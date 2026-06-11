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बेतवा नदी में युवकों के डूबने की सूचना पर पहुंचा बचाव दल, हमीरपुर में बाढ़ से बचने के लिए मॉक ड्रिल

अभ्यास में नदी में डूबे दो युवकों को बचाने, सीपीआर देने, राहत शिविर तक पहुंचाने का प्रदर्शन किया गया.

बेतवा नदी में चला मॉक ड्रिल.
बेतवा नदी में चला मॉक ड्रिल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 5:51 PM IST

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हमीरपुर : मानसून सीजन से पहले हमीरपुर प्रशासन ने बाढ़ और जल आपदा से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए बेतवा नदी तट पर मॉक ड्रिल की. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मौदहा बांध निर्माण खंड की ओर से आयोजित इस अभ्यास में नदी में डूबे दो युवकों को बचाने, सीपीआर देने, राहत शिविर तक पहुंचाने और बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाने का प्रदर्शन किया गया.

मॉक ड्रिल के दौरान बेतवा नदी में दो युवकों के डूबने की काल्पनिक सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस, पीएसी, आपदा मित्र और राहत एवं बचाव टीमों ने संयुक्त रूप से अभियान शुरू किया. मोटरबोट और सुरक्षा उपकरणों की मदद से दोनों युवकों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला गया. मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों युवकों को सीपीआर देकर प्राथमिक उपचार किया. इसके बाद एम्बुलेंस से कुछेछा राहत शिविर एवं अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया.

बाढ़ से बचने की तैयारियों का मॉक ड्रिल. (Video Credit; ETV Bharat)

इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में ग्रामीणों, महिलाओं, बच्चों और पशुओं को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का भी अभ्यास किया गया. कुछेछा में बनाए गए राहत शिविर में भोजन, पेयजल, चिकित्सा सुविधा, पशुओं के लिए चारा और उपचार की व्यवस्था का प्रदर्शन किया गया.

सदर एसडीएम अभिषेक कुमार ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रतिवर्ष बाढ़ से पहले तैयारियों के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की जाती है. अलग-अलग परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास कराया जाता है, ताकि आपदा के समय विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सके. जिले में यमुना और बेतवा नदी के किनारे बसे करीब 50 गांव बाढ़ की दृष्टि से संवेदनशील हैं.

आपदा मित्र ऋषभ देव ने बताया कि हमीरपुर का बड़ा हिस्सा दो नदियों के प्रभाव क्षेत्र में आता है. जुलाई से सितंबर के बीच बाढ़ की स्थिति बनने की आशंका रहती है. ऐसे में लोगों को जागरूक करना और राहत एवं बचाव कार्यों का प्रशिक्षण देना बेहद जरूरी है. मॉक ड्रिल का उद्देश्य लोगों को यह बताना है कि बाढ़ या जल दुर्घटना की स्थिति में किस प्रकार त्वरित कार्रवाई कर खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखा जा सकता है.

आपदा मित्र ऋषभ देव ने कहा कि आपदा मित्र लगातार बाढ़, हीटवेव, अग्निकांड, सर्पदंश और शीतलहर जैसी आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में जुटे रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई मानदेय नहीं मिलता. उन्होंने यह भी दावा किया कि उपलब्ध फर्स्ट एड किट में रखी कुछ दवाएं एक्सपायर हो चुकी हैं, जिससे राहत कार्यों में दिक्कतें आती हैं.

आपदा मित्र विक्रम सिंह ने बताया कि मॉक ड्रिल में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, पीएसी, अग्निशमन विभाग, स्काउट एवं गाइड और आपदा मित्रों की टीमों ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि बाढ़ आने की स्थिति में लोगों को कैसे बचाना है, सुरक्षित स्थानों तक कैसे पहुंचाना है और राहत कार्य किस प्रकार संचालित किए जाएंगे, इसका प्रशिक्षण दिया गया.

मॉक एक्सरसाइज में चार एम्बुलेंस, फायर सर्विस की दो गाड़ियां, पुलिस, पीएसी, होमगार्ड, स्वास्थ्य विभाग, स्काउट एवं गाइड तथा आपदा मित्रों की टीमों ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में करीब 150 लोग मौजूद रहे. प्रशासन का कहना है कि मानसून के दौरान किसी भी संभावित बाढ़ आपदा से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारियों का परीक्षण किया जा रहा है.

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