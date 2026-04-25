जोधपुर मॉक ड्रिल अपडेट: अब अचानक होगा 'हवाई हमला' और बिना सूचना के बजेगा सायरन
आज सावा के कारण जोधपुर में सैकड़ों विवाह हैं. इस ड्रिल को स्थगित करने के पीछे के एक कारण यह भी हो सकता है.
Published : April 25, 2026 at 10:35 AM IST|
Updated : April 25, 2026 at 10:55 AM IST
जोधपुर : आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोधपुर जिले में शनिवार रात को होने वाली मॉक ड्रिल रद्द कर दी गई है. अब आने वाले दिनों में बिना बताए ड्रिल की जाएगी. शुक्रवार रात को एडीएम सेकंड सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अब अगले कुछ दिनों में हवाई हमले की चेतावनी (एयर रेड) एवं ब्लैकआउट का मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि मॉक अभ्यास के दौरान सायरन बजने एवं ब्लैकआउट की स्थिति में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें.
बिना बताए करनी थी ड्रिल : नागरिक सुरक्षा विभाग, जोधपुर की ओर से सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ एवं संस्थागत रूप देने के लिए इस पूर्व निर्धारित अभ्यास के अंतर्गत एयर रेड सायरन बजाने और ब्लैकआउट का अभ्यास करने के लिए भारत सरकार के निर्देश दिए थे. जिला प्रशासन ने तीन दिन पहले यह कब होगी इसकी घोषणा कर दी थी. इसकी वजह से शुक्रवार रात को इसे रद्द किया गया.
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आज बंपर सावा, जिले में सैकड़ों विवाह : इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है. आज बंपर सावा है. जोधपुर शहर व ग्रामीण इलाकों में सैकड़ों विवाह हैं. इस ड्रिल को स्थगित करने के पीछे के एक कारण यह भी हो सकता है, क्योंकि रात को विवाह समारोह में भारी भीड़ होती है. ऐसे में ब्लैक आउट करना बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है.
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नवंबर में दोबारा होगी मॉक ड्रिल : एडीएम ने बताया कि भारत सरकार ने साल में दो बार मॉक ड्रिल के निर्देश दिए हैं. पहले ड्रिल अगले कुछ दिनों में आयोजित होगी, जबकि दूसरी ड्रिल इसी वर्ष नवंबर में की जाएगी. इसमें नागरिक सुरक्षा, पुलिस विभाग, अग्निशमन सेवा, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, होमगार्ड्स, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस, नेहरू युवा केन्द्र, चिकित्सा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग सहित जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी.