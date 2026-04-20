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Mock Drill : केंद्रीय विद्यालय पर हवाई हमला, 5 की मौत और 14 घायल...

ऐसा क्या हुआ कि मच गया हड़कंप. खबर निकली मॉक ड्रिल एक्सरसाइज. कलेक्टर ने कही बड़ी बात. जानिए पूरा मामला...

Mock Drill in Churu
चूरी में मॉक ड्रिल एक्सरसाइज (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 20, 2026 at 10:58 PM IST

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चूरू: पुलिस कंट्रोल रूम में सोमवार शाम आई एक फोन कॉल के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. कॉल करने वाले ने सूचना दी कि चूरू की पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय पर हवाई हमला हुआ है और हवाई हमले में करीब 15 से 20 लोग हताहत हुए हैं. कंट्रोल रूम की सूचना पर पुलिस विभाग मेडिकल विभाग और क्विक रिस्पॉन्स टीम मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस और निजी एंबुलेंस की सहायता से हमले में हताहत हुए लोगों को जिला अस्पताल पहुंचाया और मौके पर टीम द्वारा सर्च अभियान चलाया गया.

मौके पर पहुंचे कलक्टर अभिषेक सुराणा नें बताया कि आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए यह एक मॉक एक्सरसाइज थी. सुराणा ने बताया कि आपात परिस्थितियों पर प्रभावी नियंत्रण और विभिन्न विभागों व स्टेकहोल्डर्स के रिस्पॉन्स टाइम परीक्षण के लिए मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और इसके बाद सोमवार शाम को ब्लैकआउट का भी अभ्यास किया गया.

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मॉक ड्रिल के बाद जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने विभिन्न विभागों के रेस्पॉन्स टाइम की समीक्षा की. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नियमित अभ्यास जारी रखा जाए, तथा कमियों को चिन्हित कर उनमें सुधार किया जाए. उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों से कहा कि अपनी सेवाओं के लिए सदैव तैयार रहें तथा रिस्पॉन्स टाइम के न्यूनतम स्तर तक के लिए मुस्तैद रहें. सुराणा नें कहा कि मॉक ड्रिल के दौरान सामने आई कमियों का विश्लेषण कर शीघ्र सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम कहा कि सभी विभागों के समन्वित प्रयासों से त्वरित रिस्पॉन्स व बेहतर तालमेल से आपदा की स्थिति में प्रभावी नियंत्रण संभव है. उन्होंने पुलिस बलों को सुरक्षा गतिविधियों का कड़ाई से पालन करने तथा सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए. घटनास्थल पर हताहतों के उनकी गंभीरता के अनुसार चिन्हित करते हुए मौके पर मौजूद रेस्क्यू टीम ने सामान्य घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार, गंभीर घायलों को तुरंत अस्पताल व मृतकों को शव निपटान का अभ्यास किया गया.

एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि एयर स्ट्राइक में 5 व्यक्तियों की मौत हो गई तथा 14 व्यक्ति गंभीर घायल हो गए, जिन्हें एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, 5 व्यक्ति सामान्य घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार देते हुए मेडिकल सहायता दी गई.

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