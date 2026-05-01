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आरपीएससी-: पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियंता परीक्षा की मॉडल उत्तरकुंजी जारी

मॉडल उतरकुंजियां पर आपत्ति 2 से 4 मई तक ऑनलाइन दर्ज करवाई जा सकती है.

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2026 at 3:48 PM IST

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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से पशु चिकित्सा अधिकारी (पशुपालन विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2025 एवं सहायक कृषि अभियंता (कृषि विभाग) परीक्षा-2025 की मॉडल उतरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उतरकुंजियां पर कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ 2 से 4 मई 2026 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है. आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें.

प्रमाण के साथ ऑनलाइन करें प्रविष्टि: उन्होंने बताया कि परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करे. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

पढ़ें: RPSC: पशु चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 19 अप्रैल को, प्रवेश पत्र जारी

प्रति प्रश्न 100 रुपए शुल्क: गुप्ता ने बताया कि आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है.

पढ़ें: पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 19 अप्रैल को होगी, 16 को अपलोड किए एडमिट कार्ड

तकनीकी कठिनाई आने पर यहां करें संपर्क: उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी. आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें. अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी. आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी. ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 2 से 4 मई 2026 को रात्रि 12 बजे तक ही उपलब्ध है. बाद में लिंक निष्क्रिय हो जाएगा. ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से अथवा फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सके.

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