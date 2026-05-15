ETV Bharat / state

मनेंद्रगढ़ में मॉकड्रिल: ट्रेन डिरेल के बाद राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन, हादसे से निपटने की तैयारी

मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन में रेल दुर्घटना से निपटने का किया गया अभ्यास, बनाई गई हादसे की नकली स्थिति, आम नागरिकों को भी दी गई जानकारी

Mock drill Train Accident
ट्रेन डिरेल के बाद राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2026 at 2:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़: रेल दुर्घटनाओं को रोकने और हादसे के समय तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (बिलासपुर मंडल) ने एक बड़ा सुरक्षा अभ्यास किया. यह मॉक ड्रिल मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित की गई, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए टीम को तैयार रखा जा सके.

मनेंद्रगढ़ में मॉकड्रिल: बनाई गई हादसे की नकली स्थिति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बनाई गई हादसे की नकली स्थिति

अभ्यास को असली रूप देने के लिए एक काल्पनिक (नकली) स्थिति बनाई गई. इसमें दिखाया गया कि यात्रियों से भरी एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. जैसे ही हादसे की खबर मिली, रेलवे की आपदा प्रबंधन टीम, एनडीआरएफ (NDRF), स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गए.

Mock drill Train Accident
रेल दुर्घटना से निपटने का किया गया अभ्यास, बनाई गई हादसे की नकली स्थिति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन

सभी एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन (बचाव कार्य) शुरू किया. इस अभ्यास के दौरान मुख्य रूप से घायलों का रेस्क्यू किया गया. इसमें बोगियों में फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) देने का प्रदर्शन किया गया.

Mock drill Train Accident
बनाई गई हादसे की नकली स्थिति, राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आधुनिक उपकरणों का उपयोग

मॉकड्रिल के दौरान मलबे को काटने और लोगों को निकालने वाले राहत उपकरणों का व्यावहारिक इस्तेमाल करके देखा गया. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य फ्रंट लाइन स्टाफ और आपदा प्रबंधन टीम को इस तरह तैयार करना कि वे बिना समय गंवाए तुरंत काम शुरू कर सकें.

Mock drill Train Accident
मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन में मॉकड्रिल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तालमेल से बेहतर रेस्क्यू की तैयारी

इस मॉकड्रिल में अलग-अलग विभागों जैसे रेलवे, एनडीआरएफ और अस्पताल के बीच आपसी समन्वय को मजबूत किया गया. इससे वास्तविक हादसे के समय कम से कम समय में प्रभावी राहत पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके.

Mock drill Train Accident
मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन में रेल दुर्घटना से निपटने का किया गया अभ्यास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आम नागरिकों को भी दी गई जानकारी

इस दौरान वहां मौजूद आम जनता को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया. लोगों को बताया गया कि अगर कभी ऐसा रेल हादसा हो, तो उन्हें घबराने के बजाय क्या सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए और कैसे मदद करनी चाहिए. इसके साथ ही रेलवे ने अपनी टीम की तैयारियों और दुर्घटना राहत उपकरणों की जांच भी पूरी की.

गंगरेल में लोगों को पानी से निकालने की LIVE प्रैक्टिस देखिए, बरगी डैम हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉकड्रिल
मनेंद्रगढ़ के स्कूल में मिला महिला का शव, महतारी वंदन के लिए केवाईसी अपडेट करने घर से निकली थी महिला
एमसीबी में 24 घंटे के अंदर मिली दो लाशें, मचा हड़कंप, पुलिस की जांच जारी

TAGGED:

MANENDRAGARH RAILWAY STATION
RESCUE OPERATION
मॉकड्रिल
रेल दुर्घटना
MOCK DRILL TRAIN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.