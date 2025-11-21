ETV Bharat / state

पुष्कर के बेद खबाद में मॉक ड्रिल: दो आतंकियों को 'ढेर' कर कमांडो ने छुड़ाए 'इजरायली बंधक'

बेद खबाद में मॉक ड्रिल के दौरान कमांडो ( ETV Bharat Ajmer )