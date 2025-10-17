ETV Bharat / state

मॉक ड्रिलः सवाई माधोपुर के अस्पताल में 'आग', धुएं से अफरातफरी, वजह पता चली तो ली राहत की सांस

जिला अस्पताल की इमरजेंसी में धुआं देखकर मरीज और परिजन सहम गए.

Smoke filled the hospital's emergency ward
अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में धुआं ही धुआं (ETV Bharat Sawai Madhopur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 17, 2025 at 9:06 PM IST

सवाई माधोपुर: जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय के इमरजेंसी वार्ड में शुक्रवार को मॉक ड्रिल की गई. आग लगने की सूचना से हड़कंप मच गया. वार्ड में हर तरफ धुंआ ही धुंआ नजर आया. आग की खबर से मरीजों और परिजनों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. नगर परिषद से दमकल, पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे. दमकल ने तुरंत आग पर काबू पाया. प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया और अस्पताल स्टाफ को सुरक्षित जगह भेजा. कुछ देर अस्पताल में हालात तनावपूर्ण दिखे, लेकिन अधिकारियों ने मरीजों और परिजनों को बताया कि यह मॉक ड्रिल थी, तब लोगों ने राहत की सांस ली.

जिला कलेक्टर कानाराम और पीएमओ तेजराम मीणा ने बताया कि इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक संकट की स्थिति में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था. साथ ही रेस्पॉन्स टाइम चेक करना था. इस अभ्यास में अस्पताल स्टाफ, वार्ड बॉय, नर्सिंग कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड और दमकलकर्मी शामिल रहे. भविष्य में भी समय-समय पर मॉक ड्रिल कराएंगे ताकि आकस्मिक स्थिति में जनहानि से बचा जा सके.

अस्पताल में मॉक ड्रिल (ETV Bharat Sawai Madhopur)

इसलिए की मॉक ड्रिल: असल में जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन के तहत अस्पताल में आपातकालीन ईकाई में तत्परता जांच के लिए मॉक ड्रिल की. यह सुनिश्चित किया कि अस्पताल में आग लगने पर स्टाफ, दमकल, पुलिस और प्रशासनिक टीमें कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से कार्य कर पाएंगी. किस तरह से हालात पर काबू पाया जाएगा.

