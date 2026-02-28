ETV Bharat / state

चारधाम यात्रा की तैयारी, प्रदेश भर में होगी मॉक ड्रिल, इन बातों पर रहेगा फोकस

देहरादून: आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन तंत्र को और मजबूत बनाने की कवायद तेज हो गई है. राज्य के सभी 13 जनपदों में 16, 17 और 18 मार्च 2026 को व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी. तैयारियों को लेकर शनिवार को सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी जिलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

बैठक में तय किया गया कि मॉक ड्रिल केवल जिला मुख्यालय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अलग-अलग तहसील स्तर पर भी अभ्यास कराया जाएगा. इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर आपदा से निपटने की वास्तविक स्थिति का आकलन करना और स्थानीय प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत बनाना है. अधिकारियों ने अपने-अपने जिलों में संभावित आपदा परिदृश्यों और चयनित स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की.

सचिव विनोद कुमार सुमन ने निर्देश दिए कि मॉक ड्रिल को वास्तविक परिस्थितियों की तरह आयोजित किया जाए, ताकि कमियों की सही पहचान हो सके और सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरे अभ्यास की निगरानी उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) द्वारा की जाएगी.

सचिव ने कहा कि अब यूएसडीएमए खुद मॉक अभ्यासों का सफल संचालन करने में सक्षम हो चुका है और जनपदों को भी इस स्तर तक तैयार किया जा रहा है कि वे अपने संसाधनों के आधार पर नियमित अभ्यास कर सकें. उनका कहना था कि आपदा के समय त्वरित निर्णय और समन्वित कार्रवाई ही जनहानि को रोकने की कुंजी है. इसी लक्ष्य के साथ यूएसडीएमए 'जीरो डेथ' के उद्देश्य को ध्यान में रखकर कार्य कर रहा है.