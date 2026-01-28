ETV Bharat / state

झारखंड नगर निकाय चुनाव: पाकुड़, हजारीबाग और बोकारो में चुनाव से संबधित बैठक संपन्न, मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी

नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है. पाकुड़, हजारीबाग और बोकारो में जिला एवं पुलिस प्रशासन ने मतदान के लिए कमर कस ली है.

Jharkhand Municipal Election 2026
नगर निकाय चुनाव पर बैठक के दौरान उपायुक्त एवं एसपी
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 28, 2026 at 4:21 PM IST

पाकुड़/हजारीबाग/बोकारो/जामताड़ा: नगर परिषद पाकुड़ में निष्पक्ष, निर्भीक एवं स्वतंत्र चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. समाहरणालय के सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार एवं पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने पत्रकार सम्मेलन करके नगर परिषद क्षेत्र के 21 वार्डो के 42 मतदान केंद्रों में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव कराने को लेकर की जाने वाली तैयारियों की जानकारी साझा की.

उपायुक्त मनीष कुमार ने चुनाव संबधित साझा की जानकारी

सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

उपायुक्त ने बताया कि चुनाव को लेकर 16 कोषांग गठित की गई है. उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा. मौके पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शांतिपूर्ण एवं बाधारहित चुनाव कराए जाएंगे. एसपी ने बताया कि सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि मतदाता निर्भीक होकर मतदान में हिस्सा ले सकें.

पाकुड़ एसपी ने आगे बताया कि शांतिपूर्ण चुनाव में खलल डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नगर परिषद क्षेत्र के 42 मतदान केंद्रों में से 2 अतिसंवेदनशील एवं 4 संवेदनशील के रूप से चिन्हित किया गया है, यहां अतिरिक्त बलों की तैनाती की जाएगी एवं हमारे दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी दलबल के साथ गश्ती करते रहेंगे.

एमसीसी का उल्लंघन न हो इसके साथ ही स्ट्रांग रूम, बैलेट पेपर की थ्री लेयर सुरक्षा और मतदान के दौरान बूथों की सुरक्षा पर पुलिस विशेष ध्यान रखेगी. मतदाता अपने घरों से निकले और निर्भीक होकर मतदान करें: निधि द्विवेदी, एसपी

हजारीबाग में बजी चुनाव की डुगडुगी

झारखंड में नगर पालिका चुनाव को लेकर डुगडुगी बज चुकी है. प्रत्याशी चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं, जबकि दूसरी ओर जिला प्रशासन की तैयारी भी पूरी हो चुकी है.

उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है. आदर्श आचार संहिता, नगर निगम क्षेत्र में लागू है. लोग बढ़-चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लें और महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें. हजारीबाग नगर निगम चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है. जिला प्रशासन ने चुनाव संपन्न करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी का चयन भी कर लिया है.

चुनाव संबधित जानकारी देते उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह

मतदान के लिए 160 केंद्र तैयार

हजारीबाग की बात की जाए तो यहां कुल मतदाता 1 लाख 77 हजार 437 है. जिसमें पुरुष मतदाता 90 हजार 42, महिला मतदाता 87 हजार 394 और तृतीय लिंग की संख्या एक है. कुल 160 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. जिसमें दो सहायक मतदान केंद्र हैं. कुल भवन की संख्या 77 है, यहां मतदान केंद्र अवस्थित रहेंगे. महापौर के लिए अधिकतम खर्च करने की राशि 15 लाख रुपया निश्चित है. वार्ड पार्षद के लिए 3 लाख रुपया. महापौर 5 हजार रुपया की राशि देकर टिकट खरीद सकते हैं. वहीं वार्ड पार्षद के लिए 1 हजार रुपया निश्चित है. अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एक एवं दो और महिला अभ्यर्थियों के लिए के लिए यह रकम आधी हो जाएगी.

