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उत्तराखंड चारधाम यात्रा: मॉक ड्रिल से परखी गई जमीनी हकीकत, जानिए कितने तैयार?

चारधाम यात्रा के लिए शासन-प्रशासन और पुलिस कितनी तैयारी है, उसी को परखने के लिए आज गढ़वाल मंडल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया.

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उत्तराखंड चारधाम यात्रा मॉक ड्रिल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 10, 2026 at 7:27 PM IST

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देहरादून: आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड में तैयारियां अब ज़मीन पर दिखने लगी हैं. शुक्रवार को राज्य भर में एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित कर आपदा से निपटने की व्यवस्थाओं को परखा गया.

सरकार का साफ संदेश: चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड सरकार पूरी तरह अलर्ट मोड में है. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में गढ़वाल मंडल के सातों जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल कराई गई. करीब 50 स्थानों पर अलग-अलग आपदा के काल्पनिक हालात बनाकर रेस्क्यू और राहत कार्यों का अभ्यास किया गया. कहीं भूस्खलन की स्थिति बनाई गई तो कहीं बाढ़ और सड़क हादसों का सीन तैयार किया गया, ताकि हर एजेंसी की तैयारी की असली परीक्षा हो सके.

इस दौरान जिला प्रशासन से लेकर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, वायु सेना, स्वास्थ्य विभाग, फायर सर्विस और अन्य विभागों की टीमें मौके पर उतरीं. कई जगह स्थानीय लोग भी इस अभ्यास का हिस्सा बने, जिससे साफ है कि इस बार फोकस सिर्फ सरकारी मशीनरी ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी आपदा के प्रति जागरूक करने पर है.

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मंत्री का निरीक्षण और सख्त संदेश: आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने खुद इस मॉक ड्रिल की मॉनिटरिंग की. उन्होंने वर्चुअल माध्यम से अलग-अलग जिलों के अधिकारियों और फील्ड टीमों से सीधे बात की और ग्राउंड पर क्या स्थिति है, इसका फीडबैक लिया.

बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि

2013 की केदारनाथ आपदा के बाद राज्य ने बहुत कुछ सीखा है और अब व्यवस्थाएं पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई हैं, इसके बावजूद कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में इस बार यात्रा को लेकर माइक्रो लेवल पर तैयारी की जा रही है.

-मदन कौशिक, आपदा प्रबंधन मंत्री, उत्तराखंड

जमीनी स्तर पर क्या खामियां मिली: मॉक ड्रिल के दौरान कई जगह व्यवस्थाओं को परखा गया. कंट्रोल रूम की रिस्पॉन्स टाइमिंग, टीमों के बीच तालमेल, मौके पर उपकरणों की उपलब्धता और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी की गई. अधिकारियों के मुताबिक कुछ जगहों पर छोटी-मोटी कमियां भी सामने आई हैं, जिन्हें अब तुरंत दुरुस्त करने पर फोकस किया जाएगा.

यात्रा मार्गों पर खासतौर पर भूस्खलन संभावित इलाकों, संकरे रास्तों और भीड़भाड़ वाले पड़ावों को चिन्हित किया गया है. इन जगहों पर अतिरिक्त मशीनरी, मेडिकल टीम और रेस्क्यू स्टाफ पहले से तैनात करने की योजना है. सरकार का जोर इस बार टेक्नोलॉजी पर भी है. मौसम आधारित रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि खराब मौसम या किसी भी खतरे की सूचना तुरंत यात्रियों तक पहुंच सके. साथ ही सभी जिलों में 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन सिस्टम को पूरी तरह फंक्शनल रखने की बात कही गई है.

सचिव आपदा प्रबंधन से खास बातचीत: इस पूरे अभ्यास को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा जैसे बड़े आयोजन में मॉक ड्रिल सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि तैयारी का असली टेस्ट होती है.

मैदान में उतरकर ही पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी कारगर है. इस बार भी कई अहम इनपुट मिले हैं. खासतौर पर संचार और समन्वय को लेकर जिन पर तेजी से काम किया जाएगा. एनडीएमए के साथ मिलकर हर साल यह अभ्यास किया जाता है, लेकिन इस बार इसे और ज्यादा व्यापक बनाया गया है, ताकि यात्रा शुरू होने से पहले ही हर कमी को दूर किया जा सके.
-विनोद सुमन, सचिव, आपदा प्रबंधन-

हेलीपैड से अस्पताल तक जांच: देहरादून में विशेषज्ञ टीम ने अलग-अलग लोकेशनों पर जाकर व्यवस्थाओं को करीब से देखा. सहस्त्रधारा हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर ऑपरेशन, मौसम निगरानी और एयर ट्रैफिक सिस्टम की समीक्षा की गई, क्योंकि आपात स्थिति में हवाई रेस्क्यू अहम भूमिका निभाता है.

इसके अलावा सपेरा बस्ती में रिस्पना नदी में बाढ़ की काल्पनिक स्थिति बनाकर रेस्क्यू ड्रिल की गई, वहीं कोरोनेशन अस्पताल में अचानक मरीजों की संख्या बढ़ने की स्थिति में क्या इंतजाम हैं. इसकी भी जांच की गई. अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, ट्रायेज सिस्टम और रेफरल मैनेजमेंट को लेकर अधिकारियों ने विस्तार से समीक्षा की.

कुल मिलाकर साफ है कि इस बार चारधाम यात्रा को लेकर सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती. मॉक ड्रिल के जरिए सिर्फ तैयारी ही नहीं परखी गई, बल्कि सिस्टम को पहले से ज्यादा चुस्त-दुरुस्त करने का भी मौका मिला है. अब देखना होगा कि जमीन पर ये तैयारियां यात्रा के दौरान कितनी कारगर साबित होती हैं.

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