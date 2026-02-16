ETV Bharat / state

Mock Drill: पटना के होटल ताज में आतंकी! ATS ने संभाला मोर्चा

पटना के होटल ताज में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल हुई. जहां एटीएस ने मोर्चा संभाला मोर्चा और 'बंधकों' को सुरक्षित बाहर निकाला.

पटना के 'ताज सिटी सेंटर' में मॉक ड्रील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 16, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
पटना: राजधानी पटना के प्रमुख होटल 'ताज सिटी सेंटर' में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा होटल पर कब्जा करने और लोगों को बंधक बनाने की सूचना सामने आई. बताया गया कि होटल के मुख्य गेट पर दो धमाके किए गए, जिसके बाद आतंकी परिसर के अंदर घुस गए. हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि यह पूरी कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी.

एटीएस ने संभाला मोर्चा: मॉक ड्रिल के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची. होटल परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया और आतंकियों को काबू में करने के लिए रणनीतिक मोर्चाबंदी की गई. एटीएस के जवानों ने होटल के अंदर प्रवेश कर तलाशी अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद सभी 'आतंकियों' को काबू में लेने और बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई पूरी की गई.

होटल ताज में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल (ETV Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: मॉक ड्रिल के दौरान होटल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल के साथ-साथ बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क रहीं. ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की तत्परता, समन्वय और प्रतिक्रिया समय का आकलन करना था. होटल जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थान पर संभावित आतंकी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए यह अभ्यास किया गया.

ATS ने संभाला मोर्चा (ETV Bharat)

क्या बोले एएसपी?: पटना के एएसपी लॉ एंड ऑर्डर-1 कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि होटल शहर के प्रमुख स्थान पर स्थित है, जहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में मेहमान आते हैं. ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर समय-समय पर इस तरह की मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह एक नियमित सुरक्षा जांच प्रक्रिया का हिस्सा है.

एटीएस के साथ डॉग स्क्वायड टीम (ETV Bharat)

"घटना के संबंध में कई लोगों के फोन कॉल्स आए हैं. हम सभी से अपील करते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है. यह सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया अभ्यास था. आमजन की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है."- कृष्ण मुरारी प्रसाद, एएसपी लॉ एंड ऑर्डर-1

मॉक ड्रिल के बाद स्थिति सामान्य: मॉक ड्रिल के दौरान कुछ समय के लिए होटल के आसपास यातायात को नियंत्रित किया गया, जिससे आम लोगों को थोड़ी असुविधा हुई. हालांकि प्रशासन ने पहले से ही संबंधित एजेंसियों को इसकी जानकारी दे दी थी. मॉक ऑपरेशन समाप्त होने के बाद स्थिति सामान्य कर दी गई.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)

पहले भी होते रहे हैं मॉक ड्रील: बड़े होटलों, मॉल और सार्वजनिक स्थलों पर समय-समय पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस तरह के अभ्यास किए जाते हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. पटना में आयोजित इस मॉक ड्रिल ने यह संदेश दिया कि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह सतर्क और तैयार हैं.

