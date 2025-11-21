भिलाई में यात्री ट्रेन हुई डिरेल, बोगी में आग भी लगी, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पता चला ये मॉकड्रिल थी

ETV Bharat / state

रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पता ये मॉकड्रिल थी
November 21, 2025

दुर्ग: जिले के भिलाई चरोदा स्थित डीबी यार्ड के पास एक ट्रेन हादसे की खबर फैल गई. शुक्रवार सुबह 10:45 बजे भिलाई मार्शलिंग यार्ड से लगे उरला दुग्ध संयंत्र के पास स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की एक बोगी डिरेल हो गई, और उसमें आग लग गई. इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. हालांकि ये घटना एक मॉकड्रिल थी यानी अगर ऐसी घटना होती है तो कैसे बचा जाए उसकी ये प्रैक्टिस थी. घटना देखने में बिल्कुल वास्तविक हादसा ही लग रहा था.

मॉकड्रिल: भिलाई में यात्री ट्रेन हुई डिरेल, बोगी में आग भी लगी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत: सूचना मिलते ही घटनास्थल पर एनडीआरएफ की टीम, बीएसपी फायर ब्रिगेड, आरपीएफ, और रेलवे की दुर्घटना राहत टीम पहुंची. उन्होंने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया. डिरेल हुई बोगी के छत को काटकर 25 से 30 गंभीर और आंशिक रूप से घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचार देकर नजदीकी अस्पताल भेजा गया.

मॉकड्रिल का खुलासा: हालांकि, यह घटना कोई असली हादसा नहीं थी, बल्कि एक मॉकड्रिल (प्रशिक्षण अभ्यास) थी. जब लोगों को इस बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने राहत की सांस ली. मॉकड्रिल के दौरान अधिकारियों ने यात्रियों के बचाव और राहत कार्यों का निरीक्षण किया.

Mock Drill Train Derail
एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रेलवे ने किया गया अभ्यास: रेलवे की ओर से आपातकालीन सायरन बजाए गए और उरला दुग्ध संयंत्र के पास डिरेल ट्रेन की सूचना बताई गई. इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों और टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया.

आपदा प्रबंधन टीम का समन्वय: इस दौरान आरपीएफ, रेलकर्मी, पुलिस, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, बीएसपी फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ, और सिविल डिफेंस की टीमें घटनास्थल पर मौजूद थीं. सभी ने मिलकर बचाव कार्य को संचालित किया.

खतरनाक हालात में किया गया बचाव कार्य: डिरेल बोगी में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए आपदा प्रबंधन टीमों ने बोगी की छत काटी. इसके बाद घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार दिया गया और उन्हें अस्पताल भेजा गया.

Mock Drill Train Derail
मॉकड्रिल का पता चलते ही लोगों ने ली राहत की सांस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आग पर काबू पाया गया: इस दौरान बोगी से निकल रही आग को बीएसपी फायर ब्रिगेड की टीम ने पानी की बौछार कर काबू में किया. एक संदिग्ध बैग भी मिला, जिसे बम निरोधक दस्ते ने ध्यान से जांचा.

यह मॉकड्रिल हर दो साल में होती है ताकि हम अपने आपदा प्रबंधन क्षमता का परीक्षण कर सकें और अधिकारियों को यह सिखाया जा सके कि हादसे के दौरान कैसे कार्य करना है.- बजरंग अग्रवाल, क्षेत्रीय रेल प्रबंधक, ADRM

मॉकड्रिल में हम सभी एजेंसियों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी आपदा के दौरान हम कितने प्रभावी और त्वरित कदम उठा सकते हैं.- प्रमोद कुमार सिंह, एनडीआरएफ

यह मॉकड्रिल यह दर्शाती है कि जब भी असली दुर्घटना होती है, तो सभी एजेंसियां मिलकर कितनी तत्परता से काम करती हैं. 25 से 30 घायलों को बोगी से सुरक्षित बाहर निकालने और उन्हें अस्पताल भेजने का पूरा प्रदर्शन दिखाया गया.

