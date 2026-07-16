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बोकारो में मेडिकेंट हॉस्पिटल पर 'बम' से हमला! सायरन बजाने से लोगों में खलबली, जिला प्रशासन का मॉकड्रिल संपन्न

बोकारो में सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मॉकड्रिल का आयोजन किया गया.

Mock drill rehearsed in Bokaro
मॉक ड्रिल के दौरान रिहर्सल करते फायर बिग्रेड कर्मी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 16, 2026 at 1:30 PM IST

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बोकारो: जिले के उषा पेट्रोल पंप के पास रात 9:00 बजे अचानक सायरन बजने की आवाज सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई, जबकि दूसरी तरफ मेडिकेंट हॉस्पिटल पर 'बम' से हुए हमले की खबर सुनते ही लोग घरों से बाहर के लिए दौड़ पड़े. घटना की सूचना मिलते ही बोकारो डीसी एवं एसपी घटनास्थल पर पहुंचे.

सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मॉकड्रिल की रिहर्सल

दुनिया में उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर इसकी तैयारी से संबंधित सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. शाम 9 बजे सायरन की गूंज शहर में सुनने को मिली, देखते ही देखते बोकारो के उषा पेट्रोल पंप और सेक्टर 12 स्थित मेडिकेंट हॉस्पिटल में 'बम' से हमला किया गया.

मॉकड्रिल को लेकर जानकारी देते डीसी और एसपी (Etv Bharat)

मॉकड्रिल में अलर्ट दिखे सभी विभाग

घटना को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. मौके से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया. इस दौरान फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को सामान्य करने का काम किया.

किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन

डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथू सिंह मीना ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की स्थिति खड़ी होने पर स्थिति को संभालने के लिए यह आयोजन किया गया था. सभी लोगों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सभी विभाग अलर्ट नजर आए और बोकारो के आम लोगों का भी सहयोग मॉकड्रिल में मिला.

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MOCK DRILL REHEARSED IN BOKARO
बोकारो में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल
बोकारो में मॉकड्रिल की रिर्हसल
MOCK DRILL AT PETROL PUMP IN BOKARO
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