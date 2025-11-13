ETV Bharat / state

उत्तराखंड में भूकंप को लेकर होगी बड़ी मॉक ड्रिल, देहरादून के 10 स्थानों पर बजेंगे सायरन, जानें कब

देहरादून: उत्तराखंड समेत संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में एक बड़े भूकंप की संभावना है. जिसको देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में भूकंप और भूकंप जनित आपदाओं से बचाव और तैयारियों को परखने के लिए 15 नवंबर को मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है. इस मॉक ड्रिल को लेकर गुरुवार को टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया. राज्य सलाहकार समिति, आपदा प्रबंधन विभाग के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. डीके असवाल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मॉक ड्रिल के सफल आयोजन को लेकर जिलों और विभागों को दिशा-निर्देश दिए.

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डॉ. डीके असवाल ने कहा कि मॉक ड्रिल अपनी क्षमताओं, तैयारियों और संसाधनों के प्रबंधन और उनकी कार्यक्षमता को पहचानने का एक अवसर है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड विभिन्न प्रकार की आपदाओं को लेकर अत्यंत संवेदनशील है. ऐसे में आपदाओं का सामना करने के लिए पूर्व तैयारी, क्षमता विकास, निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक है. उन्होंने सुझाव दिया कि भविष्य में यूएसडीएमए द्वारा आयोजित की जाने वाली मॉक ड्रिल में डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए.

उन्होंने बताया कि डिजिटल ट्विन तकनीक किसी स्थान या भवन की एक वर्चुअल (डिजिटल) प्रति तैयार करती है, जिससे हम असली हालात का अभ्यास कर सकते हैं. आपदा मॉक ड्रिल में इसका उपयोग करके बिना जोखिम यह देख सकते हैं कि भूकंप, बाढ़ या आग जैसी आपदा के समय क्या होगा और कैसे प्रतिक्रिया दी जा सकती है.

विनय कुमार रुहेला ने कहा कि आपदाओं का सामना करने के लिए सबसे जरूरी है, आपदाओं से सीखना. यदि आपदाओं से मिली सीख पर कार्य कर लिया जाए तो बड़ी से बड़ी आपदाओं का भी प्रभावी तरीके से सामना किया जा सकता है. उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नियमित अंतराल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है.

भूदेव एप डाउनलोड करने के निर्देश: सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने बताया कि आईआईटी रुड़की और यूएसडीएमए द्वारा भूदेव एप विकसित किया गया है, जो भूकंप आने पर मोबाइल फोन में एलर्ट भेज देगा. उन्होंने मॉक ड्रिल में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपने-अपने फोन में भूदेव एप डाउनलोड करने को कहा. बता दें कि यह ऐप एंड्राइड और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. पांच से अधिक तीव्रता का भूकंप आने पर फोन में सायरन बज जाएगा और लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए 25 से 30 सेकंड का समय मिल जाएगा.