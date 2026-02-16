ETV Bharat / state

Mock Drill: पटना के होटल ताज में आतंकी! ATS ने संभाला मोर्चा

पटना के 'ताज सिटी सेंटर' में मॉक ड्रील ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के प्रमुख होटल 'ताज सिटी सेंटर' में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब हथियारों से लैस आतंकवादियों द्वारा होटल पर कब्जा करने और लोगों को बंधक बनाने की सूचना सामने आई. बताया गया कि होटल के मुख्य गेट पर दो धमाके किए गए, जिसके बाद आतंकी परिसर के अंदर घुस गए. हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि यह पूरी कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा आयोजित एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी. एटीएस ने संभाला मोर्चा: मॉक ड्रिल के मुताबिक, घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस और एटीएस की टीम मौके पर पहुंची. होटल परिसर को चारों ओर से घेर लिया गया और आतंकियों को काबू में करने के लिए रणनीतिक मोर्चाबंदी की गई. एटीएस के जवानों ने होटल के अंदर प्रवेश कर तलाशी अभियान चलाया. काफी मशक्कत के बाद सभी 'आतंकियों' को काबू में लेने और बंधक बनाए गए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कार्रवाई पूरी की गई. होटल ताज में आतंकी हमले की मॉक ड्रिल (ETV Bharat) सुरक्षा के कड़े इंतजाम: मॉक ड्रिल के दौरान होटल के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. पुलिस बल के साथ-साथ बम निरोधक दस्ते और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क रहीं. ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में सुरक्षा बलों की तत्परता, समन्वय और प्रतिक्रिया समय का आकलन करना था. होटल जैसे संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थान पर संभावित आतंकी खतरे से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए यह अभ्यास किया गया.