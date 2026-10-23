मॉक ड्रिल : इजरायली प्रार्थना स्थल बेद खबाद में फंसे लोग, सशस्त्र जवानों ने सुरक्षित निकाला बाहर
कमांडो ने बेद खबाद के आसपास, आगे–पीछे के रास्तों, भीतर प्रवेश करने के अलग–अलग रास्तों का भी निरीक्षण किया.
Published : October 23, 2026 at 7:54 PM IST
अजमेर : त्योहारी सीजन और आगामी पुष्कर मेले को देखते हुए पुष्कर में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं. जगतपिता ब्रह्मा मंदिर समेत, प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है. इसी कड़ी में पुष्कर में इजरायली प्रार्थना स्थल बेद खबाद की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को मॉक ड्रिल की गई. इसमें एटीएस और ईआरटी टीम ने संयुक्त रूप से बेद खबाद की सुरक्षा को परखा. मॉक ड्रिल में प्रार्थना स्थल में फंसे पर्यटकों को सशस्त्र जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला.
ईआरटी के प्रभारी ताराचंद सांखला ने बताया कि पुष्कर में इजरायली पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है. वहीं मेले के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ जाती है. इसलिए इजरायली पर्यटकों के प्रार्थना स्थल बेद खबाद पर मॉक ड्रिल करके सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया. सशस्त्र जवानों ने एक्सरसाइज के दौरान बेद खबाद के भीतर फंसे पर्यटकों को बाहर निकालने, बेद खबाद से भागने के सभी मुमकिन रास्तों को ब्लॉक करने समेत टास्क को बखूबी पूरा किया. टीम ने बेद खबाद और उसके आसपास की भौगोलिक स्थिति को भी देखा है. ताकि आपात स्थित में त्वरित कार्रवाई की जा सके.
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पुष्कर में शुक्रवार को बेद खबाद के बाहर और भीतर सशस्त्र 2 दर्जन से अधिक कमांडो की एक्सरसाइज को देख एक बार तो लोगों के जहन में गड़बड़ी होने का अंदेशा उत्पन्न हुआ. लेकिन कुछ देर बाद ही लोगों को समझ में आ गया कि यह सुरक्षा एजेंसियों की ओर से सुरक्षा परखने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है. इस तरह की मॉकड्रिल वर्ष में एक बार होती ही है. इसमें एटीएस और ईआरटी के कमांडो बेद खबाद के आसपास, आगे और पीछे के रास्तों, भीतर प्रवेश करने के अलग–अलग रास्तों का भी निरीक्षण करते हैं. साथ ही अप्रिय घटना होने के दौरान आतंकियों को ठिकाने लगाने या उन्हें पकड़ने को लेकर भी एक्सरसाइज की जाती है.
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