hazaribagh municipal corporation
हजारीबाग नगर निगम कार्यालय

36 वार्ड के लिए चुनावी मैदान में होंगे वार्ड पार्षद

हजारीबाग की बात की जाए तो कुल 36 वार्ड के लिए वार्ड पार्षद चुनाव लड़ेंगे. बात की जाए तो आरक्षण की तो महापौर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 के लिए आरक्षित की गई है. वहीं कल 36 वार्ड में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 10 जिसमें महिला 5, पिछड़ा वर्ग 2 के लिए 3 जिसमें महिला एक, अनुसूचित जाति के लिए चार जिसमें महिला दो, अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट वहीं महिलाओं के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है. सामान्य वर्ग के लिए 18 जिसमें 9 महिला के लिए आरक्षित रहेगी.

महापौर के लिए अपर समाहर्ता संतोष कुमार को निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है. वहीं वार्ड 1 से 6 तक के लिए इचाक के प्रखंड विकास पदाधिकारी, 7 से 12 विष्णुगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी, 13 से 18 बड़कागांव प्रखंड विकास पदाधिकारी, 19 से 24 सुनीता कुमारी कार्यपालिका अधिकारी हजारीबाग, 25 से 30 प्रखंड विकास पदाधिकारी बरकट्ठा, 31 से 36 अंचल अधिकारी चौपारण को निर्वाची अधिकारी बनाया गया है.

उम्मीदवार के लिए टिकट खरीदने का स्थान हजारीबाग उपायुक्त कार्यालय निर्धारित किया गया है. दिन के 11 से 3 बजे तक सभी निर्वाची पदाधिकारी के आवंटित कक्षा में चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए विशेष टीम का गठन: एसपी

हजारीबाग एसपी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है. जो पैसों के लेनदेन से लेकर शराब की बिक्री पर भी नजर बनाए रखेगी, जो भी शख्स आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जिला प्रशासन राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी, शांतिपूर्ण एवं त्रुटिरहित ढंग से संपन्न कराने के लिए पूरी तरह तैयार है. निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं: अजय नाथ झा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी

बोकारो में जिला निर्वाचन पदाधिकारी की महत्वपूर्ण बैठक

7 फरवरी को चुनाव चिन्हों का आवंटन

बोकारो के जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि महापौर एवं अध्यक्ष समेत वार्ड सदस्य पद को लेकर प्रत्याशियों के लिए नाम निर्देशन की प्रक्रिया 29 जनवरी 2026 से प्रारंभ होगी, जो 4 फरवरी 2026 तक चलेगी. नाम निर्देशन पत्रों की जांच 5 फरवरी, नाम वापसी 6 फरवरी तथा चुनाव चिन्हों का आवंटन 7 फरवरी 2026 को किया जाएगा.

जानकारी देते डीसी अजय नाथ झा
  • चास नगर निगम (वर्ग–ख), कुल वार्ड – 35 , जनसंख्या (जनगणना 2011 अनुसार) – 1,56,888
  • फुसरो नगर परिषद (वर्ग–ख), कुल वार्ड – 28, जनसंख्या (जनगणना 2011 अनुसार) – 89,178*
  • चास नगर निगम: मतदाता संख्या पुरुष- 83,106| महिला – 78,950 | तृतीय लिंग – 17, कुल मतदाता – 1,62,073
  • फुसरो नगर परिषद: मतदाता संख्या - पुरुष – 33,292| महिला – 31,790, कुल मतदाता – 65,082

मतदान केंद्रों का वर्गीकरण

निर्वाचन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान केंद्रों का वर्गीकरण किया गया है. मतदान केंद्र भवन चास नगर निगम - मतदान केंद्र 130, मतदान भवन 54, मतदान केंद्र/भवनः फुसरो नगर परिषद: मतदान केंद्र 65, मतदान भवन 43.

