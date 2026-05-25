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उत्तराखंड के इन तीन निकायों में आदर्श आचार संहिता लागू, जानें कारण

देहरादून: उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के तीन जिलों टिहरी, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले में निकाय चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है. जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर, नगर पंचायत गढ़ीनेगी और नगर पंचायत पाटी पर अध्यक्ष पद और उनके सदस्यों के लिए चुनाव होना है. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के साथ ही इन सभी निकायों में मतगणना समाप्ति तक के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.

उत्तराखंड राज्य में जुलाई 2025 में निकाय चुनाव हुए थे. लेकिन उस दौरान टिहरी जिले के नगर पालिका परिषद, नरेंद्र नगर का आरक्षण और परिसीमन की जानकारी शहरी विकास विभाग से प्राप्त न हो पाने के कारण चुनाव नहीं हो पाया था. ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग को नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर का आरक्षण और परिसीमन की जानकारी प्राप्त हो गई है. इसके दृष्टिगत नगर पालिका परिषद नरेंद्र नगर के अध्यक्ष और 7 सदस्यों के पदों पर चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है. नगर पालिका परिषद, नरेंद्र नगर के अध्यक्ष पद को अनारक्षित रखा गया है.

अध्यक्षों और सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना जारी (PHOTO- उत्तराखंड शासन)

इसके अलावा, उधम सिंह नगर जिले के गढ़ीनेगी क्षेत्र को हाल ही में नगर पंचायत घोषित किया गया है. ऐसे में नगर पंचायत, गढ़ीनेगी में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहा है. ऐसे में गढ़ीनेगी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद और 7 सदस्यों के पदों पर चुनाव होने हैं. गढ़ीनेगी, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को अनारक्षित रखा गया है.

इसी तरह, चंपावत जिले के पाटी क्षेत्र को हाल ही में नगर पंचायत घोषित किया गया है. ऐसे में नगर पंचायत, पाटी में पहली बार निकाय चुनाव होने जा रहा है. जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार, पाटी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद और 4 सदस्यों के पदों पर चुनाव होने हैं. पाटी नगर पंचायत के अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है.

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव संबंधित अधिसूचना जारी होने के बाद कल यानी 26 मई को जिलाधिकारी/ जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सूचना जारी की जाएगी. जारी अधिसूचना के अनुसार, नरेंद्रनगर नगर पालिका परिषद, गढ़ीनेगी नगर पंचायत और पाटी नगर पंचायत में कुल वार्डों की संख्या 18 है. जिसके लिए कुल 19 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इन तीनों निकायों में कुल 10 हजार 251 मतदाता हैं. जिसमें 5405 पुरुष मतदाता और 4846 महिला मतदाता शामिल हैं.