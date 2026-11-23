डैम पर मचा हड़कंप, NDRF और SDRF टीमों ने संभाला मोर्चा, सच जानकर हैरत में पड़ गए लोग
मुसीबत के वक्त कैसे एकजुटता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है ये दिखाया गया. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 23, 2026 at 4:56 PM IST
बलौदा बाजार: सर्दी का मौसम होने के चलते बड़ी संख्या में लोग धूप का आनंद लेने के लिए बालसमुंद जलाशय के किनारे पर पहुंचे. लोग अभी वहां के प्राकृतिक नजारों को देखते हुए धूप सेंक ही रहे थे कि पानी के मोटरबोट की गड़गड़ाहट से उनको किसी अनहोनी का आभास हुआ. जबतक वो कुछ समझ पाते तबतक NDRF और SDRF टीम ने मौके पर मोर्चा संभालना शुरू कर दिया.
बालसमंद डैम पर पहुंची NDRF और SDRF टीमें
NDRF और SDRF की टीमें बोट लेकर तालाब में उतर गईं. देखते ही देखते दोनों टीमें बोट की मदद से बालसमुंद जलाशय के बीच में बने टापू पर पहुंची. लोगों ने देखा कि वहां पर कुछ ग्रामीण खड़े हैं, जो हाथ हिला रहे हैं. टापू पर पहुंचते ही NDRF और SDRF टीमों वहां मौजूद लोगों को तत्काल अपने साथ बोट पर बिठाया और जो बीमार जैसे लोग थे उनको स्ट्रेचर की मदद से बोट पर रखा.
बाद में पता चला ये तो मॉक ड्रिल था
बालसमुंद जलाशय के किनारे खड़े लोगों को पहले तो समझ में नहीं आया कि आखिर चल क्या रहा है. बाद में तालाब किनारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों की गाड़ियों और बैठे जवानों को देखा, तब उनको समझ में आया कि यहां कोई खतरा नहीं है. यहां पर तो NDRF और SDRF की टीमें बाढ़ के वक्त हालात से कैसे निपटा जाता है, इसका मॉक ड्रिल कर रही है. लोगों को जब सच का पता चला तो उनकी जान में जान आई.
मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए
अपने मॉक ड्रिल के जरिए जवानों ने ग्रामीणों को दिखाया कि मुसाबित के वक्त घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत और हौसले से काम करना चाहिए खासकर बाढ़ और आपदा जैसी स्थिति में. इसके साथ ही आपताकालीन परिस्थितियों में खुद की तैयारियों को परखने के मकसद से भी, जवानों ने इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया था. दरअसल, इस साल मानसून के मौसम में छत्तीसगढ़ के कई जिलों में जमकर बारिश हुई. कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे.
रेस्क्यू ऑपरेशन में कई विभागों की टीमें हुईं शामिल
इस मॉक ड्रिल और रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के अलावा, जिला पुलिस बल, होमगार्ड के जवान, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी समेत कई और विभागों की टीम भी शामिल रही. अभ्यास के दौरान विभागों ने आपसी सामांजस्य का बेहतरीन परिचय दिया. बचाव दल ने ये दिखाया कि जब बाढ़ और आपदा के वक्त कोई फंस जाता है, तो उसे कैसे उस मुसीबत से बाहर निकालना चाहिए. मॉक ड्रिल के दौरान टीमों ने लाइफ जैकेट भी पहना था और सभी सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए उपकरणों का सजीव प्रदर्शन भी किया.
राहत और पुनर्वास की भी दिखाई तैयारी
इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल पानी में फंसे लोगों को बाहर निकालना नहीं रहा, बल्कि आपदा के बाद राहत और सहायता की पूरी प्रक्रिया को परखना भी शामिल था. अगल-अलग विभागों के बीच समन्वय बिठाकर रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, प्राथमिक उपचार, भोजन और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारियों को भी प्रदर्शित किया गया.
ग्रामीणों ने की मॉक ड्रिल की तारीफ
बालसमुंद जलाशय में आयोजित इस अभ्यास को देखने के लिए आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण भी आए हुए थे. उन्हें बाढ़ जैसी आपातकालीन स्थिति में सावधानी बरतने, प्रशासन को समय पर सूचना देने और बचाव दल के निर्देशों का पालन करने की जानकारी दी गई. इस दौरान अपर कलेक्टर ए.आर. टंडन, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार और विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.
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