मतगणना एवं वज्रगृह का स्थल कृषि उत्पादन बाजार समिति, चास (बोकारो) में स्थापित किया गया है. अधिसूचना प्रकाशन – 28 जनवरी 2026, नाम निर्देशन – 29 जनवरी से 4 फरवरी 2026, जांच – 5 फरवरी 2026, नाम वापसी – 6 फरवरी 2026, प्रतीक आवंटन – 7 फरवरी 2026, मतदान – 23 फरवरी 2026 (सुबह 7 से शाम 5 बजे तक), मतगणना – 27 फरवरी 2026

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था होगी: हरविंदर सिंह, एसपी

बोकारो के बेरमो में दिखी चुनाव की तैयारियों की हलचल

बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश मछुवा की अध्यक्षता में बेरमो प्रखंड के सभागार में फुसरो नगर परिषद निर्वाचन को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य आगामी नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियों, चुनावी प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता से संबंधित बिंदुओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना रहा.

फुसरो नगर परिषद में पारदर्शी चुनाव प्राथमिकता

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि फुसरो नगर परिषद चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसके लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.

जानकारी देते बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित पदाधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था, मतदान केंद्रों की तैयारी और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता को लेकर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. आखिर में अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है और प्रशासन हर स्तर पर यह सुनिश्चित करेगा कि फुसरो नगर परिषद, चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो.

जामताड़ा में चुनाव से संबधित सभी तैयारियां पूरी

झारखंड में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जामताड़ा जिला प्रशासन, नगर निकाय चुनाव को लेकर अलर्ट हो गया है. जिला प्रशासन पदाधिकारी के साथ बैठक कर चुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया गया है, साथ ही विभिन्न कोषांग का भी गठन कर दिया है. मतदाता सूची का प्रकाशन कर आचार संहिता को भी लागू कर दिया है.

नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट

लंबे अरसे के बाद झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है. प्रशासन चुनाव संपन्न कराने को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. जिला प्रशासन पदाधिकारी के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है. सूचना का प्रकाशन एवं मतदाता सूची का भी प्रकाशन कर दिया है.

नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारी मौजूद

विभिन्न कोषांग का भी हुआ गठन

प्रशासन द्वारा नगर निकाय चुनाव को लेकर विभिन्न कोषांग का गठन कर दिया है. जिसमें कार्मिक कोषांग मतपत्र पेटिका सामग्री कोषांग, परिवहन कोषांग, विधि व्यवस्था आचार संहिता प्रेक्षक प्रशिक्षण मीडिया निर्वाचन व्यय अनुश्रवण सूचना तकनीकी नियंत्रण कक्ष कोषांग हेल्पलाइन जन शिकायत एवं नगर पालिका निर्वाचन कोषांग शामिल हैं.

उपायुक्त और एसपी का बयान

चुनाव को लेकर उपायुक्त रवि आनंद ने कहा कि जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, विभिन्न कोषांग का गठन कर दिया गया है.

एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न हो, इसके लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है. चुनाव को लेकर पूरे 11 जगह पर चेंकिग टीम बनाई गई है. इसके साथ ही अनुभव प्राप्त पुलिस पदाधिकारी को मतदान केंद्र में तैनात किया जाएगा.

बता दें कि जामताड़ा जिले में जामताड़ा नगर पंचायत और मिहिजाम नगर परिषद इन दो जगहों पर नगर निकाय का चुनाव होना है. जामताड़ा में कुल 16 वार्ड की संख्या है जबकि मिहिजाम नगर परिषद में 20 वार्ड की संख्या है. मिहिजाम में कुल मतदाता 37056 है जबकि जामताड़ा नगर पंचायत में कुल मतदाता की संख्या 26467 है, जो अपने-अपने नगर परिषद के नए अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और नए प्रतिनिधि को चुनेंगे.

MODEL CODE OF CONDUCT IN JHARKHAND
LOCAL BODY ELECTION IN JHARKHAND
झारखंड में नगर निकाय चुनाव का ऐलान
झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू
MUNICIPAL CORPORATION ELECTION 2026

