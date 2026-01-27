ETV Bharat / state

चुनाव कार्यक्रम की औपचारिक घोषणा के साथ देवघर और धनबाद में बजा चुनावी बिगुल

धनबाद नगर निगम क्षेत्र के सभी 55 वार्डों में कुल 8 लाख 97 हजार 936 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इन मतदाताओं के लिए जिले भर में 974 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, यहां सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था की जाएगी. वही, चिरकुंडा नगर परिषद क्षेत्र में कुल 37 हजार 6 मतदाता हैं, जिनके लिए 42 मतदान केंद्र निर्धारित किए गए हैं.

धनबाद के प्रभारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त सन्नी राज ने समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी. उन्होंने बताया कि धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद के लिए मतदान 23 फरवरी को कराया जाएगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी.

प्रेस वार्ता के दौरान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने आम मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने और चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की.

उपायुक्त ने आगे बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सभी मतदान केंद्रों का चयन कर लिया गया है और वहां आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है. चुनाव को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए विभिन्न कोषांगों का गठन भी किया जा चुका है. उन्होंने यह भी बताया कि देवघर नगर निगम चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराया जाएगा. वहीं देवघर नगर निगम के लिए वज्र गृह एवं मतगणना केंद्र देवघर कॉलेज परिसर स्थित जिला राइफल शूटिंग सेंटर में बनाया गया है, यहां मतगणना की प्रक्रिया पूरी होगी.

डीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि निकाय चुनाव में महापौर पद के प्रत्याशियों के लिए अधिकतम 15 लाख रुपए और वार्ड पार्षद पद के लिए तीन लाख रूपये की व्यय सीमा निर्धारित की गई है. सभी उम्मीदवारों को तय खर्च सीमा का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा. वहीं उल्लंघन की स्थिति में कार्रवाई भी की जाएगी.

देवघर/धनबाद: जिले में नगर निगम चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है. इसी कड़ी में देवघर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने प्रेस वार्ता कर चुनाव से जुड़ी अहम जानकारियां साझा की. उपायुक्त ने बताया कि नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही देवघर में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना, प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर

निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक तैयारियां की जा रही हैं. मतों की गिनती 27 फरवरी को धनबाद के पॉलिटेक्निक भवन में कराई जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे. प्रशासन ने मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है, वहीं आदर्श आचार संहिता के तहत सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

जानकारी देते उप विकास आयुक्त सन्नी राज (Etv bharat)

वार्ड के लिए निर्वाची पदाधिकारी

वार्ड 1 से 5 तक अंचल अधिकारी बाघमारा गिरजानंद किस्कू, वार्ड संख्या 6 से 10 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी बाघमारा लक्ष्मण यादव, वार्ड 16 से 20 के लिए अंचल अधिकारी धनबाद राम प्रवेश कुमार, वार्ड संख्या 21 से 25 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी तोपचांची एजाज हुसैन अंसारी, वार्ड 26 से 30 के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी नारायण राम, वार्ड संख्या 31 से 35 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी गोविंदपुर मोहम्मद जहीर आलम, वार्ड 36 से 40 के लिए अंचल अधिकारी झरिया मनोज कुमार, वार्ड 11 से 15 के लिए अंचल अधिकारी पुटकी विकास आनंद, वार्ड 41 से 45 के लिए अंचल अधिकारी बलियापुर मुरारी नायक, वार्ड 46 से 50 के लिए अंचल अधिकारी गोविंदपुर धर्मेंद्र दुबे तथा वार्ड संख्या 51 से 55 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी बलियापुर प्रभाष चंद्र दास निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे.

महापौर, अध्यक्ष सहित सभी वार्ड पार्षद करेंगे समाहरणालय में नोमिनेशन

धनबाद नगर निगम के महापौर के लिए समाहरणालय में कमरा नंबर 4, वार्ड 1 से 5 तक के लिए कमरा नंबर 116, वार्ड संख्या 6 से 10 के लिए कमरा नंबर 116(ए), वार्ड 16 से 20 के लिए कमरा नंबर 115, वार्ड संख्या 21 से 25 के लिए कमरा नंबर 115 (ए), वार्ड 26 से 30 के लिए कमरा नंबर 28, वार्ड संख्या 31 से 35 के लिए कमरा नंबर 25, वार्ड 36 से 40 के लिए कमरा नंबर 25 (ए), वार्ड 11 से 15 के लिए कमरा नंबर 19, वार्ड 41 से 45 के लिए कमरा नंबर 19 (ए), वार्ड 46 से 50 के लिए कमरा नंबर 23 तथा वार्ड संख्या 51 से 55 के लिए समाहरणालय के कमरा नंबर 12 में नोमिनेशन किया जाएगा.

घोषित हुए निर्वाची पदाधिकारियों के नाम

चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए एडीएम सप्लाई जियाउल अंसारी निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे. वार्ड संख्या 1 से 5 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी निरसा इनदर कुमार ओहदार, वार्ड संख्या 6 से 10 के लिए अंचल अधिकारी एगारकुंड कृष्ण मुरारी मरांडी, वार्ड 11 से 15 के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी एगारकुंड मधु कुमारी, वार्ड संख्या 16 से 21 के लिए अंचल अधिकारी निरसा विक्रम आनंद निर्वाची पदाधिकारी रहेंगे.

चिरकुंडा नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए समाहरणालय के फर्स्ट फ्लोर में कमरा नंबर 07, वार्ड संख्या 1 से 5 के लिए ग्राउंड फ्लोर का कमरा नंबर 01, वार्ड संख्या 6 से 10 के ग्राउंड फ्लोर के कमरा नंबर 02, वार्ड 11 से 15 के लिए फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 08 तथा वार्ड संख्या 16 से 21 के लिए ग्राउंड फ्लोर पर कमरा नंबर 04 नोमिनेशन के लिए चिह्नित किया गया है.

