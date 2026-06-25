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धमतरी बनेगा मॉडल कार्बन कृषि जिला, 80 हजार हेक्टेयर में चलेगी विशेष परियोजना

धमतरी: खेती-किसानी के क्षेत्र में एक बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन जल्द देखने को मिल सकता है. खेती के काम को फायदेमंद और बेहतर बनाने के लिए बड़ी पहल की जा रही है. इस पहल के तहत खेती को टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल बनाने की दिशा में वैज्ञानिक तरीके से काम किया जाएगा. जिला प्रशासन और जलवायु प्रौद्योगिकी आधारित संस्था प्रिथु (PRITHU) के बीच इसको लेकर महत्वपूर्ण समझौता किया गया है. इस साझेदारी के तहत धमतरी को छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल कार्बन कृषि जिला विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है.





मॉडल कार्बन कृषि जिला बनेगा धमतरी

इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले में 2 चरणों में लगभग 80 हजार हेक्टेयर में मृदा कार्बन संवर्धन (Soil Organic Carbon-SOC) परियोजना और 30 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग (AWD) आधारित धान उत्पादन परियोजना संचालित होगी. इन दोनों परियोजनाओं का उद्देश्य जमीन (मिट्टी) की गुणवत्ता में सुधार, जल संरक्षण को बढ़ावा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना होगा.





3 साल में 5 करोड़ का निवेश, ग्रामीण युवाओं को मौका

PRITHU के को-फाउंडर प्रबल तोमर ने बताया कि संस्था अगले 3 सालों में जिले में लगभग 5 करोड़ का निवेश करेगी. इस राशि का उपयोग किसानों के प्रशिक्षण, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, रोजगार सृजन, किसान आदान-प्रदान कार्यक्रमों और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार में किया जाएगा. PRITHU ने बताया कि परियोजनाओं के सफल इंप्लिमेंटेशन के बाद उनके पूरे जीवनचक्र में कार्बन क्रेडिट के माध्यम से किसानों को लगभग 250 करोड़ तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होने की संभावना है. इस आय से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा.