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दिल्ली की सुरक्षा चाक-चौबंद, मॉक ड्रिल के जरिए पुलिस ने दिखाई ऑपरेशनल तैयारी

मॉक ड्रिल के दौरान दोपहर करीब 12:04 बजे दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिलने का अभ्यास किया गया कि ऑडिटोरियम के भीतर 3 से 4 संदिग्ध आतंकवादी घुस आए हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं. विवेक विहार थाना पुलिस अलर्ट मोड में आ गई. एसएचओ हरकेश गाबा के नेतृत्व में पुलिस टीम कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की घेराबंदी कर सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने तथा किसी भी संभावित आतंकी हमले या आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस लगातार मॉक ड्रिल आयोजित कर रही है. हाल ही में राजधानी में हाई अलर्ट की स्थिति के मद्देनजर भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी सतर्कता बढ़ाई थी. इसी क्रम में बुधवार को दिल्ली के शाहदरा स्थित यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आतंकवादी हमले की स्थिति पर आधारित एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया.

अभ्यास के दौरान पुलिस ने घायलों को सुरक्षित बाहर निकालने, उन्हें अस्पताल पहुंचाने और आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का प्रदर्शन किया. मॉक ऑपरेशन में एक संदिग्ध आतंकवादी को मार गिराने और दूसरे को जीवित पकड़ने का अभ्यास भी किया गया. इस दौरान पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय का परीक्षण किया गया.

सीबीडी शाहदरा के फेयर अधिकारी समन सिंह ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई पूर्व निर्धारित मॉक ड्रिल का हिस्सा थी. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवादी हमले जैसी परिस्थितियों में पुलिस बल की तैयारी, राहत एवं बचाव अभियान की क्षमता और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय का आकलन करना था। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभ्यास से पुलिसकर्मियों को वास्तविक परिस्थितियों में तेजी से निर्णय लेने और प्रभावी कार्रवाई करने का अनुभव मिलता है.



दिल्ली पुलिस का कहना है कि राजधानी जैसे संवेदनशील शहर में समय-समय पर इस प्रकार की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती हैं, ताकि किसी भी संभावित खतरे या आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियां तत्काल और प्रभावी कार्रवाई कर सकें. पुलिस के अनुसार, ऐसे अभ्यासों का उद्देश्य आम जनता में सुरक्षा के प्रति विश्वास कायम रखना और यह सुनिश्चित करना है कि राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे.

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