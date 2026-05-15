मनेंद्रगढ़ में मॉकड्रिल: ट्रेन डिरेल के बाद राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन, हादसे से निपटने की तैयारी
मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन में रेल दुर्घटना से निपटने का किया गया अभ्यास, बनाई गई हादसे की नकली स्थिति, आम नागरिकों को भी दी गई जानकारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 15, 2026 at 2:55 PM IST
मनेंद्रगढ़: रेल दुर्घटनाओं को रोकने और हादसे के समय तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (बिलासपुर मंडल) ने एक बड़ा सुरक्षा अभ्यास किया. यह मॉक ड्रिल मनेन्द्रगढ़ रेलवे स्टेशन पर आयोजित की गई, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए टीम को तैयार रखा जा सके.
बनाई गई हादसे की नकली स्थिति
अभ्यास को असली रूप देने के लिए एक काल्पनिक (नकली) स्थिति बनाई गई. इसमें दिखाया गया कि यात्रियों से भरी एक ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. जैसे ही हादसे की खबर मिली, रेलवे की आपदा प्रबंधन टीम, एनडीआरएफ (NDRF), स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन तुरंत एक्शन में आ गए.
राहत और बचाव कार्य का लाइव प्रदर्शन
सभी एजेंसियों ने मिलकर संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन (बचाव कार्य) शुरू किया. इस अभ्यास के दौरान मुख्य रूप से घायलों का रेस्क्यू किया गया. इसमें बोगियों में फंसे घायल यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. इसके बाद घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार (फर्स्ट एड) देने का प्रदर्शन किया गया.
आधुनिक उपकरणों का उपयोग
मॉकड्रिल के दौरान मलबे को काटने और लोगों को निकालने वाले राहत उपकरणों का व्यावहारिक इस्तेमाल करके देखा गया. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य फ्रंट लाइन स्टाफ और आपदा प्रबंधन टीम को इस तरह तैयार करना कि वे बिना समय गंवाए तुरंत काम शुरू कर सकें.
तालमेल से बेहतर रेस्क्यू की तैयारी
इस मॉकड्रिल में अलग-अलग विभागों जैसे रेलवे, एनडीआरएफ और अस्पताल के बीच आपसी समन्वय को मजबूत किया गया. इससे वास्तविक हादसे के समय कम से कम समय में प्रभावी राहत पहुंचाकर लोगों की जान बचाई जा सके.
आम नागरिकों को भी दी गई जानकारी
इस दौरान वहां मौजूद आम जनता को भी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया. लोगों को बताया गया कि अगर कभी ऐसा रेल हादसा हो, तो उन्हें घबराने के बजाय क्या सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिए और कैसे मदद करनी चाहिए. इसके साथ ही रेलवे ने अपनी टीम की तैयारियों और दुर्घटना राहत उपकरणों की जांच भी पूरी की.