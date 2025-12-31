ETV Bharat / state

सहायक आचार्य परीक्षा-2025 की 5 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी, 3 जनवरी से ऑनलाइन आपत्ति दर्ज

अजमेर: सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा) परीक्षा-2025 के तहत हिंदी, राजनीति विज्ञान, इतिहास, अंग्रेजी एवं भौतिकी विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षा का आयोजन 8 से 11 दिसंबर, 2025 तक किया गया था. यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ 3 से 5 जनवरी, 2026 तक रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है.

गुप्ता ने बताया कि आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करें. इस परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड/ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.

पढ़ें: आरपीएससी: वांछित योग्यता जांचे बिना अभ्यर्थियों का फॉर्म भरने वाले ई-मित्र संचालकों पर होगी कार्रवाई

शुल्क के बिना नहीं होगा ​आपत्ति पर विचार: मुख्य परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर, परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज कराकर, प्रति प्रश्न 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है. आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. उन्होंने बताया कि शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी. आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें. अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी.