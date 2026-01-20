ETV Bharat / state

Mock Drill : जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर मचा हड़कंप, डिब्बे के ऊपर चढ़े डिब्बे

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत रेलवे कंट्रोल रूम को सूचना दी गई. कंट्रोल रूम से बिना देरी किए संबंधित सभी एजेंसियों को अलर्ट किया गया. कुछ ही मिनटों में जैसलमेर पुलिस, फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस, रेलवे अधिकारी और राहत-बचाव से जुड़ी टीमें मौके पर पहुंचने लगीं. पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया, ताकि राहत कार्य में कोई बाधा न आए.

जैसलमेर : रेलवे स्टेशन पर मंगलवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब स्टेशन यार्ड में खड़ी एक ट्रेन के दो डिब्बे अचानक पटरी से नीचे उतर गए. कुछ ही पलों में हालात और भयावह नजर आने लगे, जब एक डिब्बे के ऊपर दूसरा डिब्बा चढ़ा हुआ दिखाई दिया. यात्रियों की चीख-पुकार, रेलवे परिसर में दौड़ते लोग और चारों तरफ फैला धुआं, ये मंजर किसी बड़ी रेल दुर्घटना से कम नहीं था. सूचना मिलते ही स्टेशन के आसपास मौजूद लोग भी घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े, जिससे मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

दुर्घटनाग्रस्त डिब्बों के अंदर कई लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें विशेष उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची. रेलवे की विशेष रेस्क्यू ट्रेन भी जैसलमेर स्टेशन लाई गई. कटिंग टूल्स, हाइड्रोलिक जैक और अन्य आधुनिक संसाधनों की मदद से डिब्बों में फंसे लोगों को बाहर निकालने का अभियान शुरू हुआ. करीब 14 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया, जिन्हें तुरंत एंबुलेंस की सहायता से प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया. लगभग दो घंटे तक चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे स्टेशन क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना रहा.

हालांकि, कुछ समय बाद प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि यह कोई वास्तविक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल थी. जोधपुर रेल मंडल के एडीआरएम राकेश कुमार खराड़ी ने बताया कि रेलवे और एनडीआरएफ की ओर से संयुक्त रूप से इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था. इसका उद्देश्य यह परखना था कि यदि भविष्य में कभी रेलवे में इस तरह की बड़ी दुर्घटना या इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न होती है, तो सभी संबंधित विभाग कितनी तेजी और समन्वय के साथ कार्रवाई कर सकते हैं.

एडीआरएम ने बताया कि इस अभ्यास के तहत जानबूझकर एक गंभीर दुर्घटना जैसी स्थिति तैयार की गई थी, जिसमें ट्रेन के डिब्बों का पटरी से उतरना और डिब्बे पर डिब्बा चढ़ने की स्थिति शामिल थी. जैसे ही कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, सभी एजेंसियों की प्रतिक्रिया समय और कार्यप्रणाली का मूल्यांकन किया गया. एनडीआरएफ की टीम का नेतृत्व द्वितीय कमांडेंट विकास सिंह ने किया, जबकि जोधपुर से आई एसडीआरएफ टीम का नेतृत्व रेंज प्रभारी अदिति बेनीवाल के निर्देशन में किया गया.

सभी टीमों ने तय प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास किया और अलग-अलग परिस्थितियों में अपनी भूमिका निभाई. इस मॉक ड्रिल में जिला प्रशासन, रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, मेडिकल टीम और स्थानीय पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया. जैसलमेर के एडीएम, जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, शहर कोतवाल सुरजा राम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. जोधपुर और जैसलमेर की सिविल डिफेंस टीमें भी राहत कार्य में शामिल रहीं.