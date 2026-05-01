ETV Bharat / state

आरपीएससी-: पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियंता परीक्षा की मॉडल उत्तरकुंजी जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat File Photo )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 एवं सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) परीक्षा-2025 की मॉडल उतरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उतरकुंजियां पर कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ 2 से 4 मई 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें. प्रमाण के साथ ऑनलाइन करें प्रविष्टि: उन्होंने बताया कि परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करे. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. पढ़ें: RPSC: पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 19 अप्रैल को, प्रवेश पत्र जारी