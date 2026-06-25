धमतरी बनेगा मॉडल कार्बन कृषि जिला, 80 हजार हेक्टेयर में चलेगी विशेष परियोजना
कार्बन क्रेडिट से किसानों को हो सकती है 250 करोड़ तक की अतिरिक्त आय.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 25, 2026 at 12:04 PM IST
धमतरी: खेती-किसानी के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन जल्द देखने को मिल सकता है. खेती के काम को फायदेमंद और बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है. इस पहल के तहत खेती को टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल बनाने की दिशा में वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाएगा. जिला प्रशासन और जलवायु प्रौद्योगिकी आधारित संस्था प्रिथु (PRITHU) के बीच इसको लेकर महत्वपूर्ण समझौता किया गया है. इस साझेदारी के तहत धमतरी को छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.
मॉडल कार्बन कृषि जिला बनेगा धमतरी
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले में 2 चरणों में लगभग 80 हजार हेक्टेयर में मृदा कार्बन संवर्धन (Soil Organic Carbon-SOC) परियोजना और 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग (AWD) आधारित धान उत्पादन परियोजना संचालित होगी. इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य जमीन (मिट्टी) की गुणवत्ता में सुधार, जल संरक्षण को बढ़ावा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना होगा.
3 साल में 5 करोड़ का निवेश, ग्रामीण युवाओं को मौका
PRITHU के को-फाउंडर प्रबल तोमर ने बताया कि संस्था अगले 3 सालों में जिले में लगभग 5 करोड़ का निवेश करेगी. इस राशि का उपयोग किसानों के प्रशिक्षण, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, रोजगार सृजन, किसान आदान-प्रदान कार्यक्रमों और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार में किया जाएगा. PRITHU ने बताया कि परियोजनाओं के सफल इंप्लिमेंटेशन के बाद उनके पूरे जीवनचक्र में कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों को लगभग 250 करोड़ तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होने की संभावना है. इस आय से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा.
नवाचार आधारित कृषि विकास की दिशा में बड़ा कदम
जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अबिनाश मिश्रा ने इस पहल को जिले के कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है. कलेक्टर ने कहा कि कार्बन कृषि और जलवायु-अनुकूल खेती की यह पहल किसानों को नई आर्थिक संभावनाओं से जोड़ेगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण और विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
किसानों को मिलेगी वैज्ञानिक खेती और कार्बन वित्त की जानकारी
मोनेश साहू, कृषि विभाग के उप संचालक ने बताया कि परियोजना के माध्यम से किसानों को वैज्ञानिक खेती, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, जल दक्षता और कार्बन वित्त जैसे उभरते क्षेत्रों की जानकारी दी जाएगी. इससे कृषि प्रणाली अधिक टिकाऊ, आधुनिक और लाभकारी बन सकेगी. एक्सपर्ट के मुताबिक मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ने से उसकी उर्वरता, जल धारण क्षमता और फसल उत्पादकता में सुधार होता है. जबकि AWD तकनीक धान की खेती में कम पानी का उपयोग करते हुए उत्पादन बनाए रखने में मददगार साबित होती है, जिससे किसानों की लागत घटती है और पर्यावरण की सुरक्षा भी होती है.
अतिरिक्त आय और अवसर मिलेंगे
प्रबल तोमर ने कहा, "हमारा उद्देश्य केवल कार्बन क्रेडिट तैयार करना नहीं, बल्कि किसानों को बेहतर मिट्टी स्वास्थ्य, जल संरक्षण, टिकाऊ खेती और अतिरिक्त आय के स्थायी अवसर उपलब्ध कराना है. हमें विश्वास है कि धमतरी आने वाले वर्षों में जलवायु-अनुकूल कृषि और कार्बन वित्त के क्षेत्र में देश के अग्रणी मॉडल जिलों में शामिल होगा."
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