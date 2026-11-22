ETV Bharat / state

गाजियाबाद में मॉकड्रिल, सायरन बजते ही अंधेरे में डूबी रिवर हाइट सोसाइटी, पांचवी मंजिल पर फंसे व्यक्ति को बचाने की बनाई गई स्थिति

गाजियाबाद में मॉकड्रिल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: युद्ध या हवाई हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा और सरकारी विभागों की तैयारी को परखने के लिए रविवार, 22 नवंबर की शाम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट सोसाइटी में एयर रेड और ब्लैकआउटआयोजित किया गया. शाम 6:00 बजे हवाई हमले का काल्पनिक अलर्ट जारी होते ही सोसाइटी की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. सोसाइटी में इनवर्टर और अन्य वैकल्पिक रोशनी के स्रोत भी बन करवाए गए, जिससे पूरा परिवार अंधेरे में डूब गया. इसके बाद काल्पनिक हवाई हमले, बमबारी, आग लगने और इमारत में लोगों में फंसे होने और घायलों को सुरक्षित बाहर निकलने जैसी परिस्थितियों तैयार कर राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया.

नागरिक सुरक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस संयुक्त मॉक एक्सरसाइज में एनडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपात सेवा, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नागरिक सुरक्षा, और एनएसएस की टीमों ने हिस्सा लिया. सोसाइटी की RWA और स्थानीय निवासियों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की. संसद अतुल गर्ग और विधायक संदीप शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए. अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित रखने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और आपातकालीन सेवाओं की तुरंत प्रक्रिया क्षमता का परीक्षण करना था.