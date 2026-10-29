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बाढ़ पीड़ितों से मजाक: बिना बांटे सड़ गया नगर निगम में रखा अनाज, महापौर और नेता प्रतिपक्ष में बयानबाजी तेज

बाढ़ पीड़ितों से मजाक ( ETV Bharat )

बस्तर: पहली बार जब तूफान अर्नब आया तो उसने बस्तर में जमकर तबाही मचाई थी. बस्तर संभाग के ज्यादातर जिले बारिश से बेहाल हुए. बाढ़ की वजह से लोगों के घरों में खाने तक का अनाज नहीं बचा. हालात इतने गंभीर हो गए थे कि खुद सीएम ने बस्तर के बाढ़ पीड़ित इलाकों का हवाई दौरा किया. सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद दिलाने के निर्देश दिए. वहीं अब एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाढ़ पीड़ितों के लिए सामाजिक संगठनों की ओर से आया राशन जगदलपुर नगर निगम के दफ्तर में रखा-रखा सड़ गया.

सड़ गया बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाला अनाज नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि राहत सामग्री बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी ही नहीं गई. राहत समाग्री को नगर के कार्यालय के 13 नंबर कमरे में बंद कर रखा गया था. जब कमरे से कुछ सड़ने की बदबू आने लगी तो लोगों ने उसे खोलकर देखा. तब पता चला कि कमरे में राहत सामग्री की पोटली पड़ी है, जो धीरे-धीरे सड़ने लगी है. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महापौर की लापरवाही के चलते जरूरतमंदों तक मुश्किल वक्त में राशन नहीं पहुंच पाया. नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए महापौर ने कहा कि घटिया राजनीति की कोशिश की जा रही है. महापौर ने कहा कि जिस 13 नंबर के कमरे में राशन रखा था, उसी कमरे के पास नेता प्रतिपक्ष का दफ्तर है. जब कमरे से बदबू आने लगी तब इन्होने सस्ती राजनीति के लिए इस मुद्दे को उठाया. महापौर ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने पहले राशन को सड़ने दिया ताकि इस मुद्दे पर सस्ती राजनीति की जाए.