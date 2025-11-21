पुष्कर के बेद खबाद में मॉक ड्रिल: दो आतंकियों को 'ढेर' कर कमांडो ने छुड़ाए 'इजरायली बंधक'
नागरिकों को आतंकियों के चुंगल से बचाने के ऑपरेशन में क्यूआरटी के 22 कमांडो शामिल थे.
Published : November 21, 2025 at 7:15 PM IST
अजमेर: तीर्थ नगरी पुष्कर में शुक्रवार को इजरायलियों के आराधना स्थल बेद खबाद में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया. इसके तहत दो आतंकियों के घुसने और लोगों को बंधक बनाने की सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंची. कंट्रोल रूम ने तुरंत संवेदनशील स्थलों में शुमार बेद खबाद में आतंकी घुसने की खबर एटीएस और क्यूआरटी को दी. एटीएस और क्यूआरटी ने तुरंत योजनाबद्ध कार्रवाई कर न केवल इजरायली बंधकों को सुरक्षित छुड़ाया बल्कि दोनों आतंकियों को ढेर भी कर दिया. इस पर पूरे पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली.
बेदखबाद में सुरक्षा इंतजाम की जांच के लिए यह मॉक ड्रिल की गई थी. पुष्कर में दोपहर को लोग उस समय भौचक रह गए, जब एटीएस और क्यूआरटी ने बेदखबाद को चारों ओर से घेरा. ईआरटी के जवान सीढ़ी से बेद खबाद के पिछले हिस्से से चढ़े. क्यूआरटी जवान पड़ोस की इमारत से भीतर पहुंचे. एक टीम सामने मुख्य द्वार से अंदर घुसी. इसी तरह अलग-अलग टीमों ने बेद खबाद को चारों ओर से घेरा. एटीएस और क्यूआरटी का ऑपरेशन पुष्कर में चर्चा का विषय रहा.
क्यूआरटी प्रभारी ताराचंद सांखला ने बताया कि दिल्ली आतंकी घटना को देखते पुष्कर में बेदखबाद पर मॉक ड्रिल की गई. देश में सभी संवेदनशील धार्मिक स्थल हाई अलर्ट पर हैं. सांखला ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि दो आतंकी बेदखबाद में घुस गए हैं. कुछ इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है. नागरिकों को आतंकियों के चुंगल से बचाने के लिए क्यूआरटी ने ऑपरेशन चलाया. इसमें क्यूआरटी के 22 कमांडो थे. बेदखबाद का ब्लूप्रिंट तैयार कर सभी एक्जिट जगहों पर जवान लगाए. दोनों आतंकियों को मारकर इजरायली पर्यटकों को सुरक्षित छुड़ा लिया.
एटीएस और क्यूआरटी का अभियान: पुष्कर थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद संवेदनशील धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई है. पुष्कर में एटीएस और ईआरटी की ओर से बेद खबाद की सुरक्षा जांची गई. एटीएस और ईआरटी ने ऑपरेशन को सफलता से अंजाम दिया.