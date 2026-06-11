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बेतवा नदी में युवकों के डूबने की सूचना पर पहुंचा बचाव दल, हमीरपुर में बाढ़ से बचने के लिए मॉक ड्रिल

बेतवा नदी में चला मॉक ड्रिल. ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर : मानसून सीजन से पहले हमीरपुर प्रशासन ने बाढ़ और जल आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बेतवा नदी तट पर मॉक ड्रिल की. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मौदहा बांध निर्माण खंड की ओर से आयोजित इस अभ्यास में नदी में डूबे दो युवकों को बचाने, सीपीआर देने, राहत शिविर तक पहुंचाने और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने का प्रदर्शन किया गया. मॉक ड्रिल के दौरान बेतवा नदी में दो युवकों के डूबने की काल्पनिक सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस, पीएसी, आपदा मित्र और राहत एवं बचाव टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया. मोटरबोट और सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों युवकों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया. मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों युवकों को सीपीआर देकर प्राथमिक उपचार किया. इसके बाद एम्बुलेंस से कुछेछा राहत शिविर एवं अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. बाढ़ से बचने की तैयारियों का मॉक ड्रिल. (Video Credit; ETV Bharat) इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया. कुछेछा में बनाए गए राहत शिविर में भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पशुओं के लिए चारा और उपचार की व्यवस्था का प्रदर्शन किया गया. सदर एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रतिवर्ष बाढ़ से पहले तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है. अलग-अलग परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास कराया जाता है, ताकि आपदा के समय विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके. जिले में यमुना और बेतवा नदी के किनारे बसे करीब 50 गांव बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील हैं.