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बोकारो में मेडिकेंट हॉस्पिटल पर 'बम' से हमला! सायरन बजाने से लोगों में खलबली, जिला प्रशासन का मॉकड्रिल संपन्न

मॉक ड्रिल के दौरान रिहर्सल करते फायर बिग्रेड कर्मी ( Etv Bharat )