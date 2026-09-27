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प्रदेश में निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता समाप्त, कर्मचारी-अधिकारियों को राहत

जयपुर : प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता समाप्त करने की घोषणा कर दी है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव ने शनिवार रात मुख्य सचिव को पत्र भेजकर इसकी औपचारिक जानकारी दी. आयोग के अनुसार शेष नगरीय निकायों में भी चुनाव प्रक्रिया 26 सितंबर को पूरी हो गई, जिसके बाद इन चुनावों के लिए प्रभावी आदर्श आचार संहिता को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है.

आयोग की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि नगर निगम जयपुर, जोधपुर, कोटा और नगर पालिका सुकेत और खाटूश्यामजी को छोड़कर शेष 304 नगरीय निकायों में समस्त पदों के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही 22 सितंबर को आदर्श आचार संहिता समाप्त की जा चुकी थी. अब शेष नगरीय निकायों में भी निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 26 सितंबर से प्रभावी आचार संहिता समाप्त कर दी गई है.

पूरे प्रदेश में अब नहीं रहेगी निकाय चुनाव की आचार संहिता : राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र के अनुसार शेष नगरीय निकायों के चुनाव भी 26 सितंबर को पूर्ण हो गए हैं. इसके साथ ही इन निकाय चुनावों के लिए लागू आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई. इस निर्णय के बाद राज्य सरकार और प्रशासनिक विभागों के लिए सामान्य प्रशासनिक एवं विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है.

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पंचायतीराज चुनाव तक अधिकारियों- कर्मचारियों को राहत : राज्य निर्वाचन आयोग ने पत्र में पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनावों को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है. आयोग के अनुसार पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव सम्पन्न होने तक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने और कार्यग्रहण करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था. इस व्यवस्था में पंचायतीराज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव की घोषणा तक शिथिलता प्रदान की गई है. इसका मतलब यह है कि जिन अधिकारी कर्मचारियों का पूर्व में तबादला किया गया था. वह अपने स्थान पर जाकर कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं. निकाय चुनाव की आचार संहिता के बीच उनके तबादले वाले स्थान पर कार्यभार ग्रहण का करने पर प्रतिबंध लगाया गया था.

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अब पंचायत चुनाव की तैयारियों पर नजर : नगरीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने और आचार संहिता हटने के बाद अब राजनीतिक एवं प्रशासनिक नजरें आगामी पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों पर टिक गई हैं. राज्य में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत स्तर पर चुनावी प्रक्रिया को लेकर पहले से तैयारियां चल रही हैं. ऐसे में निकाय चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद पंचायत चुनाव से संबंधित गतिविधियां और तेज होने की संभावना है. माना जा रहा है कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है.