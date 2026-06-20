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NEET री-एग्जाम के लिए पटना में मॉक ड्रिल, पेपर लीक रोकने के लिए बनी थ्री-लेयर सुरक्षा

पटना: मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2026 को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए एनटीए ने इस बार अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. पिछली बार पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर उठे विवादों के बाद आज देशभर के परीक्षा केंद्रों पर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है.

बिहार के सभी परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल: बिहार में भी सभी जिलों के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है. पटना जिला प्रशासन, पुलिस, शिक्षा विभाग और केंद्र अधीक्षकों को सुबह से ही अलर्ट मोड में रखा गया है. अधिकारियों को परीक्षा दिवस की तरह ही पूरी व्यवस्था का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया है. पिछले दिनों राज्य सरकार ने भी सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की थी.

मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा?: सूत्रों के अनुसार पटना में मॉक ड्रिल के दौरान प्रश्नपत्र प्राप्त करने से लेकर स्ट्रॉन्ग रूम तक पहुंचाने, केंद्र पर सुरक्षित रखने, अभ्यर्थियों की एंट्री, बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाएगा. इसके अलावा यह भी जांचा जाएगा कि किसी आपात स्थिति में पुलिस, प्रशासन और केंद्र प्रबंधन कितनी तेजी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं.

कैसी होगी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था: नीट परीक्षा के दिन सुरक्षा को तीन स्तरों में बांटा गया है. पहले स्तर पर परीक्षा केंद्र के बाहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस बल तैनात रहेगा. केंद्र के 100 मीटर के दायरे में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी. दूसरे स्तर पर केंद्र परिसर में अभ्यर्थियों की पहचान जांच, एडमिट कार्ड सत्यापन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा. तीसरे स्तर पर परीक्षा कक्षों के भीतर सीसीटीवी निगरानी, फ्लाइंग स्क्वॉड और ऑब्जर्वर लगातार नजर रखेंगे.

प्रश्नपत्रों की सुरक्षा के विशेष इंतजाम: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं. प्रश्नपत्रों को सुरक्षित एस्कॉर्ट के साथ परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा. संवेदनशील केंद्रों और पूर्व में विवादों में रहे संस्थानों पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी. खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर कुछ केंद्रों को विशेष निगरानी श्रेणी में रखा गया है.

भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से आयेगा प्रश्नपत्र: इस बार प्रश्नपत्र भारतीय वायु सेना के विशेष विमान से पटना पहुंचा है. प्रश्नपत्र के पटना पहुंचने के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों ने संभाल ली. एयरपोर्ट से स्ट्रॉन्ग रूम और वहां से परीक्षा केंद्रों तक प्रश्नपत्रों को सुरक्षा घेरे में पहुंचाया जाएगा, जबकि बिहार पुलिस स्थानीय स्तर पर एस्कॉर्ट और निगरानी की जिम्मेदारी निभाएगी.