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मॉक ड्रिल : इजरायली प्रार्थना स्थल बेद खबाद में फंसे लोग, सशस्त्र जवानों ने सुरक्षित​ निकाला बाहर

मॉक ड्रिल के दौरान कमांडो पोजीशन लिए हुए ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : त्योहारी सीजन और आगामी पुष्कर मेले को देखते हुए पुष्कर में सुरक्षा एजेंसी अलर्ट मोड पर हैं. जगतपिता ब्रह्मा मंदिर समेत, प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है. इसी कड़ी में पुष्कर में इजरायली प्रार्थना स्थल बेद खबाद की सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को मॉक ड्रिल की गई. इसमें एटीएस और ईआरटी टीम ने संयुक्त रूप से बेद खबाद की सुरक्षा को परखा. मॉक ड्रिल में प्रार्थना स्थल में फंसे पर्यटकों को सशस्त्र जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला.