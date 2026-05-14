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पटना सहित 6 जिलों में मॉक ड्रिल, सायरन बजते ही छा गया अंधेरा, रुक गयी गाड़ियां

कैसा दिखा नजारा? : ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची. पटना में जहां एक ओर संवाददाता रंजीत कुमार इनकम टैक्स चौराहे पर मौजूद थे, वहीं कृष्ण नंदन डाक बंगले चौराहे पर थे. कैसा नजारा दिखा इसकी उन्होंने लाइव तस्वीरें दिखाई.

15 मिनट तक हुआ ब्लैकआउट : राजधानी पटना में पटना नगर निगम, दानापुर निजामत, खगोल और फुलवारी शरीफ के 100 से अधिक स्थानों पर 6:58 पर सायरन बजाया गया. लोगों के अलर्ट के लिये 2 मिनट तक सायरन बजा और फिर 7 बजे ब्लैक आउट हो गया, जो 15 मिनट अर्थात 7.15 बजे तक रहा.

पटना : बिहार की राजधानी पटना में सायरन बजते ही अंधेरा छा गया. जो जहां था वहीं रुक गया. पटना की व्यस्त सड़कों पर भी गाड़ियां जहां से गुजर रही थी वहीं पर ठहर गयी. दरअसल शाम 7:00 बजे से सिविल डिफेंस ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. हवाई हमले जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी और तंत्र की प्रभावशीलता जांचने के लिए सरकार की ओर से इसका आयोजन किया गया.

डाक बंगला चौराहे से कृष्ण नंदन की रिपोर्ट (ETV Bharat)

6 जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन : पटना के अलावे यह मॉक ड्रिल किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले में भी किया गया. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के माध्यम से तैयारी की गई. पाकिस्तान में सिंदूर ऑपरेशन के बाद इस तरह का मॉक ड्रिल पिछले साल भी किया गया था, आज एक बार फिर से किया गया है.

पूरा शहर हुआ ब्लैकआउट : पूर्णिया में भी आज शाम 7:00 से 7:15 बजे तक शहरव्यापी आपातकालीन और हवाई हमले के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. 2 मिनट तक सायरन बजा जो पूर्ण ब्लैकआउट का संकेत था. पूर्णिया निवासियों अपने अपने घरों वाहनों और दुकानों में सभी 15 मिनट तक लाइट बंद कर अंधकार में रहे. इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के द्वारा हवाई हमलो से सुरक्षित रहने की जानकारी दी गई.

पूर्णिया शहर का दिखा ऐसा नजारा (ETV Bharat)

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद : शहर के प्रमुख सड़कों जैसे आर एन साह चौक पर एनडीआरफ, एसडीआरएफ और पुलिस के वरीय पदाधिकारी के साथ-साथ पुलिसकर्मी शामिल रहे. घायलों को किस तरह अस्पताल पहुंचाया जाए, वह भी आज इस मॉक ड्रिल में दर्शाया गया.

वैशाली का नजारा : हाजीपुर में भी 15 मिनट का सम्पूर्ण ब्लैक आउट रहा. इस दौरान महात्मा गांधी सेतू पर भी गाड़ियों की आवाजाही रोक कर लाइट बंद कर दी गयी. वहीं हाजीपुर शहर में भी लोगों ने सभी लाइट को बंद कर दिया.

पटना में मॉक ड्रिल (ETV Bharat)

कई दिनों की प्लानिंग के बाद एक्शन : इस बार मॉक ड्रिल को सफल बनाने के लिए पिछले कई दिनों से तैयारी की गई. लोगों में जागरूकता के लिए विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन भी दिया गया था, सभी तरह की लाइट लोगों को बंद करने के लिए कहा गया था. यहां तक कि मोबाइल का फ्लैश भी ऑन नहीं करने का आग्रह किया गया था.

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