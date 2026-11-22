गाजियाबाद में मॉकड्रिल, सायरन बजते ही अंधेरे में डूबी रिवर हाइट सोसाइटी, पांचवी मंजिल पर फंसे व्यक्ति को बचाने की बनाई गई स्थिति
मॉकड्रिल का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित रखने और आपातकालीन सेवाओं की तुरंत प्रक्रिया क्षमता का परीक्षण करना था.
Published : November 22, 2026 at 9:52 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: युद्ध या हवाई हमले जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा और सरकारी विभागों की तैयारी को परखने के लिए रविवार, 22 नवंबर की शाम गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित रिवर हाइट सोसाइटी में एयर रेड और ब्लैकआउटआयोजित किया गया. शाम 6:00 बजे हवाई हमले का काल्पनिक अलर्ट जारी होते ही सोसाइटी की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. सोसाइटी में इनवर्टर और अन्य वैकल्पिक रोशनी के स्रोत भी बन करवाए गए, जिससे पूरा परिवार अंधेरे में डूब गया. इसके बाद काल्पनिक हवाई हमले, बमबारी, आग लगने और इमारत में लोगों में फंसे होने और घायलों को सुरक्षित बाहर निकलने जैसी परिस्थितियों तैयार कर राहत और बचाव कार्य का अभ्यास किया गया.
नागरिक सुरक्षा विभाग के तत्वाधान में आयोजित इस संयुक्त मॉक एक्सरसाइज में एनडीआरएफ, अग्निशमन एवं आपात सेवा, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नागरिक सुरक्षा, और एनएसएस की टीमों ने हिस्सा लिया. सोसाइटी की RWA और स्थानीय निवासियों ने भी इसमें सक्रिय भागीदारी की. संसद अतुल गर्ग और विधायक संदीप शर्मा भी कार्यक्रम में शामिल हुए. अभ्यास का मुख्य उद्देश्य हवाई हमले जैसी स्थिति में लोगों को सुरक्षित रखने, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने और आपातकालीन सेवाओं की तुरंत प्रक्रिया क्षमता का परीक्षण करना था.
गाजियाबाद में मॉकड्रिल, सायरन बजते ही अंधेरे में डूबी रिवर हाइट सोसाइटी: मॉकड्रिल के दौरान सबसे पहले हवाई हमले की काल्पनिक सूचना मिलने पर सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया. इसके बाद सोसाइटी की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई. नागरिक सुरक्षा के डिप्टी चीफ वार्डन अनिल अग्रवाल ने बताया कि अभ्यास के दौरान पूरी सोसाइटी में ब्लैकआउट कराया गया. यहां तक की इनवर्टर भी बंद रखी गई, जिससे बाहर से किसी प्रकार की रोशनी दिखाई ना दे. काल्पनिक स्थिति में दुश्मन देश के हवाई जहाज द्वारा हमला और बम गिराए जाने की स्थिति बनाई गई. जब हवाई जहाज के वापस लौटने का संकेत मिला. तो खतरा टालने की सूचना दी गई, तब ब्लैक आउट समाप्त किया गया. इसके बाद सिविल डिफेंस के वार्डन ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण का नुकसान और संभावित घायलों की स्थिति का आकलन किया.
आग लगने की काल्पनिक परिस्थितियों बनाई गई: हवाई हमले के बाद सोसाइटी के अलग-अलग स्थान पर आग लगने की काल्पनिक परिस्थितियों बनाई गई. कुछ स्थानों पर छोटी आग लगने की स्थिति में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों ने फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर बुझाने का अभ्यास किया. वहीं, एक स्थान पर बड़ी आग लगने की स्थिति तैयार की गई, जिसके लिए गाजियाबाद अग्निशमन विभाग को तत्काल सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम फायर टेंडर के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कार्यवाही का प्रदर्शन किया. इस दौरान आग लगने की सूचना मिलने से दमकल की टीम के पहुंचने और आग पर काबू पाने तक की पूरी प्रक्रिया का अभ्यास किया गया.
पांचवी मंजिल पर एक व्यक्ति के फंसने की स्थिति बनाई गई: मॉकड्रिल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ऊंची इमारत में फंसे व्यक्ति का रेस्क्यू रहा. काल्पनिक हमले के दौरान रिवर हाइट की पांचवी मंजिल पर एक व्यक्ति के फंसने की स्थिति बनाई गई. ऊंचाई और परिस्थितियों की जटिलता को देखते हुए सिविल डिफेंस की टीम ने एनडीआरएफ को सूचना दी. इसके बाद एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और विशेष रेस्क्यू प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को सुरक्षित नीचे छोड़ा गया. इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया. इस प्रदर्शन के माध्यम से देखा गया कि इमारत में आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर अलग-अलग एजेंसी या किस तरह से समन्वय स्थापित कर बचाव कार्य कर सकती हैं.
सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि पुलवामा और पहलगाम जैसी घटनाओं, संसद पर हमले और साल 1971 के युद्ध के संदर्भ में देश की सुरक्षा को लेकर सर्तक रहना जरूरी है. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से यह आवश्यकता और महत्वपूर्ण हो गई है कि देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी संभावित संकट की स्थिति के लिए तैयार रहे. उन्होंने कहा कि मॉडल का उद्देश्य लोगों को यह समझना है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ऐसे समय में नागरिकों को किस प्रकार अपनी सुरक्षा करनी चाहिए.
विधायक संजीव शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में शाम 6:00 बजे एक साथ ब्लैकआउट और मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया. इसमें जिले के विभिन्न विभाग शामिल हुए. रिवर हाइट सोसाइटी में इस तरह का अभ्यास बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में लोग रहते हैं. सोसाइटी के निवासियों ने भी पूरे अभ्यास को गंभीरता से समझा और आपातकालीन परिस्थितियों में अपनी जाने वाली सावधानियां की जानकारी ली.
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