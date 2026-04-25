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जोधपुर मॉक ड्रिल अपडेट: अब अचानक होगा 'हवाई हमला' और बिना सूचना के बजेगा सायरन

जोधपुर : आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने एवं आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जोधपुर जिले में शनिवार रात को होने वाली मॉक ड्रिल रद्द कर दी गई है. अब आने वाले दिनों में बिना बताए ड्रिल की जाएगी. शुक्रवार रात को एडीएम सेकंड सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि अब अगले कुछ दिनों में हवाई हमले की चेतावनी (एयर रेड) एवं ब्लैकआउट का मॉक अभ्यास आयोजित किया जाएगा. जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि मॉक अभ्यास के दौरान सायरन बजने एवं ब्लैकआउट की स्थिति में किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक घबराहट से बचें.

बिना बताए करनी थी ड्रिल : नागरिक सुरक्षा विभाग, जोधपुर की ओर से सुरक्षा तैयारियों को सुदृढ़ एवं संस्थागत रूप देने के लिए इस पूर्व निर्धारित अभ्यास के अंतर्गत एयर रेड सायरन बजाने और ब्लैकआउट का अभ्यास करने के लिए भारत सरकार के निर्देश दिए थे. जिला प्रशासन ने तीन दिन पहले यह कब होगी इसकी घोषणा कर दी थी. इसकी वजह से शुक्रवार रात को इसे रद्द किया गया.