षदों द्वारा किया जाएगा.

इस बीच, घोषणा के बाद से चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं. जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और दावा किया है कि 23 फरवरी को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान होगा. रांची के उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने बताया कि उम्मीदवार 29 जनवरी से 4 फरवरी तक सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं.

प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते रांची के उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया (Etv Bharat)

नामांकन पत्रों की जांच 5 फरवरी, 2026 को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 6 फरवरी, 2026 है. चुनाव चिन्ह 7 फरवरी, 2026 को आवंटित किए जाएंगे. मतदान 23 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगा और वोटों की गिनती 27 फरवरी को सुबह 8:00 बजे शुरू होगी.

रांची नगर निगम क्षेत्र है खास, बुंडू नगर पंचायत में भी होंगे चुनाव

उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने बताया कि रांची नगर निगम क्षेत्र के तहत कुल 53 वार्ड हैं. इन वार्डों के लिए कुल 909 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें 808 मुख्य मतदान केंद्र और 101 सहायक मतदान केंद्र शामिल हैं. रांची नगर निगम क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 10,27,723 है, जिसमें 5,18,695 पुरुष, 5,08,971 महिलाएं और 57 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं.

संवेदनशीलता के आधार पर, कुल 274 सामान्य, 507 संवेदनशील और 128 अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है. खर्च की सीमा के बारे में, उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया ने बताया कि मेयर पद के लिए 25 लाख रुपये और वार्ड पार्षद पद के लिए 5 लाख रुपये की खर्च सीमा तय की गई है.

इसके अलावा, बुंडू नगर पंचायत इलाके में भी चुनाव होंगे. इस इलाके में कुल 13 वार्ड हैं. यहां कुल 16 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. बुंडू नगर पंचायत में कुल वोटरों की संख्या 16,625 है, जिसमें 8,168 पुरुष और 8,457 महिला वोटर शामिल हैं. संवेदनशीलता के आकलन के आधार पर, 15 सामान्य और 1 संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान की गई है. बुंडू नगर पंचायत में कुल 13 मतदान केंद्र भवन चिन्हित किए गए हैं. यहां उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा अध्यक्ष पद के लिए ₹5 लाख और वार्ड पार्षद के पद के लिए ₹1 लाख निर्धारित की गई है.

