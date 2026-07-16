बोकारो में मेडिकेंट हॉस्पिटल पर 'बम' से हमला! सायरन बजाने से लोगों में खलबली, जिला प्रशासन का मॉकड्रिल संपन्न
बोकारो में सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मॉकड्रिल का आयोजन किया गया.
Published : July 16, 2026 at 1:30 PM IST
बोकारो: जिले के उषा पेट्रोल पंप के पास रात 9:00 बजे अचानक सायरन बजने की आवाज सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच गई, जबकि दूसरी तरफ मेडिकेंट हॉस्पिटल पर 'बम' से हुए हमले की खबर सुनते ही लोग घरों से बाहर के लिए दौड़ पड़े. घटना की सूचना मिलते ही बोकारो डीसी एवं एसपी घटनास्थल पर पहुंचे.
सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मॉकड्रिल की रिहर्सल
दुनिया में उत्पन्न हुई स्थिति को लेकर इसकी तैयारी से संबंधित सिविल डिफेंस विभाग की ओर से मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. शाम 9 बजे सायरन की गूंज शहर में सुनने को मिली, देखते ही देखते बोकारो के उषा पेट्रोल पंप और सेक्टर 12 स्थित मेडिकेंट हॉस्पिटल में 'बम' से हमला किया गया.
मॉकड्रिल में अलर्ट दिखे सभी विभाग
घटना को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों ही जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. मौके से घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया. इस दौरान फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को सामान्य करने का काम किया.
उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने कहा कि मॉक ड्रिल से विभिन्न विभागों की आपदा प्रबंधन तैयारियों एवं समन्वित कार्यप्रणाली का सफल परीक्षण हुआ।— IPRD BOKARO (@Iprd_Bokaro) July 15, 2026
वहीं एसपी श्री नाथू सिंह मीणा ने कहा कि ऐसे नियमित अभ्यास किसी भी आपात स्थिति में प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण… pic.twitter.com/XBAU9imW6h
किसी भी स्थिति से निपटने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन
डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथू सिंह मीना ने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की स्थिति खड़ी होने पर स्थिति को संभालने के लिए यह आयोजन किया गया था. सभी लोगों ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सभी विभाग अलर्ट नजर आए और बोकारो के आम लोगों का भी सहयोग मॉकड्रिल में मिला.
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