इंद्रावती टाइगर रिजर्व में शिकारियों पर शिकंजा कसने की कवायद, वन कर्मचारियों को फील्ड ट्रेनिंग
वन कर्मचारियों और सुरक्षा श्रमिकों को वास्तविक परिस्थितियों में कार्रवाई करने के लिए मॉक ड्रिल के जरिए फील्ड ट्रेनिंग दी गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 23, 2026 at 6:40 PM IST
बीजापुर: वन्यप्राणियों की सुरक्षा और वन अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है. परिक्षेत्र पिल्लूर में विभागीय अधिकारियों और नोवा नेचर वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों की मौजूदगी में मैदानी अमले की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए मॉक ड्रिल की गई.
पिल्लूर परिक्षेत्र में मॉक ड्रिल
अधिकारियों ने बताया कि वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशों के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सुरक्षा गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है. इसके तहत पिछले दिनों एंटी स्नेयर वॉक और टाइगर मॉनिटरिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला हुई थी. इसी प्रशिक्षण की अगली कड़ी के रूप में पिल्लूर परिक्षेत्र में मॉक ड्रिल कराया गया.
मॉक ड्रिल के दौरान शिकार की घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचने, घटनास्थल की जांच, साक्ष्य जुटाने और संदिग्धों की तलाश जैसी परिस्थितियों का अभ्यास कराया गया. डॉग स्क्वॉड के खोजी कुत्ते के जरिए वन अपराध की जांच की प्रक्रिया का भी व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया. मैदानी कर्मचारियों और सुरक्षा श्रमिकों को वास्तविक परिस्थितियों में समन्वय के साथ काम करने की जानकारी दी गई.
वन्यप्राणियों की सुरक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है. वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए मैदानी अमले को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण देकर लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है-उत्तम गुप्ता,क्षेत्रीय निदेशक, इंद्रावती टाइगर रिजर्व
टाइगर रिजर्व में वन सुरक्षा के लिए नई तकनीक को शामिल करने की पहल की जा चुकी है. सभी मैदानी कर्मचारियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है. वन एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा के लिए विभाग पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है-सुमेध संजय सुरवाडे,उप निदेशक, इंद्रावती टाइगर रिजर्व
वर्तमान में इंद्रावती टाइगर रिजर्व में एक ट्रैकिंग डॉग उपलब्ध है. विभागीय कार्यों में शामिल करने से पहले, इसे चंडीगढ़ में प्रशिक्षण दिया गया है. अब इसका उपयोग वन अपराधों की जांच और वन गश्ती के दौरान किया जाएगा. भविष्य में डॉग स्क्वाड में और भी प्रशिक्षित खोजी कुत्तों को शामिल करने की योजना है.
टाइगर रिजर्व की क्षेत्र सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार एंटी स्नेयर वॉक और वन गश्ती बढ़ाई गई है. मैदानी अमले को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक प्रशिक्षण से सशक्त किए जाने से वन्यप्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी.