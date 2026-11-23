ETV Bharat / state

डैम पर मचा हड़कंप, NDRF और SDRF टीमों ने संभाला मोर्चा, सच जानकर हैरत में पड़ गए लोग

डैम पर मचा हड़कंप ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: सर्दी का मौसम होने के चलते बड़ी संख्या में लोग धूप का आनंद लेने के लिए बालसमुंद जलाशय के किनारे पर पहुंचे. लोग अभी वहां के प्राकृतिक नजारों को देखते हुए धूप सेंक ही रहे थे कि पानी के मोटरबोट की गड़गड़ाहट से उनको किसी अनहोनी का आभास हुआ. जबतक वो कुछ समझ पाते तबतक NDRF और SDRF टीम ने मौके पर मोर्चा संभालना शुरू कर दिया.

बालसमंद डैम पर पहुंची NDRF और SDRF टीमें NDRF और SDRF की टीमें बोट लेकर तालाब में उतर गईं. देखते ही देखते दोनों टीमें बोट की मदद से बालसमुंद जलाशय के बीच में बने टापू पर पहुंची. लोगों ने देखा कि वहां पर कुछ ग्रामीण खड़े हैं, जो हाथ हिला रहे हैं. टापू पर पहुंचते ही NDRF और SDRF टीमों वहां मौजूद लोगों को तत्काल अपने साथ बोट पर बिठाया और जो बीमार जैसे लोग थे उनको स्ट्रेचर की मदद से बोट पर रखा.