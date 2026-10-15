मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल, आग से बचाव के सिखाए गए तरीके
मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में आग से बचाव करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 15, 2026 at 4:36 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ सिविल अस्पताल में आज आगजनी जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया. नगर सेना के जवानों ने करीब दो घंटे तक अस्पताल परिसर में अभ्यास किया.अभ्यास के दौरान अस्पताल स्टाफ और सुरक्षा गार्डों को बचाव के गुर सिखाए गए. आपको बता दें कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर आग लगने से स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाती है. खासकर उन मरीजों के लिए जो चलने-फिरने में असमर्थ होते हैं. इसी को देखते हुए यह मॉक ड्रिल की गई.
मरीजों को बचाना पहला लक्ष्य
जवानों ने बताया कि आग लगने पर सबसे पहले घबराना नहीं है. तुरंत अलार्म बजाकर सभी को सतर्क करना है और बचाव कार्य शुरू करना है ताकि आग को फैलने से रोका जा सके. भगदड़ रोकने और मरीजों को सुरक्षित रास्ते से बाहर निकालने के तरीके बताए गए.मॉक ड्रिल में चलने-फिरने में असमर्थ मरीजों को प्राथमिकता पर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर से सुरक्षित निकालने का अभ्यास कराया गया. वार्डों से निकासी, एग्जिट रूट को खाली रखने और आपसी समन्वय पर विशेष जोर दिया गया.
गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का डेमो
इस दौरान गैस सिलेंडर में आग लगने पर काबू पाने का लाइव डेमो भी दिया गया. नगर सेना के जवानों ने व्यावहारिक प्रदर्शन के माध्यम से बताया कि ऐसी स्थिति में किस प्रकार सावधानी बरतनी चाहिए और प्रशिक्षित तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास करना चाहिए.
जवानों ने सुरक्षा नियमों और भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय भी समझाए. इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जान-माल के नुकसान को कम करना और स्टाफ को रियल इमरजेंसी के लिए तैयार करना था- बबलू शर्मा, नगर सेना जवान
सिविल अस्पताल अधीक्षक स्वप्निल तिवारी ने सुरक्षा तैयारियों पर जानकारी दी. उन्होंने आगजनी की घटनाओं के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करने, अनावश्यक भीड़ एकत्रित नहीं होने देने और स्थिति के अनुरूप तत्काल उचित कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया.
मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य अस्पताल में आगजनी जैसी आपातकालीन घटनाओं के दौरान जान-माल के नुकसान को कम करना, मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अस्पताल के कर्मचारियों को बचाव कार्यों के लिए प्रशिक्षित करना रहा. इस प्रकार के अभ्यास से कर्मचारियों को आपातकालीन स्थिति में अपनी भूमिका समझने और समय रहते जरूरी कदम उठाने में मदद मिलती है- स्वप्निल तिवारी, अस्पताल अधीक्षक
इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अस्पताल के कर्मचारियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी देना ही नहीं, बल्कि वास्तविक आपातकालीन परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए तैयार करना भी रहा.
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