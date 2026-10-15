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मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल, आग से बचाव के सिखाए गए तरीके

मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में आज आगजनी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. नगर सेना के जवानों ने करीब दो घंटे तक अस्पताल परिसर में अभ्यास किया.अभ्यास के दौरान अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा गार्डों को बचाव के गुर सिखाए गए. आपको बता दें कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर आग लगने से स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है. खासकर उन मरीजों के लिए जो चलने-फिरने में असमर्थ होते हैं. इसी को देखते हुए यह मॉक ड्रिल की गई.

मरीजों को बचाना पहला लक्ष्य